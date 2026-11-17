2026-11-17 09:56 女子漾／編輯金柔葳
荳荳認愛小7歲黃宏軒！熬過采子、何孟遠劈腿背叛 如今幸福藏不住了！
「狼人殺女神」荳荳（何紫妍）終於公開戀情！11月16日迎來36歲生日的她，驚喜認愛小7歲男星黃宏軒，原來兩人已經低調交往近5年，男方更親手製作4分鐘影片，記錄一路走來的甜蜜回憶。喜訊曝光後，也讓人想起荳荳2021年曾遭遇前男友何孟遠與好友采子的感情風波，當時她因為愛情、友情雙重打擊，一度暴瘦至38公斤。如今重新收穫幸福，這篇女子漾帶大家回顧荳荳的感情故事。
荳荳36歲生日認愛黃宏軒！秘密交往5年終於公開
從《大學生了沒》出道、憑藉《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元走紅的荳荳，選在36歲生日當天公開戀情！她在Instagram分享男友黃宏軒親手剪輯的紀念影片，甜蜜寫下：「本來想繼續低調的，但幸福好像有點藏不住了。」正式證實兩人交往近5年的消息。
其實荳荳與黃宏軒過去就曾多次傳出緋聞，卻始終沒有正面承認。這次透過生日影片，才讓外界知道兩人早在2021年底就開始發展感情。當時因《娛樂百分百》結緣，黃宏軒鼓起勇氣邀請荳荳一起跨年，沒想到相處短短兩週，兩人便確認心意，正式展開姊弟戀。
情侶刺青、陪赴日本遊學！黃宏軒寵愛荳荳全記錄
黃宏軒親手製作近4分鐘的紀念影片，記錄兩人交往期間的甜蜜回憶，包括情侶刺青、峇里島旅行及日常搞怪互動。他也一路支持荳荳學習日文，不僅見證她通過N4、N3檢定，更陪伴她赴日本遊學，暖心表示：「看妳這麼用功，我心裡好驕傲。」
此外，兩人也一起走過愛犬「皮妮妮」離世的傷痛，並迎接比熊犬LUNA加入生活。影片中，黃宏軒更以一對老夫妻相伴的背影，表達希望與荳荳攜手到老的心願。
黃宏軒突然喊「結婚」！荳荳害羞反應全曝光
影片尾聲，黃宏軒詢問荳荳的生日願望，她先許下身體健康、順利考取日文檢定N2的心願，正準備將第三個願望藏在心裡，沒想到男友突然搶著喊出「結婚！」讓荳荳當場害羞大笑，連忙阻止他繼續說下去。
黃宏軒也在影片最後向女友深情告白，透露這已經是陪伴荳荳度過的第五個生日，感謝她成為自己生命中重要的一部分，期待未來繼續一起探索世界。雖然甜蜜互動讓外界猜測是否好事將近，但荳荳經紀人已澄清，目前兩人暫時沒有結婚計畫。
5年前遭采子介入感情！荳荳被何孟遠劈腿心碎分手
2021年，她與交往超過3年的男星何孟遠爆出感情糾紛，男方因參加《全明星運動會》，與同樣參賽的歌手采子傳出曖昧關係，而采子當時也是荳荳相當信任的好友。當年荳荳曾公開長文還原事件經過，透露何孟遠雖然一度提出分手，但兩人經過溝通後仍決定繼續交往，直到她發現男友與采子之間的親密訊息，才察覺感情出現問題。
荳荳表示，何孟遠後來向她坦承劈腿，讓她難以接受男友與好友同時傷害自己的事實。事件曝光後，采子也曾公開道歉，承認與何孟遠有超越一般朋友的曖昧互動，但對雙方交往時間的認知有所不同，整起風波當時引發不少討論。
曾拜託采子照顧男友！荳荳遭雙重打擊暴瘦38公斤
荳荳當年相當信任采子，甚至曾拜託她在節目中多照顧何孟遠，即使朋友察覺兩人互動曖昧，她仍選擇相信，直到發現親密訊息才驚覺遭到背叛。她曾在《11點熱吵店》透露，當時受到愛情與友情雙重打擊，體重從45、46公斤暴瘦至38、39公斤，整個人憔悴不堪。更讓她心碎的是，原以為自己變瘦是因為少了男友準備的料理，事後才得知何孟遠竟曾替采子煮湯，讓她更加難以接受。
熬過感情低潮終於幸福！黃宏軒陪荳荳走過5年
走過2021年的感情低潮，荳荳在同年底因工作與黃宏軒結緣，兩人透過跨年邀約擦出愛火，低調交往近5年，一起經歷旅行、遊學及毛孩離世等人生重要時刻。如今黃宏軒透過生日影片公開兩人的甜蜜回憶，讓曾因劈腿風波暴瘦至38公斤的荳荳，終於能大方分享幸福，也讓不少粉絲感動獻上祝福。
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