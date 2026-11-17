AI重點 文章重點整理： 重點一： 戴立忍以《功夫》首度角逐金馬影帝，網路聲量奪冠。

戴立忍以《功夫》首度角逐金馬影帝，網路聲量奪冠。 重點二： 鍾雪瑩憑《善男信女》拿下女主角聲量第一，表現受矚目。

鍾雪瑩憑《善男信女》拿下女主角聲量第一，表現受矚目。 重點三：何曼希以《陽光女子合唱團》成為最佳新演員人氣榜首。

金馬63誰的呼聲最高？

金馬獎向來是華語電影的重要指標，其享有「華語奧斯卡金像獎」的美譽。第63屆金馬獎完整入圍名單已於上個月正式公布，這次共計587部作品報名角逐，其中《狂忘警探》一口氣入圍11項大獎，成本屆最大贏家。今年影帝、影后及最佳新演員的角逐同樣激烈，最佳男主角入圍者包括戴立忍、劉冠廷、楊偉倫、阮經天、陳澤耀；最佳女主角則有袁澧林、余香凝、梁翠珊、鍾雪瑩、楊雁雁競爭；此外，最佳新演員入圍名單也集結白小櫻、何曼希、王宣靜、Nandagopall MOHAN、王傑登等新生代面孔，為本屆金馬獎增添不少新鮮話題。



除了專業評審的評選結果，入圍者在網路上的討論熱度也反映出不同演員的話題魅力。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個金馬63新星。究竟誰能在眾多實力派演員與新生代面孔中脫穎而出，拿下本屆的聲量人氣王？本文馬上帶你一探究竟。

No.5 阮經天《狂忘警探》｜最佳男主角

網路聲量：1,636筆

阮經天憑藉《狂忘警探》再度叩關金馬影帝，這也是他繼《艋舺》、《周處除三害》後，第三度入圍金馬獎最佳男主角。《狂忘警探》由日本導演SABU執導，並由監製黃江豐、李烈共同打造，其結合犯罪懸疑與日式黑色幽默，呈現有別於傳統警匪片的敘事風格。阮經天在片中飾演罹患早發性失憶症的刑警「李子傑」，他必須在記憶不斷斷裂、崩解的狀態下，偵破一宗日本企業家之子遭綁架的案件。除了大量高強度動作場面，如何詮釋角色面對記憶崩解時的心理變化，也是這次演出的重要挑戰。阮經天曾在電影宣傳期間感性分享爺爺記憶退化的過往，並坦言這段親身經歷讓他對角色有更深刻的體會，也成為揣摩人物內心的重要情感連結。從動作戲到情緒層次的轉換，阮經天這次再度展現不同以往的表演面貌，能否獲得評審青睞，為自己的金馬獎紀錄添上第二座影帝獎盃，也成為本屆頒獎典禮的一大焦點。

No.4 陳澤耀《黑潮》｜最佳男主角

網路聲量：1,644筆

馬來西亞演員陳澤耀憑藉《黑潮》首度入圍金馬獎最佳男主角，繼《富都青年》入圍第60屆金馬獎最佳男配角後，再次以精湛演技獲得肯定。《黑潮》以偏遠漁村為故事背景，描繪兩個被世界放逐的孤獨靈魂，如何在殘酷現實中尋找情感依靠，並交織出一股如暖流般的救贖之愛。



陳澤耀在片中飾演出獄後返鄉、靠著夜間捕蝦維生的漁夫「阿忠」，為了呈現角色歷經人生低谷後的滄桑與落魄感，他在外型上做出極大改變，不僅刻意減重近10公斤，還剃光頭髮、拔掉眉毛，讓整體形象更貼近角色設定。此外，陳澤耀也提前一個半月前往拍攝地生活，親自學習開船、捕蝦、撒網等漁村工作。從日常作息到勞動技能，都盡可能融入當地生活，展現高度投入的敬業精神。

No.2 劉冠廷《雙囍》｜最佳男主角

網路聲量：2,178筆

討論度排名第二的劉冠廷，過去曾憑藉《陽光普照》、《詭扯》兩度拿下金馬獎最佳男配角，這次則以《雙囍》角逐金馬獎最佳男主角，再度展現備受肯定的演技實力。該片講述一對新人為了離異且不相往來的雙親，被迫在同一天舉辦兩場婚宴，還得想盡辦法瞞過父母與賓客，讓儀式能在不被大家察覺的情況下順利完成。

劉冠廷在片中飾演新郎，面對傳統婚俗與長輩的期待，同時還得顧及妻子（余香凝飾）的感受，整個人被夾在家庭關係與婚姻生活之間，進退兩難。他透過眼神、肢體動作及細微的表情變化，自然流露出角色的委屈脆弱與左右為難的心情。而這場看似荒謬的婚禮鬧劇，背後其實反映出許多人面對家庭關係時的無奈，以及在親情與自我之間尋找平衡的掙扎。

No.1 戴立忍《功夫》｜最佳男主角

網路聲量：2,345筆

拿下人氣榜聲量冠軍的戴立忍，這次憑藉九把刀執導的奇幻電影《功夫》，首度入圍金馬獎最佳男主角，這也是他從影以來第一次角逐影帝寶座。回顧過往，戴立忍曾6度入圍金馬獎最佳男配角，並以《想死趁現在》成功奪獎，累積多年的深厚實力，如今終於以最佳男主角身分站上競爭舞台，不僅是演藝生涯的重要突破，也讓外界更加期待他的表現。



《功夫》融合奇幻元素與武打動作，戴立忍在片中飾演神祕功夫高手「黃駿」，外表看似落魄邋遢的流浪漢，實際上卻身懷深不可測的武功實力，背後更藏著不為人知的複雜身世。為了更融入劇情的角色設定，他不僅犧牲形象扮醜，還接受長達兩個月的魔鬼訓練，從武打節奏到高難度翻滾動作，全由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。片中他與柯震東、朱軒洋也有多場精彩的武打對手戲，透過扎實的武打動作與表演張力，展現角色深藏不露的氣勢。

《網路溫度計DailyView》

No.4 楊雁雁《我們不是陌生人》｜最佳女主角

網路聲量：1,532筆



楊雁雁過去曾憑藉《爸媽不在家》拿下金馬獎最佳女配角，其後又以《熱帶雨》勇奪最佳女主角，兩部作品皆由導演陳哲藝執導。這次入圍的《我們不是陌生人》則是兩人第三度攜手合作的重磅之作，楊雁雁能否延續過往的好成績，再度抱回影后獎座，也成為本屆金馬獎備受關注的話題之一。

《我們不是陌生人》以新加坡社會小人物的生活為背景，描繪人們如何在現實壓力與人生困境中尋找情感依靠。楊雁雁在片中飾演一名酒促小姐，因緣際會下走進一對單親父子的生活，並與他們逐漸建立情感連結。她透過生動自然的演技完美詮釋出大齡剩女的中年心境，以及底層小人物在夾縫中尋找依歸的複雜心境，再次展現深厚的演技實力。

No.3 袁澧林《第四幕》｜最佳女主角

網路聲量：1,974筆



香港新生代文青女神袁澧林，憑藉在電影《第四幕》成功入圍第63屆金馬獎最佳女主角。不同於一般角色詮釋，本片採用「戲中戲」的敘事手法，讓袁澧林面臨一場層層交疊的演技考驗，不僅要演出角色本身的性格與情緒，還得進一步詮釋角色在舞台劇中的表演，如何在不同身分之間精準拿捏情緒，成為本片的一大看點。



從舞台劇中的戲劇張力，到回歸角色本身的心理狀態，每一次的切換都考驗演員對人物的理解與掌握。談及這次演出，她也以「小綿羊也可以演大野狼」形容自己的突破，也讓觀眾看見她柔和外表下更具爆發力的一面，入圍此次最佳女主角可說是毫無懸念。

No.2 余香凝《雙囍》｜最佳女主角

網路聲量：2,058筆

香港金像獎影后余香凝首度參演台灣電影《雙囍》，便以新娘「吳黛玲」一角入圍第63屆金馬獎最佳女主角，再度展現備受肯定的演技實力。不同於以往的角色形象，這次她必須在喜劇與情感之間找到平衡，既要接住劇情中的幽默橋段，也得呈現角色面對婚姻時的複雜心境。看似輕鬆的賀歲笑片，其實藏著不少情緒轉折，如何讓笑點自然發生，又不失人物內心的重量，十分考驗演員的表演功力。

值得一提的是，余香凝此次與台灣演員劉冠廷同台飆戲，兩人之間的互動也為電影增添不少看點。她在片中展現收放自如的表演節奏，也為角色注入了恰到好處的鬆弛感。回顧余香凝過往的演藝表現，她曾憑藉電影《白日之下》奪得香港電影金像獎最佳女主角，如今再以《雙囍》角逐金馬影后，從香港影壇走向台灣電影市場，也讓觀眾看見她在不同類型作品中的實力表現。

No.1 鍾雪瑩《善男信女》｜最佳女主角

網路聲量：2,730筆

香港女演員鍾雪瑩近年在影壇表現亮眼，先前憑藉《填詞L》首度入圍金馬獎最佳女主角，隨後又以《看我今天怎麼說》奪下金馬影后。今年，她再度憑藉新片《善男信女》三度叩關金馬獎，也讓外界更加期待她在劇中的表現。

《善男信女》以一份送錯的外賣揭開序幕，一件看似微不足道的小事，卻讓茶餐廳老闆榮吉（楊偉倫飾）與若蕾（鍾雪瑩飾）彼此交惡，雙方互不退讓，衝突愈演愈烈，最後演變成一場失控的報復戰。鍾雪瑩精準演繹出若蕾複雜的內心世界，尤其在情緒爆發的關鍵場面，更以撕心裂肺的表演感染力，將角色累積已久的委屈與掙扎完整釋放，成功牽動觀眾情緒。

值得一提的是，《善男信女》此次共獲得9項金馬獎提名，與鍾雪瑩搭檔演出的楊偉倫也入圍最佳男主角。片中兩人針鋒相對，戲外則雙雙闖進影帝、影后之列。究竟這對銀幕冤家能否一同奪獎，值得期待。

《網路溫度計DailyView》

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No.2 南達古博爾《沙央》｜最佳新演員

網路聲量：827筆

馬來西亞演員Nandagopall MOHAN（南達古博爾），首度演出電影《沙央》便一舉入圍最佳新演員獎。不同於一般仰賴台詞傳遞情緒的表演方式，他在片中幾乎沒有對白，全憑肢體語言與濕婆（Shiva）舞蹈呈現角色的內心世界，充滿生命力的演出也成為電影的一大亮點。



《沙央》以馬來西亞東海岸為故事背景，故事圍繞著三個來自不同家庭的聾人青少年，分別是熱愛舞蹈的印度裔少年阿杰、喜歡泰拳的馬來女孩米娜，以及熱愛醒獅鼓的華裔女孩珊珊，三人各自在不同的人生際遇中，逐漸尋找屬於自己的方向。Nandagopall MOHAN在片中飾演伴有抽動症的印度聾人少年「阿杰」，為了貼近角色，他不僅親自拜訪患者、苦練手語，還特別減重6公斤，並透過接髮、燙捲調整外型，從外在形象到表演細節都做足準備，展現對角色的高度投入。

No.1 何曼希《陽光女子合唱團》｜最佳新演員

網路聲量：1,309筆

何曼希憑藉電影《陽光女子合唱團》一舉打開知名度，首次挑戰大銀幕演出便成功入圍第63屆金馬獎最佳新演員，成為本屆備受矚目的新人之一。她在片中飾演命運坎坷的少女，清新的外型與充滿爆發力的演出形成鮮明對比，將角色外冷內熱、內心藏有強烈情感的反差詮釋得淋漓盡致。隨著電影票房表現亮眼，何曼希的演技也在社群平台引發討論，迅速成為今年影壇值得關注的新面孔。

《陽光女子合唱團》不僅是何曼希的電影出道作，也是她首度與陳意涵、安心亞、孫淑媚等資深演員合作。即使面對多位經驗豐富的前輩，她的表現仍毫不遜色。無論是角色面對困境時的倔強，或情緒潰堤時的激烈反應，都展現出十足的表演張力。而何曼希在片中的表現，也與她過去累積的舞蹈經歷密不可分。她從3歲開始學習芭蕾，16歲時更曾赴韓國FNC娛樂擔任練習生，多年的訓練讓她具備良好的肢體表現，這些經驗也成為詮釋劉宥芯的重要養分。從首登大銀幕便圈粉無數，到成功入圍金馬獎提名，何曼希以自然且富有層次的演出展現新人潛力，也讓外界更加期待她未來在影壇的發展。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年10月1日至2026年11月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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