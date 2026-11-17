2026-11-17 09:22 女子漾／編輯桑泥
《2026 MAMA AWARDS》11月20、21日登場！朴寶劍主持、BIGBANG出道20週年合體，HBO Max台灣直播時間與卡司一次看
年度韓流音樂盛事《2026 MAMA AWARDS》即將登場！今年典禮將於 11 月 20 日、21 日連續兩天在日本大阪京瓷巨蛋舉行，由朴寶劍再度擔任主持人，集結 BIGBANG、IVE、BABYMONSTER、ENHYPEN、LE SSERAFIM 等人氣團體與歌手，台灣觀眾除了可透過 HBO Max 收看，也有 CATCHPLAY TV 的 tvN 頻道轉播，無法親赴現場也能同步參與這場 K-POP 年度盛典。
《2026 MAMA AWARDS》時間、地點資訊
今年典禮以充滿宇宙科幻感與想像力的「A MUSIC INTERSTELLAR」為核心主題，帶領全球樂迷展開一場穿越 K-Pop 過去、現在與未來的音樂星際旅程。典禮選在日本大阪京瓷巨蛋舉行，分為 11 月 20 日的 CHAPTER 1 及 11 月 21 日的 CHAPTER 2，兩天除了正式頒獎典禮，也安排星光紅毯與不同表演陣容，讓粉絲連續兩天都能欣賞歌手舞台及特別合作演出。
主持人方面，由朴寶劍擔任兩日典禮主持人，紅毯則由李大輝與崔美娜秀負責；朴寶劍過去曾多次主持 MAMA，這次再度回歸，也成為本屆典禮的話題之一！
BIGBANG 出道 20 週年合體！兩日演出卡司一次看
今年最受期待的舞台之一就是 BIGBANG 出道 20 週年的合體演出！G-DRAGON、太陽與大聲將於 11 月 21 日登上 MAMA 舞台，讓粉絲期待已久的經典組合再次同台。其他演出陣容同樣精彩，從新生代團體到人氣個人歌手都有，第一天由 BABYMONSTER、ENHYPEN、ILLIT、CL、NCT WISH 等登台；第二天則有 IVE、LE SSERAFIM、&TEAM、華莎、TWICE 成員娜璉及 ZEROBASEONE 等。
除了正式演出名單，典禮也邀請多位韓日演員與藝人擔任頒獎嘉賓，包括金憓秀、金裕貞、李俊昊、李聖經、道枝駿佑等，讓音樂與戲劇圈明星同場亮相。
《2026 MAMA AWARDS》台灣直播時間與收看懶人包
・DAY 1｜11 月 20 日（五）
紅毯直播：14:30
正式典禮：17:00
・DAY 2｜11 月 21 日（六）
紅毯直播：11:30
正式典禮：14:00
・播出平台： HBO Max 同步直播
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