AI重點 文章重點整理： 重點一： 失智症晚年照護成本高，五年可燒掉約900萬元。

失智症晚年照護成本高，五年可燒掉約900萬元。 重點二： 女性失智風險較高，更年期荷爾蒙變化是關鍵。

女性失智風險較高，更年期荷爾蒙變化是關鍵。 重點三：應及早備妥長照險、信託與意定監護契約。

深夜十一點的廚房裡，抽油煙機上方那盞昏黃的小燈還亮著。

五十多歲的母親站在流理台前，用那雙因為長年洗碗、浸泡清潔劑而指節微粗的手，把最後一只瓷盤擦乾放進烘碗機，順手將餐桌上那盤沒人動過的魚頭與魚尾收進保鮮盒，留作自己明天的午餐。

走回臥室前，她拉開電視櫃最下層的抽屜，那裡頭放著一個褪色的喜餅鐵盒，裡頭整整齊齊用橡皮筋捆著厚厚一疊保單——最上面那幾本是先生的千萬壽險與重大傷病險，中間是兩個孩子從小買到大的醫療險與意外險，唯獨翻到最底下，屬於她自己的，只有三十年前剛結婚時順手買的一張陽春防癌附約。

這是台灣無數家庭最熟悉的日常縮影。許多女性走入婚姻與母職之後，習慣把人生的排序往後退到最角落，餐桌上最好的那塊魚肚永遠夾給孩子，家裡有限的預算永遠優先替先生與兒女築起防護牆。她們總覺得自己身體還撐得住，總以為只要把身邊的人照顧好，老後的歲月自然會被溫柔相待。

直到近期經濟日報轉載鴻馨診所院長吳佳鴻醫師於《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》書中的研究數據，才像一記輕柔卻深沉的叩問，敲進了無數熟齡女性的心底：在生命最後五年的漫長時光裡，真正吞噬家庭積蓄、且有高達三分之二機率會找上女性的，竟是那場名為「遺忘」的風暴。

​▋那場比癌症更漫長的告別，生命最後五年燒掉九百萬元的無聲帳單 ▋

​我們總以為人生尾聲最昂貴的考驗，是癌症病房裡的化療點滴，或是心臟科急診室裡的急救儀器。然而美國學者針對高齡者生命最後五年的大型追蹤研究卻發現，造成家庭財務失血最嚴重的疾病，既非平均花費十七萬五千美元的心臟病，也非花費十七萬三千美元的癌症，而是平均耗資高達二十八萬七千美元、折合新台幣約九百萬元的失智症。

這組數字之所以讓人眼眶發熱，在於它背後藏著無數個沒有急診室警鈴、卻日復一日在客廳與臥房裡消磨殆盡的日夜。

把鏡頭拉回台灣的真實照護現場，這場告別往往比五年還要漫長許多。失智症患者通常沒有需要立刻動刀的病灶，她們依然能吃飯、能散步，只是腦海裡的橡皮擦一點一滴擦去了熟悉的名字與回家的巷口。

當病程拉長到十至十二年，醫院不會讓患者長期留院，真正的重擔全數落回家庭的屋簷下。每個月的外籍看護薪資、日間照顧中心或專業安養機構的月費，加上每日替換的成人紙尿褲、營養補充品與無障礙輔具，十二年累積下來動輒突破千萬元大關。而這些發生在病房外的點滴開銷，絕大多數都不在我們年輕時買的傳統住院醫療險給付範圍之內。

​▋半夜盜汗失眠的隱忍背後，為什麼失智症特別容易找上家裡的母親？ ▋

​在這份沉重的醫療報告裡，最讓女人心頭一緊的，莫過於「失智症患者約有三分之二是女性」這項事實。翻開二〇二二年國人十大死因排行榜，失智症高居女性死因第十位，明顯高於男性的第十三位。

過去我們總安慰自己，那是因為女性比較長壽；但吳佳鴻醫師在書中溫柔地揭開了身體底層的真相——女性大腦裡負責記憶、情緒與思考的海馬迴及皮質，其實布滿了需要雌激素滋養的受體，雌激素就像是保護大腦神經網路的天然潤滑油，替我們調節神經發炎、維持腦細胞的養分代謝與連結。

回想一下，當女人走過四十五歲、步入五十歲的更年期分水嶺時，有多少個夜晚是因為突如其來的熱潮紅與盜汗而驚醒？為了怕翻身吵醒身旁熟睡的伴侶，許多母親選擇躡手躡腳走出房門，獨自坐在漆黑的客廳裡喝一杯溫開水，等心跳平復了才敢回床上躺下。面對失眠、心悸與莫名的低落，傳統女性總是咬牙笑說「忍一忍就過去了」，卻不知道在雌激素斷崖式滑落的那幾年，失去荷爾蒙保護傘的大腦正像缺了潤滑油的精密引擎般悄悄磨損。

若再加上先天帶有阿茲海默症高風險的脂蛋白基因型——帶有單一高風險型者發病率高出三至四倍，帶有雙倍高風險基因者更攀升至十二至十五倍——那些被女人視為微不足道的更年期疲憊，其實都是身體在提醒我們：該停下腳步，好好疼惜自己的大腦了。

​▋最痛的不是忘記全世界，是妳留下的千萬老本卻害孩子在法庭上為難 ▋

​許多走過半生風雨的女性，心底最深的恐懼往往超越死亡本身，最怕的是「自己老了變成孩子的負擔」。為了不拖累兒女，不少母親省吃儉用，在銀行存摺裡攢下了一千多萬的養老金，或是留著一間地段不錯的收租老宅，滿心以為只要自己名下有錢，萬一哪天真的糊塗了，孩子拿著她的印章與存摺就能去請最好的看護、住最溫暖的安養院。這份處處為孩子著想的母愛無比動人，卻往往在冰冷的金融防詐與法律條文面前，撞得遍體鱗傷。

在金融機構與地政機關的實務運作裡，只要長輩進入中重度失智、在櫃檯前說不清提款用途或忘記密碼，行員為了保護客戶資產，依法必須立刻凍結大額交易與定存解約；想賣掉母親名下的老房子換取照護費，地政士只要發現屋主無法清楚表達買賣意願，過戶程序便寸步難行。

孩子若想合法動用母親帳戶裡的救命錢，唯一途徑是依《民法》第十四條向家事法院聲請監護宣告。那是一段長達半年至一年的精神鑑定與開庭煎熬，更讓人心碎的是，在每個月六、七萬元照護帳單的逼迫下，原本感情融洽的兄弟姊妹，常為了誰先墊錢、誰當監護人而在法庭上紅了眼眶。原來，沒有提前寫好授權規則的千萬存款，最後鎖住的不只是金錢，更是母親最想守護的手足親情。

​▋停止自我感動的退讓，把愛轉化為隨時能接住自己的三道溫柔防線 ▋

​隨著台灣在二〇二六年正式推進「失智照護三點零」政策，並朝二〇三五年「失智友善台灣八八八」邁進，聘僱外籍看護的家庭已能申請更多喘息與日照支持。然而，制度給得起喘息的空間，卻給不起每個月自動入帳的長照現金流。一個真正懂得愛自己、也深愛孩子的女人，到了熟齡階段最該學會的功課，就是停止那種「把所有資源都讓給別人、只把忍耐留給自己」的自我感動，趁著自己眼神依然清澈、思緒依然敏捷的時候，親手為下半場人生築起三道堅實的防線。

第一道防線，是打開那個褪色的喜餅鐵盒，替自己補上一張真正認「臨床失智量表與長期照顧狀態」的長照險或失能照護險，讓未來的理賠金不必看住院天數，就能每個月穩穩匯入帳戶，成為不必向兒女開口伸手的底氣。

第二道防線，是走進銀行設立「自益安養信託」，把自己的退休老本與未來的保險金放進信託專戶，約定一旦失智或失能，由銀行自動按月撥款給指定的安養機構與看護，繞開帳戶凍結的困局。

第三道防線，則是依《民法》第一千一百一十三條之二規定，趁清醒時帶著最信任的伴侶或孩子到公證人面前簽下「意定監護契約」，把未來的照顧決定權交給真正懂妳的人。當有一天記憶的潮水真的慢慢退去，至少我們還能在那份提前寫好的契約裡，活得乾淨、從容，而且無比體面。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是醫師，但有些想法，想跟你分享。