2026-11-16 21:07 精準溝通教練張宜真
黃仁勳曾說：我希望你們經歷大量的痛苦和磨難！這一次，他能否死裡逃生？ —— 從洗碗工到AI教父，人生最低潮時，能不能再一次 Run, don't walk！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北101點燈力挺黃仁勳，傳達台灣對他的感恩與支持。
- 重點二：文章聚焦黃仁勳面臨醜聞與信任危機，身價與聲望受重挫。
- 重點三：回顧他三度帶領NVIDIA死裡逃生，盼這次再度王者歸來。
黃仁勳曾說：我希望你們經歷大量的痛苦和磨難！這一次，他能否死裡逃生？
—— 從洗碗工到AI教父，人生最低潮時，能不能再一次 Run, don't walk！
▋台北101，台灣愛Jensen
今晚的台北101 好暖好窩心。
跑馬燈顯示的文字有「家人愛友誼」、「台灣愛Jensen」、「Thrive Together（一起成長茁壯）」、「台灣AI共創未來」。
黃仁勳，看到了嗎？
美國人，看到了嗎？
這是台灣人對黃仁勳的愛，對黃仁勳的感恩，對黃仁勳力挺。
這次點燈活動由台北市電腦公會、台灣區電機電子工業同業公會及玉山科技協會等重要成員發起，並與台北101董事長賈永婕共商，包下16日晚間6點台北101大樓外牆跑馬燈，向全球放送力挺黃仁勳的心意。
因為黃仁勳，讓世界看見台灣。
因為黃仁勳，台灣股市大漲。
因為黃仁勳，台灣股市慘跌。
▋我希望你們能經歷大量的痛苦和磨難
黃仁勳曾經對大學生說：「我希望你們能經歷大量的痛苦和磨難。」
他認為，成功來自性格，而性格是在痛苦和磨難中磨練出來的。
這句話曾經激勵我。
如今，這句話竟然應驗在他自己身上。
這一次，黃仁勳能不能說到做到，再一次從地獄爬起來？
▋從洗碗工到AI教父
黃仁勳9歲到美國肯塔基州求學，進入一所收容問題少年的學校，遭受霸凌，還要負責清洗全校廁所。
後來，他到美式連鎖餐廳 Denny's 打工，洗碗、收盤子、端盤子，什麼都做過。
他自嘲是「史上最佳洗碗工」。
沒想到，這位曾經被霸凌的洗碗工，後來創立NVIDIA。
33年，一手打造輝達，成為AI教父。
今年10月初，輝達股價創高，黃仁勳個人身價一度超過2,000億美元，躋身全球富豪第7名。
但11月，接連傳出醜聞與請辭執行長的消息，個人身價跌至約1,430億美元，全球排名退至第13名。
數百億美元蒸發。
人生真的很戲劇化。
眼看他起高樓，眼看他樓塌了。
▋這一次，他要親自經歷自己說過的苦難
2024年，黃仁勳在史丹佛大學演講，被問到給年輕人的成功建議。
他說：「我希望你們能經歷大量的痛苦和磨難。」
為什麼？
因為他認為，成功來自性格，而性格是在痛苦和磨難中磨練出來的。聰明反而不是最重要的。
他在台大畢業典禮也說過另一句名言：
「Run, don't walk. 用跑的，別用走的。你要嘛為了食物而跑，要嘛為了不變成別人的食物而跑。」
這些話，曾經鼓勵很多歷經低潮的人。
如今，他自己正面臨人生和事業的重大風暴。
過去，他面對的是公司的生死存亡；這一次，他面對的是個人聲譽與領導信任的考驗。
▋黃仁勳曾經三度死裡逃生
其實，黃仁勳不是第一次面臨生死關頭。
1995年，NVIDIA第一款產品NV1押錯技術路線，遭遇市場重挫，他不得不裁員超過三分之二。
1996年，第二代產品NV2研發陷入困境，他親自飛到日本向Sega坦承錯誤，最後取得500萬美元合約款，為公司爭取六個月生存時間。
1997年，公司資金只剩一個月薪水，他孤注一擲，推出RIVA 128，最後四個月熱賣超過百萬顆。
NVIDIA從瀕臨倒閉，到成為全球AI霸主。
「我們距離倒閉只有30天」，成為公司刻骨銘心的一句話。
黃仁勳，早就不是第一次從懸崖邊爬回來。
但這一次，考驗的不只是技術和資金，更是信任與領導力。
▋人生低潮，才看得見誰願意挺你
根據《金融時報》報導，黃仁勳的盟友正在召集矽谷企業高層組成「戰情室」，計畫遊說輝達董事會讓他復職，同時爭取白宮支持。
輝達內部也掀起「救老闆」聲浪。
「Stand with Jensen」網站發起公開信連署，要求董事會在獨立調查完成前讓黃仁勳回歸。
包括馬斯克、多位科技圈人士，甚至傳出台積電創辦人張忠謀也加入連署。
人生最難得的，不是站在高峰時有多少人為你鼓掌，而是跌落谷底時，還有多少人願意站出來支持你。
▋低潮，是為了下一次躍起
看到黃仁勳的故事，也讓人想到自己。
每個人都有低潮。
我曾經擔任新竹縣文化局長，因為不會講客家話，遭到網路霸凌。
後來從文化局轉換跑道到醫院，又有人看衰，認為我撐不過三個月。
蹲下，是為了再躍起。
我都撐過來了。
人生，除了死，其他都是擦傷。
▋期待黃仁勳王者歸來，Thrive Together（一起成長茁壯）
黃仁勳曾經用自己的故事告訴全世界，痛苦和磨難可以磨練一個人的性格。
如今，他必須親自面對這場考驗。
過去三次，他都在絕境中找到生機。
希望這一次，他也能做到自己說過的話。
Run, don't walk！
用跑的，別用走的。
從洗碗工到AI教父，他曾經一次又一次證明自己的韌性。
這一次，他能不能再次從人生低谷跑回來？
真正的王者，不是永遠站在高峰，而是在跌落谷底後，依然有勇氣重新出發。
期待黃仁勳再次挺過風暴，王者歸來！Thrive Together。一起成長茁壯。
精華 FAQ
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台北101外牆以「台灣愛Jensen」、「Thrive Together」等文字點燈，表達台灣社會對黃仁勳的感謝、支持與祝福，也象徵台灣盼與他一起成長茁壯。
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文中指出黃仁勳近期捲入醜聞與請辭傳聞，導致個人身價下滑、全球排名退後，並使外界對他的聲譽與領導信任產生考驗。
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作者認為黃仁勳過去曾三度把NVIDIA從危機中救回，展現強大韌性，因此即使這次考驗更關乎信任與領導力，仍期待他能再次王者歸來。
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