2026-11-16 19:00 精準溝通教練張宜真
超級認真的品牌代言人！始源全家便利商店走透透 ——代言不只賣產品，還親自巡店幫品牌創造話題！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：始源為全家代言後親自巡店，走遍高雄門市製造話題。
- 重點二：他與代言海報合照、吃霜淇淋，展現親民又搞笑形象。
- 重點三：透過社群分享台灣美食，成功帶動品牌與店家曝光。
我印象中的Super Junior 崔始源，是又帥又酷的韓國男神，就是我的蔡阿。
沒想到，接下全家便利商店代言後，竟然展現出親民、搞笑又認真的一面。
一個國際巨星，親自跑遍便利商店，和自己的代言海報合照，還一口氣吃掉兩支霜淇淋！
拍照片，拍影片，po在臉書和脆。
全家真的賺翻了。
這才是真正的超級代言人！
▋始源不只拍廣告，還親自巡店！
始源先在臉書宣布：「我在高雄！聽說高雄有480家全家便利商店，所以打算毫無預警地突襲！」
說到做到！
他真的跑到高雄展開全家巡店之旅，走進不同門市，尋找自己代言的商品「即興開鍋」活動，還特地站在自己的代言海報旁邊合照。
身為國際巨星，穿著輕便POLO衫、戴著口罩，沒有大陣仗，也沒有明星架子。
粉絲笑稱：「最敬業的總裁，親自巡店！」
這個畫面，比一支廣告還有說服力。
▋不只認真，還非常搞笑！
巡店過程中，始源親自購買全家霜淇淋，還用中文要求店員「多一點」。
原來全家11月推出始源聯名限定的「櫻桃巧克力」霜淇淋
他吃完之後，忍不住在臉書分享：「冰淇淋真的非常好吃，我像豬一樣一口氣吃了兩個。」
更好笑的是，還不小心把冰淇淋沾到衣服上。
搞笑還沒完，他說，喜歡全家播放的音樂。
然後，他離開全家，音樂響起。跟著音樂扭腰擺臀。
這位男神完全沒有偶像包袱！
代言人親自吃、親自推薦，還親自幫忙製造話題。
這種行銷效果，我也想衝去全家買。
▋從超商巡店，到幫台灣美食行銷！
始源不只巡全家，還和工作人員展開台灣美食探店之旅。
第一站就到高雄知名牛肉麵店。
公開曬出點牛肉湯、乾拌麵、炒空心菜、皮蛋豆腐，甚至額外加點皮蛋。
號稱是「始源特餐」。
他還在自己的社群平台分享：「第一次探索，成功！」
▋始源身上有光，也照亮別人
一位國際巨星，利用自己的影響力，不只推薦代言品牌，也把台灣在地美食介紹給更多人。
店家獲得曝光，台灣美食增加話題，粉絲跟著打卡。
一個人的影響力，可以帶動品牌與店家。
這是品牌代言的附加價值！
▋從品牌溝通的角度來看，始源做了三件事。
第一，讓品牌被看見。親自巡店、拍照拍影片在自己的社群媒體打卡，創造高能見度曝光。
第二，讓產品被相信。自己吃、自己推薦，透過真實體驗增加消費者的好感。
第三，讓品牌有溫度。不只推銷產品，還願意親近民眾、分享台灣美食，讓品牌與消費者產生情感連結。
最好的品牌代言人，不只是把自己的肖像放在廣告上，也願意善用自己的影響力，讓品牌走進人群。
始源身上有光，還願意用這道光照亮別人。
難怪網路上一片呼聲：「始源，我在這裡，也希望在全家遇見你！」
看到始源的認真親切搞笑，我要衝全家買火鍋、買霜淇淋了！
希望能遇見你啦。
精華 FAQ
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他親自到高雄多家全家門市巡店，和自己的代言海報合照，還試吃霜淇淋、拍照拍影片並發到社群平台，讓代言從廣告延伸成實際話題。
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他戴口罩、穿便服低調現身，還用中文要求店員「多一點」，吃兩支霜淇淋後自嘲像豬一樣，甚至跟著店內音樂扭腰擺臀，毫無偶像包袱。
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不只是讓品牌被看見，更透過親自體驗與真實分享提升產品可信度，並以介紹台灣美食與巡店互動，替全家和在地店家都帶來更多曝光與情感連結。
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