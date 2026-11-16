2026-11-16 16:54 女子漾／編輯ANDREA
年末必追古裝甜爽劇《寶珠》4大看點整理！代露娃化身霸氣屠戶女，攜手「腹黑病嬌」賴偉明上演極限拉扯
年末劇荒有救啦！喜歡「雙強設定」、「歡喜冤家」的劇迷們絕對不能錯過這部！由《長相思》代露娃攜手《驕陽似我》賴偉明主演的古裝新作《寶珠》，即將在11月18日於disney+獨家上線啦～這次代露娃化身為果敢潑辣的「殺豬女」，為了擺脫原生家庭主動出擊，嫁給表面病弱、實則腹黑的貴公子賴偉明做妾。兩人從互相試探到雙向救贖，劇情集結了宅鬥、契約婚姻與追妻火葬場等超帶感元素，趕快跟著小編一起來看看《寶珠》的必追看點吧！
看點1：帶感人設！屠戶女 VS 腹黑病嬌公子的反差萌
女主角不再是傻白甜！代露娃飾演的「金寶珠」是個貪財又大膽的屠戶女，為了擺脫原生家庭的吸血控制，她帶著殺豬刀闖入深宅，毛遂自薦做妾！而賴偉明飾演的謝家公子「謝硯」看似病弱消
沉、甚至帶點陰濕的自毀氣息，實則暗藏鋒芒。當鮮活熱鬧的寶珠闖入他死寂的世界，不僅喚醒了他深藏的調皮心性與生機，兩人截然不同的反差碰撞更是性張力拉滿！
看點2：雙強CP超霸氣！「我偏要自己呼風喚雨」
這部劇最讓人大呼過癮的絕對是「雙強」的靈魂碰撞！在最新釋出的預告中，謝硯深情怒吼：「我只是想為妳遮風擋雨」，沒想到金寶珠霸氣回嗆：「我偏要自己呼風喚雨！」完美展現了兩人不甘受制於人、渴望將命運牢牢掌握在自己手裡的大清醒發言。兩人在盤根錯節的家族爭鬥與朝廷算計中並肩作戰，強強聯手反擊的爽感絕對讓人欲罷不能。
看點3：甜虐交織！高能「追妻火葬場」與極致浪漫
除了緊湊的深宅權謀，男女主角在算計中萌芽的愛情更是好嗑到不行！處境越是艱險，越能顯出兩人相知相惜的深情。預告最後謝硯一句堅定的誓言：「我謝硯此生，只娶妳金寶珠一人」，畫面中他雙膝跪地、雙手環抱寶珠脖頸重重一吻！那種既虔誠又深情、彷彿將愛人視為唯一救贖的畫面，直接把浪漫氛圍推向最高潮，也讓人超級期待男主後續的「追妻火葬場」！
看點4：《以家人之名》導演操刀，節奏緊湊包準停不下來
一部好劇當然少不了優秀的幕後團隊！《寶珠》由曾執導過《以家人之名》、《九重紫》等爆款熱門劇的郭鋒導演親自操刀，品質絕對有保證。全劇共24集，每集約35分鐘，節奏緊湊不拖沓，保證讓你一集接一集停不下來。
《寶珠》播出資訊 這場熱鬧又刺激的深宅破局之旅，將於 11月18日起於 Disney+ 獨家上線！準備好你的零食，千萬別錯過這部年末最具話題的古裝黑馬劇！
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