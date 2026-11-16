2026-11-16 16:59 女子漾／編輯王廷羽
LE SSERAFIM林口演唱會驚喜連連！金采源、許允眞逛夜市巧遇粉絲，宮脇咲良中文告白
韓國人氣女團LE SSERAFIM一連兩天在林口體育館開唱，11月15日圓滿結束「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN TAIPEI」演出。金采源、宮脇咲良、許允眞、中村一葉及洪恩採帶來多首人氣歌曲，還分享來台趣事！其中金采源與許允眞趁空檔逛夜市，竟意外巧遇粉絲，雙方甚至相約隔天演唱會再見，讓成員留下難忘回憶。
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金采源、許允眞逛夜市巧遇粉絲！開心相約演唱會見
金采源、許允眞逛夜市巧遇粉絲！開心相約演唱會見
難得來台灣，LE SSERAFIM當然要把握機會品嚐在地美食！許允眞透露，這次特別和金采源一起逛夜市，兩人不僅吃了不少台灣小吃，還意外在街頭遇見FEARNOT。更巧的是，對方隔天也準備到場看演唱會，雙方當場約好再次見面！這段特別的巧遇讓許允眞相當開心，也希望未來每次與粉絲相聚，都能留下美好回憶。
宮脇咲良帶全場玩燈海！中文告白「我愛你們」
宮脇咲良帶全場玩燈海！中文告白「我愛你們」
演唱會以〈CELEBRATION〉熱力開場，LE SSERAFIM更重新編排〈HOT〉、〈Perfect Night〉等歌曲，展現不同以往的舞台魅力。第二天演出時，宮脇咲良突發奇想，邀請全場粉絲打開手機手電筒玩波浪舞，看見觀眾席亮起整片燈海，讓她忍不住大讚漂亮。她也提起去年曾與台灣粉絲約定再次見面，如今終於實現承諾，更用中文大喊「我愛你們」，掀起全場歡呼。
演唱會後台藏驚喜！遊戲室、台灣美食一次準備
演唱會後台藏驚喜！遊戲室、台灣美食一次準備
除了精彩演出，主辦單位iMe TW這次也特別為LE SSERAFIM打造專屬後台遊戲室，準備夾娃娃機、手足球、打地鼠、太鼓達人及扭蛋機，讓成員能在表演空檔放鬆，現場還安排咖啡車及台灣火鍋，讓LE SSERAFIM與工作團隊在忙碌的演出行程中，也能享用道地台灣美食。
粉絲應援手幅藏洋蔥！LE SSERAFIM感動約定再見
粉絲應援手幅藏洋蔥！LE SSERAFIM感動約定再見
中村一葉看見場館後方座位也坐滿粉絲，感到相當驚喜；金采源則表示，原本互不認識的大家，因為LE SSERAFIM聚在一起，就像成為同一個團隊。
演唱會大合照時，粉絲更舉起寫著「FEARNOT是LE SSERAFIM永遠的朋友，長長久久在一起」的手幅，讓成員們感動不已。雖然洪恩採坦言，目前還無法確定下次來台時間，但仍期待能盡快與粉絲重逢。最後五人接連帶來〈ANTIFRAGILE〉、〈CRAZY〉等代表作，並以〈Smart〉為台北站畫下完美句點。
精華 FAQ
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這場台北站演出除了多首人氣歌曲外，成員也分享來台趣事，包含金采源和許允眞逛夜市巧遇粉絲，宮脇咲良還帶領全場手機燈海，並用中文向粉絲告白，氣氛十分熱烈。
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兩人趁空檔到夜市品嚐台灣小吃，沒想到在街頭遇見FEARNOT，對方剛好也會去看隔天的演唱會，於是雙方當場約定再見，成為成員印象深刻的台灣回憶。
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主辦單位特別準備後台遊戲室，包含夾娃娃機、手足球、打地鼠等設施，也提供咖啡車與台灣火鍋，粉絲則以手幅表達支持，讓LE SSERAFIM感受到滿滿心意。
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