2026-11-16 15:46 女子漾／編輯ANDREA
網評「最有古典美又有演技」陸劇女星TOP6！王楚然、田曦薇絕美出圈，冠軍根本「天選古裝人」！
每年古裝陸劇一部接一部播，但要能讓觀眾一眼驚豔，除了顏值要高，更考驗女星的「古典氣韻」與精湛演技！空有美貌可不行，必須從骨子裡散發出古代佳人的優雅身段，加上能讓人一秒共情的渲染力，才能被封為真正的古裝神顏。最近網路上就熱烈討論起「最有古典美又有演技」的陸劇女星，今天小編就綜合各大論壇與媒體票選，為大家盤點TOP 6名單！快來看看你的女神上榜沒～
TOP 6 白鹿
白鹿的古裝可塑性極強，是網友公認自帶古韻的實力派女神。從《周生如故》裡沉靜溫婉、內斂決絕的漼時宜，到近期《莫離》、《唐宮奇案之青霧風鳴》中展現的颯爽大女主氣場，白鹿不僅完美還原了古典儀態，極具張力的虐心哭戲更是渲染力十足，無論是甜美、英氣還是虐戀角色，她都能完美駕馭！
TOP 5 趙麗穎
說到古裝與演技雙雙在線的代表，絕對不能漏掉趙麗穎！當年她在《知否知否應是綠肥紅瘦》中飾演的明蘭，成為當家主母後儀態沉穩大方，舉手投足間古韻十足，簡直像從小說走出來的人。而在《與鳳行》中她又化身霸氣女王沈璃，將溫婉與颯爽的古典美詮釋得淋漓盡致，絕對是品質保證的扛劇女王。
TOP 4 王楚然
擁有明豔大氣長相的王楚然，一直都是濃顏系古典美人的代表。從《清平樂》初試啼聲，到近期的《成何體統》、《浮生》，她的古裝扮相屢屢被誇讚。尤其在奇幻劇《浮生》中，服裝層次繁複、視覺夢幻，她自帶的濃顏古典氣質完全撐得起各種絕美造型，加上越發純熟的演技與強大的鏡頭感染力，每次出場都美得讓人倒抽一口氣。
TOP 3 田曦薇
甜妹化身古典美人的驚喜感太強啦！田曦薇近年憑藉《卿卿日常》、《逐玉》爆紅，在近期收穫高口碑的宅鬥劇《嫁金釵》中，她更是美度破表。劇中精緻華美的剪裁與髮髻設計，讓她展現出端莊又極具衝擊力的古典韻味，拒絕粗製濫造的影樓風。從甜美靈動到堅韌潑辣的女將，演技切換自如，拿下前三名實至名歸！
TOP 2 劉亦菲
「神仙姐姐」劉亦菲的古典氣質早已是神級傳說！早年《神鵰俠侶》中一襲白衣舞劍的小龍女深植人心，前幾年的《夢華錄》更讓大家再次驚嘆她的優雅儀態。劇中無論是執扇、倒茶，一舉一動都猶如畫中仙子，有一幕執扇翩翩起舞更是美得古典感拉滿。搭配她充滿鬆弛感的自然演技，完全是無可挑剔的「天選古裝人」。
TOP 1 宋祖兒
奪下冠軍的就是宋祖兒！在備受好評的古裝劇《折腰》中，宋祖兒飾演絕世美人小喬，三國背景的造型設計充滿新鮮感與濃韻古風。她五官濃淡適中、眉眼靈動，既有明豔感又保留清新氣質。最重要的是，宋祖兒的演技極具代入感與爆發力，能將古裝美人的堅韌與魅力發揮到極致，顏值與實力雙雙在線，絕對是公認的古裝天花板！
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