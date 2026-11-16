2026-11-16 16:23 女子漾／編輯王廷羽
《神隱少女》25週年重返大銀幕！雙人套票525元，5款明信片、限定海報必收
《神隱少女》粉絲準備重返油屋！宮﨑駿經典動畫《神隱少女》迎來上映25週年，將於11月27日重返全台大銀幕，這次還有超多限定周邊可以收藏！除了推出限量2.5萬組的525元雙人套票，還有海原電鐵紀念票套、5款角色明信片、台灣限定海報及書籤，甚至能參加湯婆婆面試、與無臉男合照。這篇女子漾整理《神隱少女》25週年重映時間、ibon購票方式與限定贈品，吉卜力粉絲趕快收藏！
文章目錄
《神隱少女》25週年雙人套票525元！11/17中午12點開搶
《神隱少女》25週年雙人套票525元！11/17中午12點開搶
為慶祝《神隱少女》上映25週年，甲上娛樂首度攜手ibon推出紀念雙人套票，每組售價525元，限量25,000組，內含2張電影交換券、1個「海原電鐵」紀念票套，以及1張隨機角色明信片。這次最吸引粉絲的就是以經典海原電鐵場景設計的票套，明信片則有千尋、白龍、湯婆婆、無臉男及蘿蔔神共5款，採隨機贈送。
套票將於11月17日中午12點開賣，販售至11月26日，可透過ibon售票網站或全台7-ELEVEN門市ibon機台購買，每筆訂單限購1組，完成購票並至7-ELEVEN櫃台取票後，可取得電影交換券及兌換序號，再透過ibon機台列印紀念票套與明信片。
首週看電影再送限定海報！方序中、董十行聯手設計
首週看電影再送限定海報！方序中、董十行聯手設計
想收藏更多限定周邊的影迷，這次還有台灣獨家好禮！凡購買25週年雙人套票，並於電影上映首週11月27日至12月3日，持交換券至全台上映戲院劃位2張，即可兌換1張台灣限定復刻版A2海報。這款海報由知名設計師方序中與插畫藝術家董十行共同打造，數量有限、送完為止，想入手的粉絲記得把握上映首週。
湯婆婆面試限時開放！完成簽約免費領海原電鐵書籤
湯婆婆面試限時開放！完成簽約免費領海原電鐵書籤
還記得千尋在油屋與湯婆婆簽下工作契約的經典橋段嗎？《神隱少女》25週年互動網站限時重新開放，粉絲可以在線上接受湯婆婆面試，簽下專屬油屋勞動契約。完成簽約後，記得保存成功畫面！11月27日起，至全台戲院購買《神隱少女》電影票1張，並於購票或領票時出示簽約畫面，即可兌換限量「海原電鐵乘車券書籤」1張，送完為止。
無臉男、白龍現身全台影城！4大威秀影城開放打卡
無臉男、白龍現身全台影城！4大威秀影城開放打卡
除了限定周邊，《神隱少女》25週年也將在全台影城打造拍照亮點！台北京站威秀、台中IFG遠雄廣場威秀、台南南紡威秀及高雄大遠百威秀，將設置千尋、白龍、無臉男等主要角色立牌，讓影迷留下紀念合照。台北大巨蛋秀泰影城也將規劃電影場景拍照立牌，電影上映後，凡於該影城購票並完成指定拍照打卡活動，還有機會獲得額外小禮物，詳細活動辦法以影城公告為準。
大巨蛋秀泰11/27推音樂演奏場！重溫吉卜力經典旋律
大巨蛋秀泰11/27推音樂演奏場！重溫吉卜力經典旋律
想用更特別的方式重溫《神隱少女》，這場活動別錯過！台北大巨蛋秀泰影城將於11月27日推出限定音樂演奏場，以管樂團現場演奏方式重新詮釋吉卜力經典配樂，讓影迷在觀賞電影的同時，也能欣賞現場音樂演出，音樂演奏場預計11月23日開賣，詳細場次、票價與購票方式，將由秀泰影城官方社群公布。
《神隱少女》25週年重映、ibon套票資訊
《神隱少女》25週年重映、ibon套票資訊
上映日期：2026年11月27日
套票價格：525元／雙人，限量2.5萬組
開賣時間：11月17日12:00至11月26日
購票通路：ibon售票網站、7-ELEVEN ibon機台
套票贈品：海原電鐵紀念票套、隨機角色明信片各1份
限定海報：11月27日至12月3日，符合雙人套票劃位條件即可兌換，送完為止
音樂演奏場：11月27日大巨蛋秀泰影城，11月23日開賣
精華 FAQ
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電影將於11月27日重返全台大銀幕，雙人套票則在11月17日中午12點開賣，販售至11月26日，粉絲可透過ibon售票網站或7-ELEVEN ibon機台購買。
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每組525元的限量雙人套票共2.5萬組，內容包含2張電影交換券、1個海原電鐵紀念票套，以及1張隨機角色明信片，角色共有5款，採隨機贈送。
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購買雙人套票並於上映首週劃位2張，可兌換台灣限定A2海報；另可到互動網站接受湯婆婆面試，完成簽約後還能換書籤，部分影城也設有立牌與打卡活動。
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