2026-11-16 15:21 新頭條Thehubnews
《七龍珠 英雄崛起》12月30日屏東登場 預售票11月16日開賣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《七龍珠 英雄崛起》特展將於12月30日在屏東菸葉廠登場。
- 重點二：展覽集結40座角色雕像與經典場景，重現七龍珠熱血世界。
- 重點三：現場結合互動體驗與Web App闖關，預售票11月16日開賣。
陪伴無數世代成長的經典動漫《七龍珠》，即將在屏東掀起一波熱血動漫旋風！《七龍珠 英雄崛起》特展將於12月30日至2027年4月11日，在屏東菸葉廠1936文化基地10號倉庫展出，透過經典角色雕像、動畫場景重現及互動體驗，帶領粉絲走進孫悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色的冒險世界。展覽預售票16日正式開賣，邀請動漫迷把握優惠購票，安排一趟充滿回憶與熱血的屏東之旅。
屏東縣政府文化處表示，《七龍珠》是日本知名漫畫家鳥山明創作的經典作品，從漫畫、動畫到各類衍生作品，長年受到全球動漫迷喜愛。作品以孫悟空為核心，描繪角色在一次次戰鬥與冒險中突破自我、追求力量，並透過友情、勇氣與團隊合作克服挑戰的故事。此次《七龍珠 英雄崛起》特展以經典角色及重要戰鬥場景為主軸，讓不同世代的觀眾重新感受作品魅力。
展覽現場規劃多個沉浸式主題展區，透過場景布置與角色展示，重現動畫中令人印象深刻的經典畫面，並集結40座角色雕像，包含悟空、達爾、弗力札、賽魯等人氣角色，呈現各角色不同時期的造型與特色。觀眾不僅能近距離欣賞角色細節，也能透過展區設計，彷彿走進七龍珠的動畫世界，重溫一場場令人難忘的經典戰役。
除了靜態展示，展覽也特別設計互動遊戲體驗，讓粉絲從觀看者變成參與者。現場將安排龜派氣功及合體技巧等體驗項目，讓民眾親自挑戰動畫中的經典招式，感受七龍珠角色施展戰鬥技能的樂趣。
此外，展覽也導入專屬Web App數位闖關活動，民眾可透過手機參與收集龍珠任務，完成指定挑戰後即可解鎖並下載獨家小禮品，讓實體展覽與數位體驗相互結合。從角色拍照、場景探索到手機闖關，增加參觀過程的趣味性，也讓粉絲能將展覽回憶延伸至日常生活。
文化處指出，本次展期橫跨跨年、寒假、農曆春節及清明連假，適合動漫迷揪團參觀，也能作為親子家庭假期出遊的選擇。透過國際知名動漫IP進駐屏菸1936文化基地，除提供民眾多元文化展覽體驗，也期盼吸引南台灣及外縣市遊客到訪，帶動屏東文化觀光與周邊消費。
屏東縣政府文化處邀請全台動漫迷把握預售優惠，從經典角色、熱血戰鬥到互動闖關，重新體驗《七龍珠》跨越世代的魅力。展覽相關資訊及最新活動內容，可至屏菸1936文化基地臉書粉絲專頁查詢。
精華 FAQ
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特展將自12月30日至2027年4月11日，在屏東菸葉廠1936文化基地10號倉庫展出，展期橫跨跨年、寒假與春節連假，方便民眾安排參觀行程。
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展覽以經典角色與重要戰鬥場景為主軸，集結40座角色雕像，並透過沉浸式主題展區重現動畫畫面，讓觀眾近距離欣賞悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色。
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現場規劃龜派氣功、合體技巧等體驗項目，並提供專屬Web App數位闖關，讓民眾收集龍珠任務、解鎖獨家小禮品，增添參觀趣味與紀念性。
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