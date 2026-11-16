2026-11-16 15:18 新頭條Thehubnews
從街頭磨練到雙人合唱！桃園星人秀唱出追夢路上的堅持與勇氣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鐘凱翔從街頭演出累積實力，靠堅持闖進決賽。
- 重點二：Olivia與則宇下班後練唱，圓夢也回饋流浪動物。
- 重點三：陳氏兄妹首度合體參賽，從磨合找到互補默契。
追逐音樂夢想，每個人都有自己的故事！2026桃園星人秀歌唱類比賽中，從街頭演唱磨練實力的鐘凱翔，到下班後攜手練唱的Olivia與則宇，以及首次搭檔參賽的陳氏兄妹，三組獲獎者用歌聲展現不同的舞台魅力，也分享一路走來的挑戰、成長與堅持，讓大家看見年輕人勇敢追夢的熱情與勇氣。
鐘凱翔｜同學偷偷報名開啟歌唱路 媽媽是他最強的幕後推手
一場同學偷偷報名的歌唱比賽，意外開啟鐘凱翔的表演之路。國中時，毫無準備的他連伴奏都沒帶，就靠清唱一路晉級決賽、拿下第三名，也讓他發現自己對舞台的喜愛。個性內向、不擅長與觀眾互動的他，後來考取街頭藝人證照，用一次次演出累積經驗，經常連續唱上三個小時，把歌聲當成與觀眾交流的方式。
這次挑戰桃園星人秀，他原本因工作安排與賽程衝突而打算放棄，直到工作出現變動，加上大學學姐鼓勵，才趕緊聯繫主辦單位、錄製影片報名。沒想到複賽前兩天重感冒，幾乎發不出聲音，他仍選擇熟悉的《最長的電影》完成演出。聽見自己晉級時，他開心大叫，反而徹底失聲；決賽則以《失落沙洲》再次挑戰自己，唱出不同於過往的情感。
談起最重要的支持，23歲的鐘凱翔首先想到媽媽。媽媽不僅陪他參加演出與比賽，更親自教導他的歌唱技巧。多年來，他把大量時間投入表演，也更加確定未來的方向，希望持續磨練，把這條歌唱之路走得更好，讓更多人聽見自己的聲音。
Olivia｜白天各自上班、下班認真追夢 把得獎喜悅分享給流浪動物
對雙人搭檔Olivia而言，參加桃園星人秀，是把長年放在心裡的音樂夢付諸行動。兩人平日各有正職，工作都與歌唱表演不同，卻始終保有對音樂的熱情。其中一位成員坦言，自己喜歡音樂很久，卻遲遲沒有跨出第一步，直到曾參加相關比賽的好友推薦，才鼓起勇氣找搭檔一起挑戰。
備賽過程中，兩人的默契成為一大助力。選曲時，一方推薦的歌曲，恰好也在另一人的口袋名單；練習時，他們則透過錄音反覆聆聽，一句句調整咬字、唱法與情感表達。被問到是否曾因比賽爭執，兩人笑說彼此有許多共識，讓準備過程能在討論中順利推進。得獎後，除了感謝彼此，也特別感謝到場加油的朋友與一路支持的家人。
這次經驗也讓他們對未來多了一份勇氣。其中一位成員希望整理自己的創作，逐步累積約七首歌曲，朝舉辦創作專場的目標前進。他也想鼓勵仍在猶豫的人：嘗試之後，至少能留下特別的人生回憶。至於獎金，兩人計畫先吃頓大餐犒賞自己，再捐出一部分幫助流浪動物，讓得獎的喜悅化為溫暖的行動。
陳氏兄妹｜各自唱了多年，第一次合體 從音量磨合找到互補好聲音
長年各自參加歌唱比賽的「陳氏兄妹」，這次首度合體挑戰桃園星人秀，從獨自站上舞台，轉為學習傾聽搭檔、調整自己的雙人演唱。兩人一路經歷不少挫折，卻始終沒有放下唱歌。這次由「妹妹」在網路上發現比賽資訊，提議一起報名，雖然對首次合作的成果有些忐忑，仍決定把握機會，嘗試不同的表演形式。
準備過程中，最耗費心力的就是選歌。兩人的音域都偏高，其中一位平常偏愛粵語歌曲，但適合個人演唱的曲目，不一定能讓兩人都唱得舒服。他們反覆試唱、比較，除了考量音域，也留意合唱時的協調性。練習時，聲音較大的一方需要收斂音量，兩人也逐步調整演唱習慣與細節，才讓聲音找到平衡。
公布名次時，他們坦言有些錯愕，原本期待爭取更好的成績，但也從中理解，雙人合唱需要顧及的面向與個人演出不同，仍有許多進步空間。獎金將兼顧儲蓄、旅行與犒賞自己；未來，兩人各有教學及發行作品的期待，也願意繼續合作參賽或演出。對他們而言，能找到聲音和諧、彼此互補的搭檔並不容易，更值得珍惜這次建立的默契。
精華 FAQ
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他因同學偷偷報名比賽踏入歌唱路，國中時曾靠清唱晉級並拿下第三名；之後考取街頭藝人證照，靠長時間演出累積實力，最後在工作變動與鼓勵下重新報名參賽。
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兩人平日各自上班，利用下班時間反覆錄音、調整咬字與情感，靠默契完成雙人演唱；得獎後除了與朋友家人分享喜悅，也計畫吃大餐、捐出部分獎金幫助流浪動物。
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他們最大的挑戰是選歌與音量平衡，因為兩人音域都偏高且唱法習慣不同，只能反覆試唱協調；雖然對名次有些錯愕，但也學到雙人演出更需要傾聽與互補。
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