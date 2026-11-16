2026-11-16 13:52 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】合婚算出「望門寡、妻多厄」會剋妻嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：合八字出現望門寡、妻多厄，不等於真的會剋妻。
- 重點二：古代替身化解偏方缺乏依據，現代醫療與常識都不支持。
- 重點三：妻多厄在正統命理可解讀為相處提醒，重點是經營婚姻。
千萬別被嚇到了，古人早說這是無稽之談~
備婚合八字時，若男方命盤出現「望門寡（望門鰥）」或「妻多厄」，不少長輩會瞬間變臉，以為男方會剋妻。
古書甚至記載要拿四根宿木「刻人形八卦放房門正東」當替身化解，但在現代都市套房裡，既找不到特定木材刻木人，這種找替死鬼的民間偏方在現代醫療與常識下更完全站不住腳。
其實明代命理名家張楠早就痛批這些說法是「謬說，豈有是理」他直言，每個人的壽命禍福各有定數，怎麼可能因為配偶的出生年份就導致生離死別？邏輯上根本不通。
定洋堂野喵老師在婚俗研究中常提醒，從命理正理看懂背後的相處提醒「妻多厄」的「厄」在正統思維裡並非災禍，而是考驗與磨練的信號，它點出的是夫妻在相處與溝通上需要多費心思，只要用心經營、彼此體諒，就能化為共同成長的養分。
搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。
【大家來聊聊】如果合八字時遇到算命師說男方「剋妻、帶煞」，妳會怎麼面對？
選 1：理性科學派，壽命健康靠醫療保健，不讓古代恐嚇話術影響感情
選 2：溫柔安撫派，另找開明溫和的老師重新解讀，幫另一半洗清冤屈
選 3：霸氣護夫派，堅定告訴長輩我們的幸福自己經營，不信這一套
妳在備婚時還聽過哪些令人哭笑不得的合婚標籤嗎？快來留言區分享~
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精華 FAQ
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不代表。文章強調這類說法多屬民間恐嚇與舊時迷信，古書所謂替身化解也站不住腳，真正影響婚姻的仍是相處、健康與現實條件。
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因為古書主張用木人替身等做法，沒有可驗證的效果，且與現代醫療、科學常識不符；在都市生活情境下，也更難合理執行。
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可先以理性科學觀點溝通，必要時再找較開明的老師重新解讀，並清楚表達婚姻幸福要靠雙方經營，不應被過度迷信左右。
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