2026-11-16 12:32 女子漾／編輯王廷羽
亞莉安娜嫁進「地獄婆家」？《門當父不對》班史提勒變難搞公公，準媳婦竟收服勞勃狄尼洛！
當年被岳父百般刁難的女婿，如今竟然變成自己最討厭的那種公公！經典好萊塢喜劇《門當父不對》系列睽違16年推出第四部電影《門當父不對之親家駕到》，找回班史提勒、勞勃狄尼洛兩大靈魂人物，更驚喜邀請流行天后亞莉安娜加入演出。最新預告曝光後，這次換成班史提勒對兒子的女友處處挑剔，沒想到亞莉安娜竟輕鬆收服全家人的心，讓他氣得跳腳，爆笑家庭戰爭即將開打！
班史提勒從受氣女婿變難搞公公！亞莉安娜成頭號眼中釘
班史提勒從受氣女婿變難搞公公！亞莉安娜成頭號眼中釘
《門當父不對》電影系列最經典的笑點，就是班史提勒飾演的貴格發克，為了獲得岳父傑克認可，屢次陷入各種尷尬又荒謬的處境。沒想到多年後，當年的受氣女婿竟然也變成了難搞長輩！這次兒子帶著由亞莉安娜飾演的女友奧莉薇亞回家，貴格卻認為兩人根本不適合，於是開始想盡辦法挑剔對方，甚至設下各種考驗，希望兒子重新考慮這段感情。
亞莉安娜見家長竟收服勞勃狄尼洛！班史提勒吃醋崩潰
亞莉安娜見家長竟收服勞勃狄尼洛！班史提勒吃醋崩潰
原本以為準媳婦會被嚇得落荒而逃，沒想到亞莉安娜飾演的奧莉薇亞聰明又有自信，面對未來公公的刁難，依舊能夠從容應對。更讓貴格崩潰的是，奧莉薇亞竟然迅速獲得勞勃狄尼洛飾演的傑克欣賞，甚至成功進入他最重視的「信任圈圈」。眼看準媳婦比自己還受岳父寵愛，貴格也越來越不是滋味，讓原本單純的見家長演變成一場爆笑家庭大戰。
班史提勒深情獻唱岳父！經典喜劇睽違16年回歸
班史提勒深情獻唱岳父！經典喜劇睽違16年回歸
最新預告一開場，班史提勒竟然一本正經地對著勞勃狄尼洛獻唱情歌，兩人熟悉的搞笑互動，瞬間喚起影迷回憶。
《門當父不對》系列自2000年推出首部電影後，陸續推出《親家路窄》及《門當父不對之我才是老大》，憑藉女婿與岳父之間的尷尬衝突，成為好萊塢經典家庭喜劇。這次除了班史提勒、勞勃狄尼洛回歸，黛瑞波羅、布萊絲丹娜也再次參與演出，並加入《超人》斯凱勒吉桑多、《A+瞎妹》比妮費爾德斯坦，以及《怪奇物語》艾德華度法蘭科等新生代演員。
《門當父不對之親家駕到》預計於11月27日全台上映！
精華 FAQ
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這次是《門當父不對》系列睽違16年後推出的第4部電影，片名為《門當父不對之親家駕到》，延續女婿與岳父之間的喜劇衝突設定。
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班史提勒飾演的貴格，從當年被岳父刁難的女婿，變成處處挑剔兒子女友的難搞公公，還會設下各種考驗，想阻止這段感情發展。
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亞莉安娜飾演的奧莉薇亞聰明又有自信，不但能從容應對班史提勒的刁難，還迅速獲得勞勃狄尼洛飾演的岳父喜愛，讓家庭對立變得更加爆笑。
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