2026-11-16 12:10 女子漾／編輯周意軒
Netflix《急診室的奇蹟》5大亮點、人物介紹！霍建華搭楊謹華搶命，菜鳥醫師掀白袍風暴
穿上白袍，就能接住每一個等待救命的人嗎？Netflix台劇《急診室的奇蹟》集結霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐，將故事放進每天與時間賽跑的急診室。資深醫師忙著搶救生命，也得應付醫療官司與升遷壓力；剛報到的菜鳥，則連第一道關卡都可能出糗！這部由《火神的眼淚》主創團隊打造的醫療職人劇，已於2026年11月12日在Netflix全8集上線，以下整理5大亮點與主要人物介紹。
《急診室的奇蹟》劇情介紹：成績吊車尾，也能成為好醫師？
央大醫院急診醫學部副主任周承俊，做了一個讓同事不太理解的決定：錄取成績平平的醫學系畢業生林耿明。和他一起報到的唐希、江東彥，都是表現出色的第一年住院醫師，三人卻得在同一間急診室重新學習。面對隨時可能惡化的病況，課本上的標準答案往往不夠用，還得讀懂病患沒說出口的恐懼，以及家屬難以接受的現實。在資深主治醫師何宇華帶領下，這群新人逐步體會，考進醫院只是開始，真正困難的考驗才正要登場。
《急診室的奇蹟》亮點1：《火神的眼淚》主創再合作，拍出醫院裡的職場難題
曾以《火神的眼淚》呈現第一線消防員處境的主創團隊，這次由李志薔、黃靖祖與李良玉等人攜手，將目光放在台灣急診醫療現場。影集改編自急診醫師蘇愚的同名小說，結合醫護訪談與田野調查，讓故事貼近本土醫療環境。除了病患送進醫院後的搶救，也關注醫師如何面對制度、研究工作與人際關係。看著這些角色在工作熱情與現實壓力之間掙扎，上班族或許也會認出自己熟悉的無力感。
《急診室的奇蹟》亮點2：霍建華、楊謹華再同台，救得了病人卻未必能保護自己
霍建華與楊謹華繼《我的秘密花園》後，再度合作，這回兩人都成了站在急救第一線的資深醫師。一個要帶領團隊、培養新人，一個在高壓現場果斷救人，白袍之下卻各有難題。周承俊必須面對醫院制度與專業理想的拉扯；何宇華則被醫療糾紛追著跑。當家屬帶著遺照、冥紙闖進醫院，悲傷轉成指責與攻擊，醫師也得承受情緒衝擊。兩位前輩如何消化挫敗、繼續站回病床旁，是這部劇值得關注的情感主線。
《急診室的奇蹟》亮點3：蔡凡熙、詹子萱、彭千祐組菜鳥三人組，學霸也得重新練起
劇中的R1，指的是第一年住院醫師。林耿明、唐希與江東彥雖然站在相同起點，性格與選擇卻大不相同。林耿明的成績不突出，臨床操作也會出狀況；唐希的職涯決定與照顧家人的心願緊密相連；江東彥頂著全班第一的光環，卻給人冷淡疏離的距離感。三人一起值班、處理病患，也得學著理解彼此。急診室裡的成長，往往就藏在一次願意開口求助，或主動替同事補位的瞬間。
《急診室的奇蹟》亮點4：醫療糾紛、病患困境都入戲，每個決定都有重量
急診室裡等著處理的，還有病歷表寫不完的人生難題。影集透過醫療糾紛、受傷少女的家庭處境，以及病患面對醫藥費的困難，讓醫師一次次站在專業判斷與現實生活的交界。何宇華得面對調解與法庭檢視，新人則逐漸發現，把疾病治好之外，病患還可能需要安全、理解與協助。這些沒有輕鬆答案的處境，也讓每一次診療多了情緒重量。
《急診室的奇蹟》亮點5：打造約400坪急診室，演員提前接受醫療訓練
要讓觀眾相信這群演員真的能在急診室工作，場景與動作都得下功夫。劇組在台南岸內影視基地搭建約400坪急診室，配置真實醫療設備，並在開拍前三個多月安排醫護顧問指導演員。插管、縫合、急救操作，甚至現場走位，都需要反覆練習。影集也透過特殊化妝、道具與視覺特效呈現醫療處置，讓搶救過程具備臨場感。觀眾看到的幾秒鐘動作，背後可能就是演員與顧問一次次排練的成果。
《急診室的奇蹟》人物介紹：霍建華飾演周承俊
央大醫院急診醫學部副主任，具備深厚臨床經驗，也是帶領新人前進的重要前輩。他破格錄取林耿明，看中的是這名年輕人願意幫助他人的熱情。周承俊的選擇，也拋出全劇的核心提問：評斷一位醫師，除了成績與技術，還應該看見哪些特質？當他試著替急診室帶來改變，也得面對體制裡的阻力。
《急診室的奇蹟》人物介紹：楊謹華飾演何宇華
資深急診主治醫師，負責帶領新進住院醫師，在混亂的現場迅速判斷、處理病況。她對菜鳥的表現毫不客氣，自己也承受著醫療糾紛帶來的巨大壓力。當專業處置被放上檯面檢視，病患家屬的痛苦又真實地擺在眼前，何宇華必須面對的，是責任歸屬之外更難解的自我質問。
《急診室的奇蹟》人物介紹：蔡凡熙飾演林耿明
成績平平、獲周承俊破格錄取的第一年住院醫師，也是觀眾認識急診室的重要視角。剛進醫院的他，光是基本處置就可能陷入窘境，與優秀同儕站在一起，更難免感受到落差。然而，他對人的關心，讓這名看似不夠亮眼的新人有了被期待的理由。林耿明能否補足技術、找到自己的位置，也是故事的成長主軸。
《急診室的奇蹟》人物介紹：詹子萱飾演唐希
表現優秀的第一年住院醫師，選擇急診與家庭因素有關。她希望工作時間相對固定，也盼望自己有能力照顧家人，尤其母親始終是她做決定時的重要考量。隨著接觸不同病患、逐漸熟悉急診工作，唐希也開始建立對這個團隊的感情。她的故事讓人看見，一份職涯選擇背後，可能同時藏著責任與牽掛。
《急診室的奇蹟》人物介紹：彭千祐飾演江東彥
以全班第一成績進入急診室的第一年住院醫師，才華出眾，個性卻冷淡疏離。相較於林耿明的生澀，他有著亮眼的學業表現，但仍要接受臨床現場的考驗。當病患的狀況牽動私人記憶，冷靜外表下的情緒也逐漸浮現。江東彥如何與同儕建立信任，讓角色多了學霸身分之外的探索空間。
《急診室的奇蹟》人物介紹：温貞菱飾演張嘉歆
醫院公關組長，負責在院方、醫師與外界之間協調溝通。她雖然不直接參與診療，卻得在事件發生時理解不同立場，處理醫院形象與醫師權益等問題。透過張嘉歆的工作，也能看見一場醫療事件發生後，診間之外還有哪些需要處理的壓力。
《急診室的奇蹟》人物介紹：路斯明飾演黃祐昶
央大醫院主治醫師，參與新藥實驗與論文研究，對工作與成果有著高度要求。他與何宇華是學校前後輩，也對她抱有好感。黃祐昶的加入，讓故事進一步碰觸臨床與研究之間的關係，也讓資深醫師們的互動多了情感層次。
《急診室的奇蹟》播出資訊
播出平台：Netflix全球獨家
上線日期：2026年11月12日
集數：全8集，一次全集上架
原著：蘇愚同名小說《急診室的奇蹟》
主要演員：霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐。