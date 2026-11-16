2026-11-16 11:54 女子漾／編輯周意軒
赴日注意！手提行李不能照搬15公斤，食品、購物退稅5件事先確認
赴日旅遊準備大買特買，行李規定也查好了嗎？近日一名日本旅客分享來台掃貨成果，自述將45公斤戰利品帶回日本，其中手提行李就有15公斤，引起討論。不過，各航空公司的行李額度不同，可別直接照著打包！帶伴手禮入境日本有哪些限制、購物退稅改制後又該注意什麼？這篇女子漾整理5項赴日提醒，出發前先確認，避免在機場手忙腳亂。
1. 手提15公斤別跟著學，先看航空公司規定
旅客自述攜帶15公斤手提行李，但沒有交代航空公司、票種與是否加購，不能直接當成赴日航班通則。可用日本航空當例子：國際線隨身行李包含一件個人物品與一件登機行李，合計不得超過10公斤，機場買的商品也須納入計算。
2. 託運總額夠用，也要確認單件重量
「可以託運多少公斤」與「每件行李能裝多重」要分開看。例如日本航空一般國際線經濟艙提供兩件免費託運行李，每件上限23公斤，不能直接理解成一箱可以裝46公斤；實際仍須依搭乘航班、艙等與票務條件確認。提醒各位買大行李箱之前，先查尺寸與單件限重，別只看容量幾公升。
3. 帶台灣伴手禮赴日，肉製品別隨手塞
想帶家鄉味探望日本親友，香腸、肉乾等肉製品要特別留意。日本官方指出，即使是自用、送禮、真空包裝或經過加熱，也不會因此免除檢疫要求；一般旅客難以取得所需證明，多數肉製品實際上無法攜入。可用「真空包裝不等於可以入境」當小標，比籠統寫「零食不能帶」更準確。
4. 水果、種子也要查，不能只注意肉類
赴日前隨手放進包包的水果，或準備送人的植物、種子，同樣可能涉及檢疫。日本對許多新鮮蔬果設有輸入限制；部分允許輸入的植物與種子，也可能需要輸出國核發的植物檢疫證明，須依品項與來源地確認。
5. 日本購物退稅已改制，回程多留辦理時間
2026年11月1日起購買的適用商品，已改為先支付含稅價格，出境時經海關確認商品攜出日本後，再辦理消費稅相當金額的退款。另外，取消消耗品特殊包裝，不代表可以在日本把退稅食品吃掉、保養品用完；已在日本消耗的商品，不能取得退稅確認。
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