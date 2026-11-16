2026-11-16 11:40 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》分集劇情懶人包！朱智勛當眾寵妾、李鍾碩單膝下跪救場申敏兒
韓劇《再婚皇后》劇情越來越精彩！申敏兒飾演的皇后娜菲爾，原本與朱智勛飾演的皇帝索本修青梅竹馬，沒想到丈夫竟愛上逃亡奴隸菈絲塔，甚至當眾冷落正宮。就在婚姻瀕臨破裂之際，李鍾碩飾演的海因里王子悄悄走進她的生活，展開浪漫緣分。這篇女子漾整理《再婚皇后》第1至6集分集劇情，帶你一次掌握精彩發展！
注意！前方有《再婚皇后》劇透，請小心閱讀！
《再婚皇后》第1集分集劇情
《再婚皇后》第1集分集劇情
東大帝國皇帝索本修與皇后娜菲爾自幼相識，婚後共同治理國家，卻因遲遲沒有子嗣而承受皇室壓力。某次兩人前往森林狩獵，意外遭遇神祕怪物襲擊，娜菲爾在一隻白鳥的指引下成功脫險，索本修則在森林中救下一名遭到追捕的女子菈絲塔。
菈絲塔原來是逃離主人虐待的奴隸，索本修得知她的遭遇後心生憐惜，不僅安排御醫治療，還將她帶進皇宮，甚至主動親吻她。隔天，娜菲爾從侍女口中得知皇帝將陌生女子安置在寢宮，開始察覺丈夫的異常。另一方面，娜菲爾陸續收到白鳥送來的神祕信件，與素未謀面的寄信人展開交流。
《再婚皇后》第2集分集劇情
《再婚皇后》第2集分集劇情
索本修向娜菲爾坦承自己對菈絲塔動心，打算正式納她為側室，甚至願意修改法律，讓原本具有奴隸身分的菈絲塔留在皇宮。娜菲爾雖然難以接受，仍必須履行皇后的職責，索本修隨後逮捕菈絲塔的前主人，並讓她燒毀奴隸身分證明，恢復自由。
為了讓菈絲塔取得貴族資格，晏伯溟主動收她為養女，菈絲塔隨後在宮中遇見娜菲爾，刻意以姊妹相稱，遭到拒絕後又拉住皇后的裙襬，侍女蘿拉出手阻止，卻被索本修下令關押五天。眼見丈夫處處偏袒菈絲塔，娜菲爾逐漸對這段婚姻失望，決定將心思放回帝國事務，並替經常送信的白鳥取名「Queen」。
《再婚皇后》第3集分集劇情
《再婚皇后》第3集分集劇情
娜菲爾正式簽署菈絲塔的側室契約，菈絲塔卻在得知自己的孩子無法繼承皇位、契約每兩年必須重新簽訂後感到不滿。與此同時，新年慶典即將登場，娜菲爾收到母親送來的紅色禮服，也首次見到西王國王子海因里，卻不知道眼前這名英俊王子，正是能夠化身白鳥Queen的神祕通信對象。
慶典當晚，索本修竟然當著各國貴族的面，捨棄原本應該與皇后共舞的機會，牽起菈絲塔的手走進舞池，讓娜菲爾獨自承受眾人的目光。就在氣氛尷尬之際，海因里突然拿著鮮花走向娜菲爾，單膝跪地邀請她跳舞，替這場皇室舞會帶來意想不到的轉折。
《再婚皇后》第4集分集劇情
《再婚皇后》第4集分集劇情
娜菲爾接受海因里的邀請，兩人在舞池中默契十足，贏得全場掌聲，也讓索本修心生不悅。海因里察覺貴族私下議論娜菲爾，刻意替她出氣，隨後又化身白鳥Queen，前往花園陪伴獨自休息的娜菲爾，兩人繼續透過書信交流。
另一方面，晏伯溟暗中替菈絲塔籌辦宴會，企圖藉此削弱娜菲爾在貴族圈的影響力，娜菲爾則在另一場宴會上得知，海因里正在尋找一名與自己長期通信的女子。沒想到，當海因里滿懷期待地前往大廳見人時，出現在眼前的竟然是菈絲塔，她還當眾宣稱自己就是那名神祕通信對象，讓娜菲爾與海因里都相當錯愕。
《再婚皇后》第5集分集劇情
《再婚皇后》第5集分集劇情
菈絲塔冒充海因里的通信對象，甚至說出白鳥Queen的名字，企圖讓眾人相信兩人早有交情。海因里起初沒有揭穿她，卻在宴會上公開否認這段關係。索本修見菈絲塔受委屈，立刻出面維護，最終與海因里爆發衝突，甚至拔劍決鬥，眼看事態可能演變成兩國紛爭，娜菲爾急忙阻止。
風波過後，娜菲爾又發現索本修曾借用自己的名義贈送菈絲塔項鍊，夫妻因此再次爭執。另一方面，海因里趁皇宮舉辦尋寶活動時，主動與娜菲爾組隊，並坦承早已知道她才是真正的通信對象。為了實現娜菲爾曾在信中提過的飛翔願望，他特地帶她搭乘熱氣球，讓兩人的關係逐漸升溫。
《再婚皇后》第6集分集劇情
《再婚皇后》第6集分集劇情
娜菲爾生日將近，海因里原本準備替她舉辦晚宴，索本修卻突然提出要帶她前往皇室別墅慶生。為了維持夫妻和睦的形象，娜菲爾取消與海因里的約定，陪丈夫重遊兩人年少時留下回憶的地方。索本修不僅安排浪漫晚餐，還送上黃寶石項鍊，讓娜菲爾一度以為兩人的感情有機會修復。
沒想到，兩人親吻時，索本修竟脫口喊出菈絲塔的名字，讓娜菲爾傷透了心。此時，留在皇宮的菈絲塔遭到前主人羅特修子爵威脅，對方揭露她過去曾生下一名孩子，並以孩子仍然活著為由向她勒索。索本修得知菈絲塔身體不適後，立即拋下娜菲爾趕回皇宮，隨後發現菈絲塔已經懷孕。
娜菲爾返宮後，索本修不僅親口告知菈絲塔懷孕的消息，還要求增加她的生活津貼，海因里得知娜菲爾再次受到傷害，主動張開雙臂，希望給她一個安慰的擁抱。沒想到，一名身穿黑色斗篷的男子突然闖入，持劍朝海因里發動攻擊，讓劇情再度陷入危機。
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