2026-11-16 09:39 女子漾／編輯周意軒
星巴克插座遭封惹議！哪裡能喝咖啡充電？路易莎、客美多等門市整理
手機快沒電，想找間咖啡廳坐下充電，點完飲料才發現插座不能用，難免讓人傻眼。近日有網友反映，星巴克天母門市多個插座遭封住，直言充電正是自己入店消費的原因，引起討論。出門想帶筆電工作、讀書，或替手機補充電力，還有哪些咖啡廳可以考慮？以下整理各品牌的門市案例與選店提醒，出發前先確認，才不會帶了充電線卻撲空。
星巴克門市插座遭封，顧客質疑百元咖啡消費體驗
根據媒體報導，一名網友在Threads分享，前往星巴克台北天母新光三越門市消費時，發現店內僅剩3個插座可使用，另有8個遭封住。原PO表示，自己原本就是為了充電才選擇入店，設備無法使用，讓她重新質疑花費百餘元喝咖啡的價值。貼文曝光後，部分留言也對服務調整表達不滿。不過，這是網友反映特定門市的狀況，不能直接解讀為全台星巴克全面禁止充電。
羅智先曾談咖啡廳氛圍，個別門市停用原因仍待釐清
星巴克插座問題先前就曾受到關注。統一集團董事長羅智先被問及部分門市插座無法使用時，曾表示咖啡廳也重視顧客感受環境氛圍，並提到國外有咖啡廳鼓勵顧客收起電子產品，有相關需求者可以選擇其他地方。，不能直接視為此次天母門市封閉插座的具體原因。想知道當天哪些設備開放，仍應向門市確認。
想找有插座的咖啡廳？先看這些門市案例
插座會隨裝潢、座位配置與設備維護調整，同一品牌也可能有不同規定。以下依公開店訪與門市資料整理，可作為找店線索；插座是否開放、低消與限時規則，均以當天門市公告為準。
路易莎咖啡：部分內用門市設有充電座位
路易莎可以列入找店名單，但不能直接認定每間都有插座。以Cafe Nomad收錄的北投社直營門市為例，資料標示有插座；若打算帶筆電前往，建議先詢問可充電座位的位置與數量，再決定是否入座。
客美多咖啡：可留意有插座的分隔座位
喜歡座位間有區隔的人，可以先查詢客美多個別分店。華山杭南店的公開店訪記錄提到，座位配置插座與網路，並有隔板分區。不過，不能據此推定全台每個座位都有電源；是否限時，也應向欲前往的分店確認。
奎克咖啡：部分門市提供插座與Wi-Fi
奎克咖啡有供應正餐的店型，若想一邊用餐、一邊處理工作，可以列入考慮。忠孝敦化店及台中惠中店的公開介紹均提到插座，其中惠中店標示為部分座位提供，選位前先問店員會更方便。
卡啡那：內湖啟航館有部分座位插座紀錄
想搭配咖啡、甜點安排一段閱讀時間，可留意卡啡那。內湖啟航館的近期店訪介紹提到，店內提供Wi-Fi，部分座位設有插座。需要用電腦的人，建議先確認電源座位是否有空位。
覺旅咖啡：有插座的門市可列入工作名單
覺旅南京復興店的公開店訪記錄提到，店內座位設有插座，可作為帶筆電外出的選項。若需要開線上會議或專心閱讀，除了電源，也別忘了評估現場音量與座位環境。
多那之：大型內用店可先查詢充電座位
多那之也有提供插座的門市案例。台中國安門市的公開店訪介紹指出，部分座位設有插座，並有咖啡、麵包與甜點可選。惟相關記錄已有一段時間，出發前仍須確認目前配置，不能以大型店或營業較晚，就認定一定能充電。
cama、西雅圖、85度C有插座嗎？店型不同要分開看
cama café不能只看品牌名稱判斷。豆留森林過往店訪曾記錄部分靠牆座位有插座，但資訊較舊，也不代表豆留文青或一般門市都有相同設備。有充電需求，建議直接詢問指定分店。西雅圖極品咖啡的世貿旗艦店，過往也有店訪記錄介紹充電座位，但不足以確認現在的開放狀況。可透過官方門市資訊取得聯絡方式，先詢問再前往。
85度C則曾在官方介紹台中健行二代示範店時，明確提及插頭與USB充電插座。不過，這是早期店型介紹，不能直接當成目前設備保證，也不宜將全品牌概括為「幾乎沒有插座」。
有插座不等於不限時，點餐前先問清楚
找咖啡廳充電，除了確認有沒有插座，也要問清楚哪些座位能使用、當天是否限時，以及有無低消或額外費用。網路上的「不限時」與「插座很多」，通常反映特定門市、特定時間的體驗，未必適用每次造訪。
若充電是這趟消費的重要目的，先確認電源座位，再點餐入座，才能讓手機與筆電順利續航。