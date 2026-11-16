2026-11-16 08:55 女子漾／編輯張念慈
2026小雪遇下元節！命理師曝4招守住財庫、化解厄運 「這天」拜拜迎好運
2026年即將進入尾聲，想替自己守住財運、擺脫一整年的不順，不妨把握即將到來的「小雪」節氣！命理師柯柏成近日在臉書分享，今年小雪落在11月22日，隔天11月23日又恰逢道教重要節日「下元節」，兩個日子接連到來，在傳統民俗中分別具有收藏福氣、祈求解厄的意義。他也分享4種簡單的開運方式，提醒民眾年底與其急著求財，不如先整理生活、守好財庫，為2027年累積好運。
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2026小雪11月22日登場！隔天下元節迎解厄好時機
柯柏成指出，2026年小雪將於11月22日下午3時23分交節氣，農曆為十月十四，緊接著11月23日農曆十月十五，就是道教三元節之一的「下元節」，同時也是水官大帝聖誕。
小雪是二十四節氣中的第20個節氣，象徵天氣逐漸轉冷，萬物開始進入冬季休養階段。古人重視冬藏，除了儲備糧食、做好保暖，也強調減少消耗、養精蓄銳。
柯柏成表示，這樣的觀念放到現代生活，同樣適用於理財及工作規劃。尤其年底不少人急著衝刺業績、轉換跑道或增加投資，反而可能因一時心急做出錯誤判斷。他建議，這段期間應優先穩定財務、減少不必要的支出，避免為了追求短期成果而承擔過多風險。
下元節是什麼？水官大帝聖誕祈求消災解厄
相較於元宵節、中元節，下元節對許多人而言較為陌生。柯柏成解釋，道教傳統將農曆正月十五、七月十五及十月十五合稱「三元節」，分別對應天官賜福、地官赦罪及水官解厄。
其中，下元節與水官大帝信仰有關，民間會透過祭拜、誦經、懺悔等儀式，祈求平安順遂、化解困境。台灣部分地區也保有「謝平安」習俗，在農作收成後祭拜神明，感謝一年來的庇佑。
柯柏成進一步說明，傳統所稱的「厄」，可能是長期難以突破的困境，例如工作停滯、經濟壓力或家庭關係不順。祈求解厄的意義，也包含反省自身問題、尋找改善方向，不能只期待透過祭拜就讓所有難題消失。
小雪、下元節4大開運方法！整理玄關、捐冬衣都能做
想趁著小雪與下元節接連到來祈福，柯柏成分享4種民俗開運方法，民眾可依照自己的生活習慣與信仰選擇。
1. 整理玄關、檢查漏水，守住財庫
11月22日小雪當天，可以先從居家環境著手，清理玄關堆積的雜物，並檢查家中水管、水龍頭是否有漏水或排水不良的情況。傳統風水認為水與財運有所關聯，因此漏水也被視為漏財的象徵。柯柏成提醒，整理環境的同時，也可以檢視自己的消費習慣，減少不必要的開銷。
2. 下元節祭拜水官大帝，祈求消災解厄
11月23日下元節當天，民眾可以前往供奉三官大帝的宮廟祭拜，或依照廟方安排參加祈福、誦經及解厄科儀。供品不必過度鋪張，鮮花、水果及清茶都可以表達敬意，實際祭拜方式仍以各宮廟規定為準。
3. 準備生肖圖像，象徵送走厄運
柯柏成也提到傳統民俗中的「生肖送厄法」，可準備與自己生肖相同的剪紙、圖畫或紙紮，象徵將長期困擾自己的問題向水官大帝稟告，祈求化解。若涉及焚化紙製品，應遵守宮廟規定，不可自行在戶外燃燒，更不應將物品丟入河川，以免造成環境污染。
4. 吃素、捐贈冬衣，累積福德
若沒有時間前往宮廟，也可以選擇在下元節吃素一天，或將家中保存良好、已經不需要的冬衣整理捐出，幫助有需要的人。柯柏成認為，布施與行善同樣符合傳統祈福精神，無須花費大筆金錢購買開運商品。
下元節有禁忌！命理師提醒避免前往危險水域
除了開運方法，柯柏成也提醒，下元節在民間流傳著避免前往江河、湖泊及海邊戲水的禁忌。
依照傳統傳說，下元節是水官大帝巡察人間的日子，因此舊俗對涉水活動有所顧忌。不過，這項說法屬於宗教民俗信仰，並沒有科學證據證實當天戲水會帶來厄運。
從實際安全角度來看，小雪前後氣溫逐漸下降，東北季風也可能使沿海風浪增強，民眾若計畫從事水上活動，仍應留意氣象預報及海象資訊，避免進入危險水域。
小雪先守財、下元再解厄！為2027年提前累積好運
柯柏成表示，小雪與下元節在2026年接連到來，正好提醒民眾利用年底重新檢視生活。無論是整理居家環境、控制花費、調整工作步調，或透過行善幫助他人，都可以成為迎接新年的準備。
他也強調，運勢的改善往往需要長時間累積，與其寄望一次開運儀式就能改變現況，不如趁著歲末減少無謂消耗、改善不良習慣，讓自己以更穩定的狀態迎接2027年。
※以上內容為傳統民俗與命理觀點，僅供參考，實際生活及財務決策仍應依個人情況審慎評估。