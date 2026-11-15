2026-11-15 22:46 唐蘋想很多
從黃仁勳外遇事件來看，哪些星座外遇後， 最能公開坦承道歉VS.閃避認錯？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以星座角度分析外遇後最會公開道歉與最會閃避認錯者。
- 重點二：最能坦承道歉為牡羊、天秤、水瓶，偏向直接處理風波。
- 重點三：最會閃避認錯為獅子、處女、金牛，常因面子或自尊防衛。
近日輝達執行長黃仁勳因不斷被爆出的婚外情引發全球熱議，他本人公開承認外遇，並向妻子、家人及公司員工道歉，事件還延伸出國家安全與企業治理的爭議。今天就以星座角度來看看，哪些星座犯下感情錯誤後，最能公開坦承道歉及閃避認錯？
最能坦承道歉的星座
Top3：水瓶座
水瓶座重視個人隱私與自我意識，認為感情是私人的事，較難公開坦承道歉，但證據明確下，理性務實的個性會評估，若不道歉會造成什麼後果？把道歉當作公關危機處理，黃仁勳就是最好的例子，據說用高價聘請公關公司處理此次風暴。
Top2：天秤座
天秤座最受不了被眾人指指點點，公開低頭道歉是代價最小，最能快速平息風波，也最能挽回形象。本土天王吳宗憲與女星陳孝萱、Candy等人傳出感情重疊與糾紛，甚至被曝光隱婚生子，他召開記者會向妻子張葳葳、陳孝萱及社會大眾鞠躬道歉，承認自己在感情上傷害了身邊的人。
Top1：牡羊座
直白的牡羊座覺得遮遮掩掩太累，太不像自己，直接低頭認錯雖然丟臉，但最能快速解決眼前的麻煩，最有名的例子是港星成龍，在香港召開記者會，公開承認自己做錯事，還說了一句震驚世人的名言「犯了全天下男人都會犯的錯」。
最會閃避認錯的星座
Top3：金牛座
性格固執的金牛座不易改變自己的立場，有極強的自我堅持與自尊心，一旦被指責錯了，本能反應常是築起高牆，低頭認錯等於否定自己，更怕失去既有的利益。歌手王力宏離婚時，妻子李靚蕾指控王力宏感情不忠、私生活混亂，王力宏僅公開承認婚姻經營失敗，願意向家人道歉，李靚蕾說無論公開或私下，都沒有得到王力宏真誠的道歉。
Top2：處女座
處女座自我要求高，很在意自己的形象，一旦感情上犯錯，會因為無法接受自己不完美，出現防衛心理。名廚阿基師被媒體拍到與一名女性兩度前往摩鐵，他召開記者會強調兩人不是「外遇」是「巧遇」，只是朋友間的互動行為有瑕疵，讓家人粉絲受傷，對社會觀感不佳感到愧疚，不承認外遇指控。
Top1：獅子座
愛面子的獅子座最害怕的是王冠碎裂，面對桃色風暴時，常會死撐硬拗或用公關詞彙帶過。亞洲舞王羅志祥被女友周揚青指控有不正當男女關係，甚至進行「多人運動」，羅志祥一開始不承認，用私人感情不向大眾交代，想把事情壓下去，隨著輿論炸鍋，代言接連解約，他才發文向周揚青及被牽連的女性道歉。
原文刊載於《花蓮最速報》
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精華 FAQ
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文中列出牡羊座、天秤座、水瓶座為最能坦承道歉的星座，理由多半是做事直接、重視風波控制，或認為先道歉能迅速止血、減少形象與關係上的損失。
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金牛座、處女座、獅子座被認為最會閃避認錯，主因包括固執、自尊心強、過度在意形象，面對指責時容易先防衛、否認，避免承認錯誤帶來的衝擊。
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文章以黃仁勳、吳宗憲、成龍、王力宏、阿基師、羅志祥等案例對照星座特質，藉由他們在感情風波中的公開道歉、否認或拖延反應，強化分類說服力。
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