2026-11-15 21:54 巧比。針線包
背歷史不用抄100次！用「演藝圈八卦與八點檔」秒記歷史朝代順序
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者用演藝圈與八點檔比喻，幫孩子記中國朝代順序。
- 重點二：從夏商周、西周、東周一路串到春秋戰國與秦漢。
- 重點三：再接魏晉南北朝、隋唐、五代十國，最後到宋元明清。
面對課本的朝代年表一籌莫展？別再傻傻罰抄 100 次了！老爸突發奇想把枯燥的中國歷史變成「演藝圈通告、八點檔小三、演唱會安可曲與散場清場秀」。輕鬆串聯夏商周到宋元明清的順序，這樣的歷史好玩極了！
星期天早上，女兒坐在書桌前發呆，面對課本裡密密麻麻的朝代年表，一時不知從何下手。看著那張從遠古到清朝的歷史順序圖，光是記住先後次序，就已經讓人有些頭疼。
如果是以前我們那個年代，最直接的土方法，大概就是拿出紙筆，一個朝代抄寫一百遍，寫到手痠為止。
不過，現在的孩子似乎可以有不一樣的學習方式。雖然靠著追劇認識歷史比較有趣，但對她來說，眼前的課本還是得先想辦法記住。於是拔拔我靈機一動，決定掰一段故事，希望透過人物聯想，讓這些朝代名稱比較容易進入腦袋。
有一位新生代藝人叫「夏商周」，他爸爸周先生以前在外面做生意，還有兩個小三，分別在西邊和東邊生活。
西邊那一房叫「西周」，東邊那一房叫「東周」。東周家裡又分成兩個時期，一個叫「春秋」，另一個叫「戰國」。
這樣一來，夏、商、周，接著西周、東周，再到春秋、戰國，至少先把這一段記起來。
某天，他的經紀人「秦漢」，安排了一場「魏晉南北朝」LIVE 演出，特別來賓是藝人「隋唐」。兩人一起演唱全新創作曲「五代十國」，台下的觀眾歡呼不斷，紛紛高喊安可。
這時候主持人「宋元明」宣布表演結束，請大家守秩序離開，我們準備「清」場了。
至於新朝、東西漢、三國、東西晉，以及南北宋，這些比較複雜的歷史人物，暫時先不理會，等日後巡迴演出時再介紹登場。
其實，這一大串朝代名稱，光是看著年表背誦，難免覺得枯燥。換成一場娛樂圈的演出，有人物、有關係，還有經紀人與主持人，多少能讓記憶多一點畫面。
趁機加碼講述「張飛打岳飛」和「春秋大夢」的由來，想說既然都講到歷史了，不如順便多補充一些有趣的典故。
只不過，我好像有點操之過急了。
當拔拔這麼多年，有時候還是會忍不住把自己的興趣，當成孩子也會感興趣的事情。原本只是想幫忙記住幾個朝代，講著講著，連額外教材都準備好了。
看來，這場歷史演唱會還是得分場次進行，不能一次把所有曲目都唱完。
精華 FAQ
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文章主軸是把中國歷史朝代改編成娛樂圈故事，透過藝人、經紀人、安可與清場等情節，讓孩子用聯想方式記住朝代先後，而不是死背年表。
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作者先用夏商周、西周、東周、春秋、戰國串起前段，再接秦漢、魏晉南北朝、隋唐、五代十國，最後以宋元明清收尾，形成一條完整記憶線。
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作者想表達的是，孩子學歷史不一定只能罰抄 100 次，也可以透過故事、畫面和生活化聯想來理解；但若要一次塞太多內容，反而容易讓學習失焦。
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