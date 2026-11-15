一個人跟團要補單人房差嗎？2026 旅行社 4 種獨旅方案比較，喜歡一個人旅行的人，這樣選不吃虧

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣旅行社對一人報名的規則，2026年起明顯分成收房差與吸收房差兩派。

台灣旅行社對一人報名的規則，2026年起明顯分成收房差與吸收房差兩派。 重點二： 獨旅需求成長，旅行社推出一人一室、全團單人報名等新方案搶客。

獨旅需求成長，旅行社推出一人一室、全團單人報名等新方案搶客。 重點三：報名前要確認配房、房差、成團與取消規則，總價要把房差算進去。

一個人跟團也要補單人房差價嗎？ 答案是：看你選哪一家、哪一種方案。

2026 年下半年起，台灣旅行社對「一個人報名」的算法分成了兩派：有的開始收單人房差，有的反而把房差吸收掉，搶一個人出門的客人。同一趟五天四夜的日本團，一個人去，可能差到將近一萬元。

這幾週還有新變化。何時旅遊從 11 月 11 日起，全線行程（國內與部分系列除外）實施「領隊不配房」，落單旅客配不到室友時，單人房差由旅行社全額吸收。雄獅旅遊則宣布 12 月 1 日起，連歐洲、美加、紐澳等長程線也不再讓領隊和旅客同房，配不到室友就收單人房差。

如果你也想一個人出去走走，現在正是把規則看清楚的時候。

獨旅不再是少數，旅行社開始搶「一個人」的生意

先看幾個數字。

訂房平台 Agoda 的資料顯示，2026 年 1 到 4 月，台灣旅客搜尋「一人旅行」年增 16%，海外獨旅成長 20%，韓國釜山更暴增 71%。旅行業者也說，獨旅的業績成長了一成。

國外也一樣。加拿大女性旅遊媒體 JourneyWoman 在 2024 年 12 月調查了 1,630 位 50 歲以上女性，61% 說一個人旅行是她們最喜歡的旅行方式；但也有 78% 認為，單人附加費是獨旅最大的障礙。

我的工作是看新創、評估一個市場值不值得投。一個市場開始被業者搶，通常有兩個訊號：需求變大，而且付錢的人有得選。獨旅現在兩個都有。

對我們來說，這是好消息。你不再是旅行團裡「多出來的那一位」，而是業者想爭取的客人。

為什麼有些旅行社反而開始收房差？

過去一個人跟團，通常有三種安排：和同性團員併房、和同性領隊同房，或是自己補單人房差。

今年 9 月起，可樂、雄獅、東南陸續實施「領隊不配房」。可樂和雄獅先從日韓、東南亞短程線開始，東南一開始就連歐美長程線都包含在內，雄獅則在 12 月擴大到長程線。

業者的理由是，領隊需要好好休息，配房也容易有糾紛，有領隊就曾遇過同房旅客偷走隨身財物。

這會多花多少？依報導估算，五天四夜的日本團多 8,000 到 10,000 元，東南亞多 6,000 到 8,000 元，韓國約 6,000 到 9,000 元；歐美 10 天左右的行程約多 2 萬元起跳，也有業者估計歐洲長天數可能要補到 5 萬元以上。

所以這不是誰對誰錯，而是兩種做生意的方式。有的業者把成本轉給你，有的業者吸收成本來換你這位客人。

4 種獨旅方案，一次看懂

我把目前市面上的做法整理成 4 種：

方案 1：先幫你找室友，配不到就補房差。

可樂、雄獅、東南大多是這種。旅行社會先試著幫你配同性團員，配不到才收房差；如果你想確定自己住一間，也可以直接指定單人房。

方案 2：配不到室友，旅行社吸收房差。

例如何時旅遊 11 月起的新制，五福旅遊也推出「安排不到同性室友就免收單人房差」。價格最友善，但要接受「可能和陌生團員同房」。

方案 3：單人報名不加價，或一人一室的獨旅團。

例如易遊網 9 到 12 月出團的日本團，單人報名和雙人同價，另有 16 人成團、全程單人入住的「獨旅派對」；東南旅遊有一人一室的獨旅行程，何時旅遊也推出全團都是單人報名的「一人旅行企劃」。不會有「只有我落單」的尷尬，社交壓力最小。

方案 4：自由行。

時間最自由，但訂房、交通、突發狀況都要自己處理，適合已經有幾次獨旅經驗的人。

如果用一個生活比喻：單人房差像是一筆保費，你買的是「確定自己一間房」的安心；免收房差像是折扣，但附帶「可能要併房」的條件。兩個都沒有不好，重點是你要知道自己買的是哪一個。

報名前，先問旅行社這 5 個問題

同一個「單人報名」，各家的條款差很多。報名前，我建議把這 5 個問題問清楚，最好請業務用文字回覆：

第一，配不到室友時，房差誰付？是你補，還是旅行社吸收？

第二，有沒有可能臨時被安排併房？如果你很在意隱私，這題最重要。

第三，單人房跟雙人房是同一個等級嗎？有些飯店的單人房比較小、位置比較差，問清楚才不會到了現場失望。

第四，這團是全團單人報名，還是混團？想交朋友的人適合全團單人；想安靜的人，混團反而自在。

第五，最低成團人數和取消規定是什麼？獨旅團人數通常比較少，要先知道沒成團時怎麼退費。

如果你也希望一個人跟團，怎麼選才不吃虧？

給不同狀況的你，幾個方向：

第一次一個人出國：可以先選一人一室的獨旅團，或日韓短線，房差可以預期，風險也小。

睡得淺、很重視自己的空間：直接把房差編進預算。睡好，整趟旅行才玩得好。

想認識新朋友：選全團單人報名的行程，大家的起點一樣，比較容易聊開。

想去歐洲等長線：房差可能要 2 萬到 5 萬，先比較有沒有免收房差的方案，或找一位熟識的旅伴同行。

最後一個提醒：比價時，把房差算進總價再比，不要只看團費上的數字。

如果你還在猶豫要不要一個人出發，可以先看我之前寫的〈50 歲後一個人出國旅行怎麼開始？〉，從半日小旅行開始練習。

你不是多出來的那一位

很多一個人報名時，心裡會有一點點不好意思，好像自己是那個讓旅行社難排房的人。

但市場已經變了。願意一個人出門的女性越來越多，業者開始為我們設計行程、調整規則。我們能做的，是把規則看懂，把錢花在自己真正在意的地方。

以前一個人報名，你是被加價的那一位；現在，你是被爭取的那一位。

你下一趟一個人的旅行，最在意的是價格、隱私，還是在路上認識新朋友？歡迎寫信告訴我：Summer0807@gmail.com，我會一封一封讀。

我是 Summer，Dream coFounder共同創辦人暨總經理，把人生當成一個長期經營的創業計畫。