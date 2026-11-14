2026-11-14 21:23 蒔緣‧鹿角腓腓
五十年後，在細雨中與青春重逢
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：細雨中的大村葡萄園喚起了作者深刻的故鄉記憶。
- 重點二：國中畢業50年的同學會在同學葡萄農場溫馨舉行。
- 重點三：老同學重聚暢談青春往事，笑聲中重溫同窗情誼。
車子在微風細雨中，緩緩駛進鄉間的產業道路。
我坐在副駕駛座上，透過沾滿雨滴的車窗，放眼望去，一畦又一畦套著白色紙袋的葡萄映入眼簾。那是我熟悉的景象，也是故鄉最尋常不過的風景。
這裡是彰化大村，一個以葡萄聞名的小鄉村，也是我成長的地方。
陰雨天，空氣中少了陽光的暖意，也少了平日那股，混合著泥土與田野青草的氣息。然而，當那些熟悉的葡萄園映入眼簾時，一種難以言喻的親切感，卻悄悄湧上心頭。
原來，有些風景不必刻意尋找，只要再次看見，便能喚醒心底深處的記憶；有些熟悉，不需要言語形容，就能沁入心脾。
今天，我是回來參加國中同學會的。
距離國中畢業，轉眼已經整整五十年。
這歲月，說長不長，說短卻也不短。當年一群穿著制服、帶著青澀笑容的少年少女，如今已走過人生大半旅程。
若不是這場相約，許多人的身影，或許只會偶爾在記憶中浮現。
這次聚會，選在一位同學的葡萄農場。
沒有華麗的場地，也沒有刻意鋪陳的排場，就是一群老同學，在熟悉的鄉土氣息中，重新坐在一起。
有趣的是，今天我們聊的，不是子女的成就，不是事業的起落，更不是工作上的忙碌與煩惱。
我們聊的是年少時的輕狂。
聊的是那些懵懂歲月裡，曾經一起走過的日子；
聊的是當年誰比較調皮，誰愛開玩笑，誰又曾經做過什麼，讓大家至今想起，仍忍不住發笑的事。
那些當年看似平凡的小事，經過五十年的歲月沉澱，竟成了今天最有滋味的談資。
我們不必刻意尋找話題，也不需要太多修飾；一個眼神、一句玩笑，甚至呼喊一個熟悉的綽號，就能讓記憶瞬間回到從前。
彷彿歲月只是暫時讓我們分開，並沒有真正帶走那份同窗情誼。
餐桌上，大家吃著飯、聊著天，笑聲此起彼落。有人拿起麥克風高歌一曲，有人興致一來，現場打起鼓來；有人隨著節奏伴舞，將整個聚會的氣氛推向高潮。
看著眼前這群老同學，忽然覺得，歲月似乎也有溫柔的一面。
雖然帶走了我們年少時的容顏，卻沒有完全帶走我們的熱情；它讓人生多了歷練，卻也讓我們更懂得珍惜眼前的人與事。
或許，人生走到這個階段，才真正明白，相聚並不是一件理所當然的事。
五十年前，我們因為求學而相識；五十年後，我們因為共同的青春記憶而再次聚首。
這五十年間，有人走過順遂，有人歷經風雨；有人事業有成，有人平淡度日。每個人都有自己的故事，也都有不為人知的人生風景。
然而，當我們重新坐在一起時，那些身分、成就與生活上的差異，似乎都不再重要。
此刻的我們，只是當年那群一起讀書、一起嬉鬧的同學。我想，這就是同窗情誼最難得的地方。
窗外，細雨依舊。
葡萄園裡，一串串葡萄安靜地藏在紙袋之中；而我們的車子也再度駛進延伸在葡萄園中的小路。
離開時，我想，帶走的已不只是一次同學會的歡樂，而是一份重新被喚醒的青春記憶，妥妥地鑽進心窩。
原來，我的青春正如紙袋裡的葡萄，
它，藏在故鄉的田野裡，藏在老同學的笑聲裡，也藏在我們彼此惦念的心裡。
文by蒔緣小品
精華 FAQ
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因為她要參加國中同學會，回到成長的故鄉大村。雨中的葡萄園、產業道路與紙袋葡萄，勾起了她對童年與青春歲月的深刻記憶。
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聚會辦在同學的葡萄農場，環境樸實又熟悉。大家不談事業成就，只聊年少輕狂與往事，還有人唱歌、打鼓、伴舞，氣氛十分熱鬧溫馨。
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作者想表達的是，歲月雖然帶走青春容顏，卻保留了真摯情誼。當老同學再次相聚，身分與成就都不再重要，真正留下的是彼此惦念的青春記憶。
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