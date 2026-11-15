2026-11-15 20:00 曾浩原醫師
分泌物變多、私密處搔癢，陰道感染該怎麼處理？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：分泌物變多、異味或搔癢，多半先懷疑陰道感染。
- 重點二：常見三類感染為細菌性陰道炎、念珠菌與滴蟲感染。
- 重點三：治療須依感染種類用藥，並避免灌洗與過度清潔。
文／曾浩原醫師
很多女生都有陰道分泌物的困擾。我在門診也很常遇到，因為分泌物變多、有異味，或私密處搔癢而來看診的病人。
造成異常分泌物最常見的原因，就是陰道感染。不過，少量的陰道分泌物，本來就是正常的生理現象。
正常的分泌物以透明或白色為主，沒有明顯臭味，也不會伴隨會陰部的搔癢、灼熱或疼痛。另外，女生在排卵期可能會有比較多、透明而帶有黏性的分泌物，只要沒有不舒服或明顯異味，大部分都屬於正常現象，不需要特別用藥。
怎麼樣的分泌物需要看醫生？
如果分泌物的顏色、質地或味道和平時不同，或開始出現搔癢、灼熱、疼痛，就應該找婦產科醫師評估。
常見的陰道感染主要有三種：
- 細菌性陰道炎：分泌物通常是灰白色、比較稀，帶有腥臭味。這和陰道內的菌叢失去平衡有關。
- 念珠菌感染：也就是黴菌感染，典型的分泌物是白色、像豆腐渣，常伴隨明顯的搔癢。
- 滴蟲感染：滴蟲是一種寄生蟲，感染後可能出現黃綠色、有異味的分泌物，也可能合併搔癢或灼熱。
醫師會透過問診、檢查分泌物，判斷感染的原因，再決定用藥。
另外，如果不是月經期間，卻出現紅色或咖啡色分泌物，就要考慮異常出血，也應該就醫找原因。如果同時有下腹痛或發燒，就更應該盡快就醫。
陰道感染一定要用塞劑嗎？
醫師會根據感染的種類，使用抗生素或抗黴菌藥物。不同感染用的藥不一樣，不能因為上次用了某種藥有效，這次就自己拿來用。
藥物有口服，也有陰道塞劑。如果對塞劑不適應，可以跟醫師討論有沒有合適的口服藥，不需要因為害怕使用塞劑，就一直不敢看醫生。
需要注意的是，藥物的療程一定要完整。不要因為覺得症狀改善，就自行停藥。如果治療後還是不舒服，或好了又反覆發作，也應該回診，讓醫師重新評估。
另外，滴蟲感染屬於性傳染病，性伴侶也需要一起接受治療。雙方完成治療、症狀都消失以前，應先避免性行為，以免反覆傳染。
平常怎麼減少陰道感染？
首先，不要自行陰道灌洗。
陰道裡本來就有正常菌叢，反覆灌洗、過度清潔，反而可能破壞菌叢平衡。外陰部用溫水清潔就好，不需要反覆用肥皂搓洗，也不要把清潔產品灌進陰道。
衣物不要太緊、太悶，內褲濕了就更換。如果有使用護墊或衛生棉，也要勤更換。性行為時使用保險套，可以降低滴蟲等性傳染病的風險。
陰道感染是個相當惱人的問題，搔癢、異味和分泌物都會影響生活。如果已經出現這些不舒服，不要因為害怕看婦產科，就一直忍著或等它自己好。先讓醫師找出原因，再接受適當的治療。
如果陰道感染一直反覆發作，除了回診找原因，也可以和醫師討論是否搭配益生菌等保健品，但在急性期還是應該遵照醫囑使用抗生素或抗黴菌藥。
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精華 FAQ
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若分泌物的顏色、質地或味道和平時不同，或開始出現搔癢、灼熱、疼痛，就應該看婦產科。若不是月經期間卻有紅色或咖啡色分泌物，還要考慮異常出血。
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細菌性陰道炎常見灰白、稀薄且有腥臭味；念珠菌感染多為白色豆腐渣狀分泌物，搔癢明顯；滴蟲感染則可能出現黃綠色、有異味分泌物，並合併搔癢或灼熱。
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不要自行陰道灌洗，外陰部用溫水清潔即可，避免過度清潔破壞菌叢；衣物別太悶太緊，內褲或護墊潮濕就更換；性行為使用保險套，也能降低性傳染風險。
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