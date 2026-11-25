2026-11-25 20:00 J.T
【阿公留給長孫的兩百萬成家禮，怎麼成了全家的心結與十萬稅單？】 —— 從醫院推輪椅的陪伴到國稅局那封掛號信，看懂跨越三代最周全的傳承祝福！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：阿公生前匯2百萬給長孫作成家禮，原本以為免贈與稅。
- 重點二：因死亡前2年內贈與直系血親卑親屬，2百萬被併入遺產課稅。
- 重點三：新法改由受贈的阿丁分擔1成稅負，形成1封十萬元稅單。
▋ 醫院走廊上的陪伴與那張匯款水單，是老人家最後能給的體貼 ▋
公公走後第四個月的某個平日傍晚，剛下班的兒子阿丁拿著一封掛號信走進廚房，臉色發白地把信紙遞給正在熱湯的淑芬與先生阿丙。信封上印著財政部臺北國稅局的關防，裡面是一張核定遺產稅繳款書，納稅義務人欄位清清楚楚印著阿丁的名字，應納稅額寫著十萬元。淑芬擦乾雙手接過那張紙，看著上面陌生的稅額計算式，腦海裡浮現的卻是一年半前公公坐在醫院輪椅上，堅持要阿丙推他去銀行櫃檯辦匯款的那個下午。
公公生前有阿乙和阿丙兩個兒子。大伯阿乙長年在外縣市經商，逢年過節才會帶著伴手禮回來吃頓飯；而淑芬和阿丙一家三口就住在公公老家同一條巷子裡。公公最後那三年體力明顯衰退，每周兩次的腎臟科與心臟科回診、拿藥、甚至半夜發燒掛急診，幾乎都是淑芬請假陪著去，而剛大學畢業踏入職場的長孫阿丁，只要下班回來得早，總會繞去阿公家陪老人家吃晚飯、幫阿公修電視遙控器或剪腳指甲。
老人家嘴上很少說謝，心裡卻比誰都清楚是誰在身邊照應。一年多前公公出院後，特別把長孫阿丁叫到跟前，從自己帳戶匯了兩百萬元到阿丁戶頭，笑著拍拍孫子的手背說：「阿丁啊，阿公看你每天通勤上班辛苦，這兩百萬給你存著以後娶某、付房子頭期款。銀行小姐幫阿公問過了，一年送兩百四十四萬以內都免贈與稅，這筆錢你安心收著。」當時淑芬與先生阿丙雖然覺得金額太大再三推辭，卻拗不過老人家想親眼看著長孫成家的心願，最後幫阿丁把這兩百萬全數拿去繳了預售屋的簽約金與工程期款。
▋ 法條裡的直系血親卑親屬與兩年沙漏，把免稅紅包重新拉回遺產池 ▋
公公在匯款後一年多安詳離世，留下了三千八百萬元的遺產。辦完後事、由大伯阿乙與先生阿丙兩名法定繼承人申報遺產稅時，全家人誰也沒有把一年多前阿公給長孫的那兩百萬放在心上。在大家的日常認知裡，阿丙還健在，遺產是由兩個兒子繼承，孫子阿丁既沒有繼承權、當初匯款時又在兩百四十四萬免稅額度內，那筆錢早就已經結案了。
直到阿丙帶著那張十萬元稅單去國稅局詢問，稅務人員才翻開法條，向父子倆解釋了這場誤會背後的法律規定。原來依據《遺產及贈與稅法》第十五條第一項第一款，被繼承人死亡前兩年內，只要把財產贈與給《民法》第一千一百三十八條所定的「各順序繼承人」，過世時一律視為遺產，必須併入遺產總額課稅。而民法第一千一百三十八條第一順位的「直系血親卑親屬」，在法律定義上同時涵蓋了子女與內外孫輩；即便孫子因為父親健在而沒有實際分到半毛遺產，死亡前兩年內收到的兩百萬元依然屬於擬制遺產，必須拉回來與三千八百萬元合併，使全案遺產總額變成四千萬元，核定出兩百萬元的遺產稅。
更讓阿丁措手不及的，是最新修正施行的《遺產及贈與稅法》第六條。為了改善過去「孫子或特定親屬拿錢、卻要繼承人幫忙繳稅」的不公現象，新法規定死前兩年內受贈的財產，改由受贈人按其占遺產總額的比例自行負擔遺產稅。阿丁拿到的兩百萬占四千萬遺產總額的百分之五，因此全案兩百萬遺產稅的百分之五、也就是十萬元，依法就直接開在阿丁名下，其餘一百九十萬元則由大伯阿乙與父親阿丙分擔。
▋ 餐桌上的沉默與委屈，比十萬元稅單更讓照顧者心酸 ▋
走出國稅局那天晚上，淑芬看著兒子阿丁坐在客廳沙發上翻看網銀餘額，心裡五味雜陳。阿丁才剛出社會兩年，每個月薪水扣掉房租與生活費所剩無幾，那兩百萬早就鎖在還沒交屋的預售屋裡，一時之間根本拿不出十萬元現金。最後還是淑芬把自己的定存解掉，先替兒子把這十萬塊遺產稅繳清，免得逾期受罰。
然而，比籌措這十萬元更讓淑芬感到難受的，是幾天後大伯阿乙打來討論遺產分割時那句意味深長的話：「弟妹啊，要不是國稅局把那兩百萬拉回來印在核定書上，我都不知道爸生前還私下給了阿丁這麼大一包紅包。看來你們住得近，爸還是比較疼你們這一家。」掛掉電話後，淑芬眼眶忍不住紅了起來。過去三年在醫院急診室熬過的無數個夜晚、替公公換洗擦身的汗水、還有兒子阿丁下班後陪阿公吃飯的真心，在大伯看見稅單上那筆兩百萬的瞬間，彷彿全都被簡化成了一場有所圖謀的算計。
在許多台灣家庭裡，承擔日常照顧責任的往往是住得最近、最捨不得放手的那一房；而老人家因為心疼晚輩的付出，總想在自己還有能力時塞一點錢補償。只是長輩不熟悉稅法裡的兩年回溯沙漏，也不知道這筆錢會在過世後的遺產核定書上一覽無遺，結果一份原本飽含感謝與疼愛的紅包，不僅讓沒分到遺產的年輕孫子背上稅單，還讓長年付出的照顧者在家族裡背負了說不出口的委屈。
▋ 用提早規劃的三代保單，讓長輩的疼愛化作不惹風雨的祝福 ▋
經歷過這場風波後，淑芬常跟身邊同樣步入中年的朋友聊起這件事。當家裡長輩年事漸高、開始談起想給孫子留一筆讀書金或成家禮時，身為夾在中間的第二代，除了感念長輩的體貼，更需要溫和地陪長輩把時間與稅務規則攤開來看清楚。如果長輩已經高齡或健康狀況起伏較大，收下長輩現金心意的同時，務必先在帳戶裡預留一成左右的流動現金作為稅源緩衝，避免把資金全部鎖進不動產裡。
若想讓爺爺奶奶對孫輩的疼愛跨越世代而不被打折，更周全的做法，是趁著長輩身體硬朗時，提早透過《保險法》第一百一十二條指定受益人的功能，規劃合法合規的人壽保險架構。合規的指定受益人壽險給付依法不計入遺產總額，既能避開死前兩年現金贈與被拉回課稅與孫子收稅單的窘境，也不會在遺產清冊上引發其他房親戚的眼紅與誤會。對一個家庭來說，比帳面數字更值得守護的，是當老人家轉身離開之後，留下來的親人還能毫無芥蒂地坐在同一張餐桌上，安安心心地懷念他當年的溫暖。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是國稅局遺產稅審查員，但有些想法，想跟你分享。
本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、律師或 CFP® 顧問進行專案評估。
精華 FAQ
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因為被繼承人死亡前2年內，若把財產贈與給民法所定繼承人，法律上會視為遺產並併入總額。長孫屬直系血親卑親屬，所以這筆錢被拉回課稅。
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新法規定，死亡前2年內受贈的財產，要由受贈人按占遺產總額比例負擔稅負。阿丁受贈2百萬，占4千萬遺產的5%，所以2百萬稅額中的10萬元由他負擔。
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若想把疼愛化為祝福，不能只看贈與當下是否在免稅額內，還要注意2年回溯與後續稅負分配。文章建議提早規劃，必要時透過合規壽險與保留流動現金來降低爭議。
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