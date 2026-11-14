2026-11-14 14:52 巧比。針線包
青春，是一場跨越世代的複刻：記一場校園園遊會的時光對話
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：陪女兒逛校園園遊會，勾起作者近40年前高中青春回憶。
- 重點二：從熱音社演出到攤位趣事，重現當年校慶熱鬧氛圍。
- 重點三：台灣校園風氣轉變，讓作者感嘆青春與成長的變化。
陪著女兒參加校園園遊會，聽著樂團演唱、看著年輕學生自在地享受青春，彷彿回到近40年前的高中生活。從社團演出、園遊會趣事，到台灣校園風氣的轉變，一場陪伴女兒的校園活動，也意外喚起了自己當年的青春記憶。
託女兒之福站在這裡聽歌，眼前看見的，竟是自己昔日的青春。望著一張張年輕的臉孔，彷彿勾起高中同學的身影。
樂團演唱著可能是時下的流行歌曲，周圍觀賞的學生不是搖頭晃腦，就是隨著節奏打著拍子，青春的樣子好迷人，我也曾經恣意揮灑這段笑著自在、高聲呼喊的時光。
這座校園不大，國、高中部教室門口的走廊，就是園遊會的攤位。隨著女兒走了一圈，不乏為招攬生意豁出去的造型，男扮女裝的女僕成了人體招牌，沿途販賣的食物飲料還算平價。
這時，我對女兒分享了拔拔以前學校園遊會的趣事。
高中那回校慶，當時川堂樓梯的平台權充舞台，提供各個社團接續表演節目，當熱音社成員上場，擠滿不少觀賞人群，一曲曲西洋流行歌曲，倒還能跟著旋律哼唱幾句。
班上也設置一處園遊會攤位，來玩的外校學生人數不少，我們準備的食物很快就銷售一空。同學拿著一杯飲料回來，口中不停抱怨，什麼「心痛的感覺」啦，居然賣給我的是一杯白開水！
想起快40年前的往事，不知道那些同學至今是否安好？
回顧整個求學階段，最讓我懷念的就是高中生活的三年，每天來回通勤，經歷一次國中聯考，準備再一次大學聯考，懵懵懂懂的我們，還以為青春只有一種樣子。
適逢台灣社會的轉變，解除了報禁、髮禁和舞禁，連卡其服和大盤帽也退出校園，身處風氣鋭變的年代，我也開始勇於嘗試人生的各種滋味。
寶貝女兒站在身邊，一起欣賞學長姐的演出，三年後她也會走入高中生活，那時候的她，將會是怎樣的光景呢。
精華 FAQ
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因為現場的樂團演唱、學生互動與園遊會氛圍，讓他彷彿回到自己高中時代，看到年輕面孔就聯想到昔日同學與青春記憶。
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當年校慶以川堂樓梯平台作舞台，熱音社演唱西洋歌吸引人潮，班級攤位食物很快賣光，還出現把白開水誤當飲料的搞笑插曲。
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他回想自己成長於解嚴前後，見證報禁、髮禁、舞禁解除，校服也逐漸退場，認為校園風氣與青春表達方式都比過去更自由。
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