真空包裝機推薦 LAICA萊卡｜買菜、分裝、冷凍一次搞定，熟女的廚房日常分享

2026-11-14 14:40 cookie餅乾小姐

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：LAICA萊卡真空包裝機主打食材分裝與延長保鮮。
  • 重點二：透過真空封口可讓冰箱收納更整齊、使用更有秩序。
  • 重點三：文章以熟女日常分享，強調實用性與生活質感。


不知道大家有沒有跟我一樣，年輕的時候買菜，總覺得冰箱塞得滿滿的才有安全感；

到了現在這個年紀，反而更在意買回家的每一樣食材，有沒有被好好珍惜。

週末逛市場，看到漂亮的牛排忍不住買了幾片，遇到新鮮的魚貨想著晚餐可以煮得豐盛一點，看到當季蔬菜又覺得錯過可惜。

結果一不小心，冰箱裡的食材愈堆愈多，等到想起來要料理時，才發現有些已經不如剛買回來那麼新鮮。

說真的，身為一個開始講究生活品質的熟女，我不是不願意下廚，而是不想把時間浪費在反覆整理冰箱、翻找食材，甚至因為保存不當而把食物丟掉這些事情上。

所以這次想跟大家分享的，就是最近讓我對食材收納有了新想法的好幫手LAICA萊卡真空包裝機。

因為是國際品牌，使用起來更讓人放心，價格和cp值也很高!

 

這也是我第一次認真體驗義大利品牌的真空保鮮家電。

以往說到3C產品，腦海裡浮現的通常是手機、平板或各種智慧小物，沒想到原來廚房裡的日常家電，也能帶來一種很有感的生活升級。

我想分享這次開箱，不只是因為多了一台新家電，而是發現原來讓生活變得更舒服，不一定要花大錢改造廚房，有時候只要找到真正符合自己需求的小工具，就能讓每天的柴米油鹽多一點從容。


 


 


 


 


 


 


 

 

LAICA 萊卡真空包裝機的外包裝設計整體給人非常精緻、專業的視覺感受，整體風格簡約大方，透過色彩搭配、版面編排及產品形象呈現，營造出具有質感與科技感的品牌氛圍。

 

不僅能清楚展現產品特色，也讓人感受到品牌對品質與設計細節的用心，提升產品整體的高級感與專業形象。

 

內有產品說明書是中文的，

 


 


 



義大利LAICA萊卡品牌初體驗｜把生活的講究，從廚房開始

第一次接觸LAICA萊卡，最吸引我的地方，就是它讓我開始重新思考「食材保鮮」這件看似平凡的小事。

對我來說，買家電不需要一味追求功能多、外型炫，而是要看它能不能融入日常生活。

畢竟再漂亮的產品，如果買回家後只能放在櫃子裡當裝飾，最後也只是佔空間而已。

尤其我們這個年紀，上有長輩需要照顧，下有家人的三餐要打理，有時候還得兼顧工作與自己的生活。

能夠讓家務少一點繁瑣、讓備餐更有效率的產品，才是真正值得花時間研究的好物。

LAICA萊卡來自義大利，是我這次初次體驗的品牌。

這回透過真空包裝機接觸它，也讓我發現，廚房家電不一定只是冰冷的工具，選對了，還能成為讓生活更有條理的幫手。

品牌來自義大利，不代表所有產品都必須用奢華的方式來呈現。

對我而言，能不能解決生活中的小困擾，才是最實際的評價標準。

 

LAICA萊卡真空包裝機開箱｜原來食材分裝，也可以很有儀式感

以前整理買回家的食材，我的習慣就是洗一洗、切一切，再分別裝進保鮮袋或保鮮盒裡，接著塞進冰箱。

步驟看起來不複雜，但每次遇到肉類、海鮮或一次買太多的食材，就會開始煩惱怎麼分裝才方便。

這次開箱LAICA萊卡真空包裝機，我最期待的，就是親自體驗真空封口的操作方式。






















 

拿到新家電，我習慣先看看外型、確認配件，再研究操作方式。

畢竟對我來說，廚房不是實驗室，我不希望每次使用一台機器，都要先花半天研究說明書。

真空包裝機最吸引我的功能，就是可以將適合真空處理的食材放入專用袋中，透過抽除袋內空氣並完成封口，減少食材與空氣接觸，讓分裝保存更有系統。

這種感覺很像替食材安排專屬的小房間，每一份都有自己的位置，不再是冰箱裡你擠我、我擠你的混亂場面。

當食材按照料理份量分裝好，接下來要煮飯時，就不需要每次都把整包肉拿出來解凍，再切出需要的分量。

對於習慣提前規劃餐食的人來說，這種事先整理好的便利性，真的很值得期待。

 

真空封口初體驗｜看著食材被妥善包裝，心情也跟著清爽起來


第一次體驗真空包裝機，最讓我感到新鮮的，就是親眼看見真空包裝的過程。

以往我們把食材放進保鮮袋，通常就是把袋口盡量封好，心裡想著應該沒問題吧！

但使用真空包裝機，則多了一道抽氣與封口的程序，讓整個保存過程更有條理。




















 

我特別喜歡把一大包肉類分成一餐一份的方式。

例如買回來的雞胸肉，可以按照每次料理的需求分裝；

牛肉片也能依照家庭人數，分成適合炒菜或煮火鍋的份量。

至於魚肉、絞肉等食材，則可以依照食材特性與機器適用方式，選擇合適的包裝方法。

這樣做最大的好處，不是讓冰箱瞬間變成網美廚房，而是終於不用每次打開冰箱，都要猜測哪一包是上次買的、哪一份應該先料理。

對熟女來說，真正的生活質感，不一定是廚房裡擺滿昂貴的器具，而是每一件東西都有它的位置，每一份食材都有安排。

當我開始有意識地分裝食材，才發現原來整理冰箱，也可以成為一種照顧自己的方式。

如果你不知道如何使用這裡有QR CODE可以做教學!

 



 

食材分裝收納更方便｜讓冰箱不只是塞滿東西，而是看得見生活的秩序


以前我總覺得冰箱只要能冰東西就好，後來才發現，冰箱整理得好不好，真的會影響每天煮飯的心情。

當食材種類多、包裝大小不一時，很容易出現空間被浪費的情況。

有些保鮮盒太大，有些袋子裡裝的份量又太少，疊在一起後，想找個東西還得翻來翻去。

使用真空袋分裝食材後，我可以更清楚地規劃不同食材的保存位置，也比較容易按照料理順序安排使用。

 

 










 


 

我會建議大家在分裝時，順手寫上食材名稱與日期。

這個小習慣看似不起眼，卻很實用。

尤其當冰箱裡同時有雞肉、豬肉、牛肉或不同種類的海鮮時，有清楚的標示，就不用每次都拆開確認。

另外也要提醒，真空包裝並不是讓食材永遠不會變質的魔法。



不同食材仍然需要依照種類、溫度與保存方式妥善處理；需要冷藏或冷凍的食物，完成真空包裝後也必須繼續按照適當條件保存。

對我來說，真空包裝機的價值，是讓食材分裝這件事更有效率，而不是讓人因此忽略食品安全。

當冰箱裡的食材變得井然有序，每次打開冰箱，心情真的會不一樣。

那種知道自己買了什麼、接下來要煮什麼的踏實感，比想像中更令人愉快。

 

熟女的日常備餐提案｜這幾種食材，我會優先考慮分裝保存


如果你跟我一樣，平常喜歡一次採買多種食材，又希望減少每天備餐的時間，可以從以下幾種食材開始嘗試。

 

1. 肉類分裝：下班回家，不必重新煩惱份量

雞胸肉、豬肉片、牛肉片等食材，可以依照一餐需要的份量分裝。

這樣下次要煮飯時，只要取出所需份量即可，不需要反覆處理整大包食材。

 

2. 海鮮保存：買得開心，也要安排得聰明

魚片、蝦仁等食材，可以依照適合的包裝方式分裝，再依照食材特性冷藏或冷凍保存。

若食材表面水分較多，或容易被抽氣壓力影響形狀，操作前就要特別留意機器的適用方式。

 

3. 提前備料：讓平日下廚多一點餘裕

週末先把適合的食材分裝整理好，平日回家就能少一些手忙腳亂。

對忙碌的上班族或需要照顧家庭的女性來說，這種提前準備的方式，確實能讓料理安排更有彈性。

 

4. 分裝乾貨：收納整齊，看起來就很舒服

部分乾燥食材也可以依照產品與包材的適用條件，使用真空方式分裝。

記得先確認食材是否乾燥、包裝是否適用，避免不適合的粉末或細碎食材被吸入機器。

我覺得最理想的方式，不是為了使用真空包裝機而把所有東西都拿來封，而是挑選自己最常採買、最需要分裝的食材，慢慢建立適合自家的保存習慣。

 

LAICA萊卡真空包裝機適合誰？我覺得這幾種生活型態很值得參考


如果你正在考慮入手真空包裝機，可以先看看自己的日常是否符合以下情況。

喜歡一次採買多日份食材的人： 採買後能按照每餐份量分裝，減少反覆拆包的麻煩。

平常有下廚習慣的家庭： 肉類、海鮮等食材可以依照料理計畫安排保存。

重視冰箱收納與整潔的人： 分裝後搭配標籤管理，更容易掌握食材種類與日期。

想減少食材浪費的人： 透過分量管理與妥善保存，幫助自己更有計畫地使用食材。

喜歡研究生活家電的人： 如果你和我一樣，想讓廚房多一點便利，也可以把真空包裝機列入評估清單。

在購買之前，還是建議先確認LAICA萊卡這款機型的抽真空方式、封口寬度、適用袋材、是否支援不同食材的操作模式，以及耗材的取得方式。

這些細節會直接影響日後使用的便利性。

畢竟家電買回家不是體驗一天就結束，而是希望未來每次使用，都能真正幫得上忙。

 

第一次體驗義大利品牌3C家電的心得｜生活的精緻感，藏在每天的小細節裡


這次接觸LAICA萊卡真空包裝機，對我而言是一次滿有新鮮感的廚房家電體驗。

以前我對真空包裝機的印象，比較像是專業廚房或大量備料時才會用到的設備。

實際開始思考它在家庭生活中的用途後，才發現它與日常飲食其實很有關係。

從採買、分裝，到安排冰箱裡的食材，每一個步驟看起來都很平凡，卻會一點一滴影響我們每天的生活節奏。

我也慢慢體會到，所謂的生活品質，不是每天都要吃多昂貴的料理，也不是一定要有多大的廚房，而是即使忙了一整天，回到家裡，依然能按照自己的步調準備一頓飯。

如果可以透過一台合適的家電，讓食材整理更有系統，讓備餐少一點混亂，我覺得這就是很實際的生活加分。

真空包裝機能帶來多少便利，還是要看個人的採買習慣、使用頻率，以及實際操作後的感受。

對於很少在家煮飯、平常也不需要大量分裝食材的人來說，就不一定是必要的家電。

但如果你跟我一樣，喜歡自己上市場挑選新鮮食材，享受替家人準備餐點的過程，又希望冰箱整理更有效率，那麼LAICA萊卡真空包裝機確實是一款值得進一步了解的廚房好物。

到了這個年紀，愈來愈明白，真正舒服的生活，不是把每一天排得滿滿的，而是懂得替自己留下時間，也懂得珍惜手邊擁有的東西。

一份新鮮的食材、一頓親手準備的晚餐、一個整齊好找的冰箱，這些看似微不足道的小事，其實都是生活裡很真實的幸福。

這次透過LAICA萊卡真空包裝機，開啟了我第一次體驗義大利品牌廚房家電的經驗，也讓我對食材保存與分裝收納有了新的想法。

我喜歡這種不必大費周章，就能慢慢改善生活細節的方式。

買菜時可以更有計畫，分裝時多一點條理，料理時少一點手忙腳亂，這些累積起來，就是屬於自己的生活節奏。

新鮮值得被珍惜，時間也值得被好好利用。

如果你也是一位喜歡下廚、重視食材保存，又希望讓廚房生活更輕鬆的熟女，不妨認識一下LAICA萊卡真空包裝機，看看它是否也能成為你日常備餐與食材收納的好幫手。

照顧好家人的每一餐很重要，而在忙著照顧別人的同時，也別忘了讓自己的生活過得更從容、更有質感。





 

LAICA 萊卡 是來自義大利的家電品牌，創立於1974年，總部位於義大利東北部。品牌長期投入居家健康、淨水設備與廚房家電等領域，希望透過實用的產品設計與技術，讓日常生活變得更加便利。

 

品牌希望傳遞的不只是家電功能，更是一種重視生活品質、飲食保存與居家健康的生活態度。

品牌特色

  • 義大利品牌背景： 1974年創立，具有長期家電與居家健康產品開發經驗。
  • 重視品質： 注重產品零件檢測、品質管理及相關國際認證。
  • 多元居家產品： 從淨水設備到廚房真空保存用品，照顧不同生活需求。
  • 兼顧實用與設計： 讓產品不只是生活工具，也能自然融入居家空間。

適合放在真空包裝機開箱文的品牌介紹版本

如果你跟我一樣，平常會自己準備食材、下廚料理，應該也會慢慢發現，廚房裡有些小家電真的能讓生活方便不少。

這次體驗的 LAICA 萊卡，是來自義大利、創立於1974年的居家生活品牌，產品涵蓋淨水設備、廚房家電及真空食品保存用品。

我覺得品牌比較吸引我的地方，是它將實用性與生活品質結合在一起，從日常飲水到食材保存，都能找到相關的居家用品。

這次使用 LAICA VT3104 輕巧型真空包裝機，也讓我開始更重視平常買回家的食材如何分類、分裝與保存。畢竟現在買菜不一定每天都有時間，先把肉類、蔬菜分裝整理好，料理時真的方便許多。








 


 

 

 

 

 

 

精華 FAQ

  • 文章主要推薦LAICA萊卡真空包裝機，重點放在食材分裝、減少與空氣接觸、方便冷藏冷凍保存，特別適合常採買食材、重視冰箱整理與備餐效率的人使用。

  • 作者認為真空包裝機能把食材依份量分裝好，減少冰箱凌亂與翻找麻煩，也能避免保存不當造成浪費，讓備餐更有條理，生活節奏更從容。

  • 文章建議先確認機型的抽真空方式、封口寬度、適用袋材與耗材取得方式，並依食材特性選擇是否適合真空保存，避免把它當成取代食品安全的萬能工具。

cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#牛排 #冰箱 #智慧家電 #好物推薦 #收納整理 #3C家電

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次

2026-11-11 12:40 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

綜藝天后小S（徐熙娣）與派翠克主持的東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集重磅邀請到「音樂頑童」庾澄慶哈林）踢館！縱橫演藝圈40年的哈林，這次難得現身卻與小S砲火四射。哈林不僅誤用「饅化」一詞惹得小S當場崩潰跳腳，小S更是大膽逼問他「兩段婚姻差在哪？」超真實又爆笑的互動，讓全場氣氛嗨到最高點！

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

節目一開場，兩人就互相吐槽。聊到歲月痕跡與外貌保養時，哈林感嘆女生維持狀態實在辛苦，沒想到下一秒竟對著小S脫口而出：「其實妳『饅化』情況不嚴重啦！」這句話宛如踩到地雷，讓小S氣到當場彈起來怒吼：「饅化是有在注射耶！我根本沒注射！」發現自己用錯詞的哈林連忙道歉，小S甚至直接抓起哈林的手狂拍自己的臉頰，霸氣證明雙頰「純天然、零醫美」，讓哈林笑著認證：「真的欸，妳還是很漂亮啦！」小S也感性認同哈林曾說過的「寧願優雅地老去，也不要奇怪地美麗」。

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

談起當年對「ASOS」的初印象，哈林透露是聽老友王治平提起，本以為只是普通的少女偶像，見到本人才發現這對姐妹花根本「瘋到不行」，完全顛覆當年演藝圈傳統。小S也加碼爆料一段荒謬往事，直呼當年老闆差點把她們的團名取作「嘟比嘟哇」，嚇得姐妹倆趕緊向王治平求救，最後才靈機一動改為「SOS」。小S至今仍心有餘悸地笑說：「王治平老師真的救了我們一命，不然我們現在就叫嘟比嘟哇了！」

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

節目高潮落在小S的「地獄級拷問」，她瑟瑟發抖地問道：「你覺得第一次結婚跟第二次結婚，有什麼不一樣的感覺？」全場瞬間屏息。沒想到哈林展現天王級高EQ，幽默神回：「我在想第三次……」惹得全場哄堂大笑。隨後他收起玩笑，感性表示答案都寫在歌曲《愛人》裡，「最終就是要有一個人，能完全接住你的喜怒哀樂。」

不死心的小S接著大膽追問「現在跟老婆還有性慾嗎？」哈林也毫不避諱直言「『炙熱』是很重要的一件事！」大方護愛的態度超Man，但他隨即笑嗆不想再透露更多細節，就怕被剪成短片在網路上瘋傳，兩人一來一往的犀利交鋒，也成為本集最大亮點。

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#婚姻 #哈林 #庾澄慶 #徐熙娣 #小姐不熙娣

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

2026-11-07 12:24 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw

Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

編輯推薦

注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

文章目錄

《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》原著結局3.

索本修離婚竟想吃回頭草！失去皇后後悔到崩潰

索本修堪稱《再婚皇后》最讓人傻眼的角色！原來他當初要求離婚，竟然只是想讓懷孕的菈絲塔暫時坐上皇后寶座，等孩子取得皇室繼承資格後，再找機會恢復娜菲爾的皇后身分，他自以為能夠同時安排兩個女人的未來，卻完全沒想到娜菲爾根本不願接受。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》原著結局4.

菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#韓劇 #結局 #李鍾碩 #申敏兒 #朱智勛 #李世榮 #再婚皇后 #漫改韓劇

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

2026-11-06 16:23 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

有些人分手後很快就能放下，有些人卻像心裡的一根刺，即使過了好幾年，偶爾想起還是會忍不住心動！在星座性格分析中，有4個星座特別容易成為前任心中的「白月光」，可能是因為戀愛時太過溫柔，也可能是獨特的個性讓人難以取代。即使雙方早已沒有聯絡，對方仍可能在某個瞬間想起曾經的美好。快來看看你有沒有上榜！

編輯推薦

白月光星座TOP 4：雙魚座，溫柔體貼讓人懷念

雙魚座談戀愛時，總能把另一半的小事放在心上，記得對方喜歡吃什麼、討厭什麼，也願意在對方心情低落時耐心陪伴。他們擅長營造浪漫氛圍，一句貼心的關心、一場精心準備的約會，都可能成為戀人多年後仍記得的回憶。

雙魚座最讓前任難忘的地方，就是那份毫無保留的真心。分手後，對方或許還能遇見更適合的人，卻不一定能再次感受到當初被細心呵護的感覺。尤其當生活遇到挫折時，更容易懷念雙魚座曾經給予的溫柔與陪伴。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

白月光星座TOP 3：天秤座，魅力太強讓前任忍不住比較

天秤座天生懂得經營關係，戀愛時既有浪漫情調，也重視相處的舒適感。他們通常不喜歡無謂的爭吵，遇到意見不合時，傾向先溝通、尋找雙方都能接受的方式，加上懂得打扮、重視生活質感，往往能為戀愛留下許多美好回憶。

最讓前任放不下的，是天秤座那種恰到好處的吸引力。分手後，即使對方開始新戀情，也可能不自覺想起天秤座的體貼、幽默與相處默契。尤其天秤座一旦決定離開，往往會努力維持體面，這份瀟灑反而讓前任更想知道：「他現在過得好嗎？」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

白月光星座TOP 2：巨蟹座，失去後才懂被愛的幸福

巨蟹座一旦認定一個人，就容易把對方當成家人般照顧。他們重視感情中的安全感，也願意花時間經營兩人的日常。無論是生病時的一碗熱湯，還是加班後的一句關心，巨蟹座總能用生活裡的小細節，讓另一半感受到被放在心上的幸福。

然而，這份照顧有時也容易在交往期間被視為理所當然。直到分手後，前任才可能發現，原來有人願意記住自己的習慣、包容自己的脾氣，是多麼難得的事。巨蟹座留下的回憶通常沒有太多轟轟烈烈的情節，卻最容易在平凡日常裡突然浮現，讓人越想越捨不得。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

白月光星座TOP 1：天蠍座，愛得太深讓前任一輩子難忘

天蠍座在感情中慢熱又謹慎，不輕易敞開心房，但一旦愛上，就會展現強烈的專一與投入，讓另一半感受到自己被深深珍惜。

天蠍座最讓前任難忘的，就是那段刻骨銘心的感情。無論是熱戀時的濃烈、爭吵時的拉扯，還是分開後的沉默，都容易成為難以抹去的回憶。尤其當天蠍座徹底死心、不再回頭，更可能讓前任多年後仍感到遺憾。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #分手 #戀愛 #感情 #十二星座

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

編輯推薦

文章目錄

許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

最新文章

青春，是一場跨越世代的複刻：記一場校園園遊會的時光對話

青春，是一場跨越世代的複刻：記一場校園園遊會的時光對話

#校園 #青春 #好好的時光 #歲月有情時

巧比。針線包 2026.11.14 14
真空包裝機推薦 LAICA萊卡｜買菜、分裝、冷凍一次搞定，熟女的廚房日常分享

真空包裝機推薦 LAICA萊卡｜買菜、分裝、冷凍一次搞定，熟女的廚房日常分享

#牛排 #冰箱 #智慧家電 #家電 #好物推薦 #收納整理 #3C家電

cookie餅乾小姐 2026.11.14 17
別讓別人的垃圾，弄髒了你曼妙的風景

別讓別人的垃圾，弄髒了你曼妙的風景

#奧運 #網友 #心理勵志 #金句語錄 #心理勵志文章 #金句 #心理

Elvis Lin 2026.11.14 17
你還在內耗對不對？！「問題不在於你經歷了什麼，而在於你如何看待它。」－－阿德勒的 49 句名言

你還在內耗對不對？！「問題不在於你經歷了什麼，而在於你如何看待它。」－－阿德勒的 49 句名言

#人際關係 #阿德勒 #內耗 #自我成長 #自我評價 #心理勵志文章 #愛情金句

Elvis Lin 2026.11.13 39
沒了黃仁勳，輝達還是輝達嗎？《輝達之道》書摘

沒了黃仁勳，輝達還是輝達嗎？《輝達之道》書摘

#失眠 #黃仁勳 #輝達 #工作職場 #職場金句 #黃仁勳輝達

Elvis Lin 2026.11.13 49
「人們希望被看見，而非被利用。」——從看見一個人到成就一群人：讀《與人同贏領導力》培養你的領導力旅程

「人們希望被看見，而非被利用。」——從看見一個人到成就一群人：讀《與人同贏領導力》培養你的領導力旅程

#人際關係 #績效 #工作職場 #職涯 #職場人生 #金句 #職場金句

Elvis Lin 2026.11.13 23
「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》

「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》

#職場 #哲學 #人生 #工作職場 #職場生存學 #金句 #專注力 #職場金句

Elvis Lin 2026.11.13 21
反覆流產一定要等三次才檢查？認識原因與評估方式

反覆流產一定要等三次才檢查？認識原因與評估方式

#懷孕 #超音波 #女性 #婦產科

曾浩原醫師 2026.11.13 19
【胡瓜爆兒子美股賺8位數，卻讓女友等被求婚3年？】 —— 董座千金的婚前帳本，比胡釋安的8位數更該先攤開！

【胡瓜爆兒子美股賺8位數，卻讓女友等被求婚3年？】 —— 董座千金的婚前帳本，比胡釋安的8位數更該先攤開！

#千金 #胡瓜 #小禎 #演藝圈 #美國 #遺產稅 #所得稅

J.T 2026.11.13 30
MINNIE 首度發行個人泰文單曲！最新迷你專輯主打歌〈to the moon :)〉又甜又浪漫！

MINNIE 首度發行個人泰文單曲！最新迷你專輯主打歌〈to the moon :)〉又甜又浪漫！

#生日 #MINNIE #夢幻 #韓國女團 #歌手 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯

睿忒 2026.11.13 40
18+