AI重點 文章重點整理： 重點一： 婆家老宅無償借住，媳婦卻連廚房翻修都無法作主。

婆家老宅無償借住，媳婦卻連廚房翻修都無法作主。 重點二： 台中火車站起家厝空置多年，長輩執念讓資產持續燒錢。

台中火車站起家厝空置多年，長輩執念讓資產持續燒錢。 重點三：房產繼承、稅負與產權邊界，使小家庭承擔高度不確定。

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▋三間市區房產的華麗外衣下，藏著小家庭連修繕廚房都無法作主的窒息 ▋

在台灣的房地產與家庭討論版上，家裡有房的獨生子往往被視為婚姻市場裡的幸運兒。當同齡夫妻為了湊齊頭期款而節衣縮食、每個月被三十年期房貸追著跑時，那些長輩名下擁有數間不動產的家庭，看似早就跨越了居住生存線。然而台中這起引發廣大共鳴的真實家庭案例，卻溫柔而寫實地掀開了等房族華麗袍子底下的千瘡百孔。主角身為家中唯一的獨子，早年曾在台北、美國與中國大陸職場歷練，五年前因為父親突發心肌梗塞住院，聽見病榻上的老父親感嘆身邊無人照料，那份深植於血液裡的責任感讓他毅然辭去外地工作，帶著伴侶回到台中結婚生子。

表面上看來，這是一場兩全其美的返鄉團圓。父母在台中市區一共持有三間房產，一間位於西區由兩老自住，一間位於北區屋齡約三十年的住宅交由兒子一家居住，另外還有一間位於台中火車站旁、父母五十年前買下的三十坪起家厝。不料真正搬進北區老宅生活後，伴侶與孩子面臨的卻是三十年老屋水電管線嚴重老化的日常折磨。廚房與浴室接連出現滲漏水與潮濕壁癌，兒子為了改善妻小的居住環境，準備自費聘請師傅重新拉設水電管線並翻修廚衛，卻遭到握有房屋產權的母親強烈阻攔。

在母親的觀念裡，房子登記在自己名下，任何敲打牆面的裝修都會破壞風水格局，年輕人只要拿膠帶修補、將就著住就好，不必花費大筆金錢翻新。於是，這對原本滿懷期待返鄉建立小家庭的伴侶，瞬間陷入了進退維谷的心理困局。住在免房租的婆家老宅裡，看似省下了每個月的居住開銷，實質上卻連更換一截老舊水管、翻修一間發霉浴室的生活主導權都必須看長輩臉色。當居住空間的產權完全掌握在上一代手中，晚輩在屋簷下的每一次妥協與將就，都會在日復一日的柴米油鹽中，無聲地侵蝕著婚姻的溫度與個人的尊嚴。

▋火車站旁空置十餘年的三十坪起家厝，是長輩用資產空轉換取的安全感 ▋

如果將視角從北區的漏水老宅拉向台中火車站商圈，更能看見整個家族陷入僵局的核心病灶。那間市值約七百萬元、權狀三十坪的起家厝，自從父母搬離後便一直大門深鎖，在熱鬧的市中心裡空置了整整十幾年。這些年來，父親曾多次提議將老宅整理出租以貼補退休生活開銷，或者乾脆在市場上出售變現；然而母親卻始終站在反對的那一端，既擔心房客入住會弄髒損壞心愛的老屋，又執著於車站周邊房價尚未漲到高點、現在出售形同賤賣祖產。母親甚至曾親自前往銀行詢問以房養老貸款，卻又因為屋齡高達五十年、核貸金額不如預期且手續繁瑣而不了了之。

為什麼許多走過台灣經濟起飛年代的熟齡長輩，會對一間早已不住人的起家厝產生如此強烈、甚至近乎非理性的執念？若單純從財務投資報酬率來批評長輩不懂算帳，往往會忽略高齡心理學中最深層的脆弱。對七、八十歲的母親而言，那間五十年前咬牙買下的三十坪公寓，承載的不僅是青春歲月的汗水，更是她一生對抗貧窮與不安全感的具體象徵。當人的身體機能隨著歲月退化、社會角色逐漸剝落，甚至連老伴都經歷過心肌梗塞的生死交關時，人對環境失控的恐懼會被無限放大。

在這種深沉的衰老焦慮下，緊緊握住起家厝的鑰匙與所有權狀，成了長輩維持自我價值與家庭話語權的最後防線。一旦把房子租給外人，代表私人領域被陌生人侵入；一旦把房子賣掉換成現金，那座象徵家族起點的實體堡壘就徹底消失了。因此，母親寧可每年從日益縮水的退休存款裡掏出數萬元繳納房屋稅、地價稅與大樓管理費，寧可看著老屋在歲月中蒙塵老化，也要維持不租不賣的現狀。只是長輩沒有意識到，這種用燒錢空轉來換取心理安定的做法，正在一點一滴透支兩老晚年最需要的醫療照護預備金。

▋無償借住與繼承法規的隱形斷崖：民法裡沒有媳婦的順位於保障 ▋

站在現代女性與家庭法制防護的視角，這起案例更揭示了一個常被傳統溫情掩蓋的法律現實。許多伴侶在婚前聽聞男方父母名下有多間房產、且先生身為獨子時，常會誤以為住進婆家老宅、等待未來繼承是一條安穩的捷徑。然而翻開中華民國《民法》的物權編與親屬繼承編，無償借住與未來繼承的法律規範，對陪同返鄉的女性而言其實充滿了極高的不確定性。在公婆仍在世的期間，北區老宅的所有權屬於婆婆個人，兒子與媳婦在法律上僅屬於《民法》第四百六十四條的使用借貸關係；屋主隨時擁有收回與限制改建的絕對權利，媳婦若拿自己的私房錢投入老宅裝修，未來不僅無法主張產權，連要求返還裝修費在舉證上都困難重重。

更進一步看，即便歷經數十年的忍耐與照料，等到公婆百年之後，這三間房產依法由身為獨子的先生單獨繼承。依據《民法》第一千一百三十八條規定，排在前面的法定繼承人為直系血親卑親屬，媳婦自始至終都不在公婆遺產的法定繼承名單之列。再進一步對照《民法》第一千零三十條之一關於夫妻剩餘財產差額分配請求權的規定，夫或妻因繼承或其他無償取得之財產，明確排除在婚後剩餘財產的分配計算之外。

這條冰冷的法條意味著什麼？它意味著一位女性若為了成全丈夫的孝道而放棄原有的職涯，搬進公婆名下的老舊房屋將就半輩子，這三間房產在公婆生前由婆婆全權作主，在公婆身後則直接成為丈夫個人的特有財產。萬一婚姻關係在漫長的婆媳摩擦與生活壓抑中走向終點，妻子對這三間繼承而來的房產完全無法請求分配半毛錢。看懂這層法律設計，並不是要製造夫妻之間的猜忌，而是要提醒每一位在婚姻中付出的女性：長輩名下的磚頭再多，都不等於妳與孩子的生活品質，更不能取代屬於妳自己的財務底牌。

▋被忽視的稅務反噬：囤房稅累進追討與房地合一稅的世代懲罰 ▋

除了家庭關係與婚姻保障的拉扯，那間空置十餘年的三十坪起家厝，在現行台灣稅法體系下更是一顆按年計費的定時炸彈。隨著《房屋稅條例》第五條修正案（即俗稱的囤房稅二點零）全面實施，非自住住家用房屋改採全國歸戶與全數累進課徵。父母名下在台中市區同時持有三戶房產，扣掉兩老自住與直系親屬設籍居住的處所後，車站旁那間既未辦戶籍也未合法申報出租的空屋，直接落入非自住閒置住宅的課稅網中，每一年都必須承擔高昂的累進稅率，配合大樓管理費與水電基本費，持續侵蝕父母的養老存款。

更少人算清楚的，是《所得稅法》第四條之四房地合一稅新舊制交替下的巨大落差。這間起家厝是父母於五十年前購入，屬於二〇一六年一月一日房地合一稅實施前取得的舊制房地。如果父母在生前決定將這間七百萬元的老宅出售，土地部分僅課徵土地增值稅而免課所得稅，五十年老屋的房屋評定現值又極低，出售所得幾乎不必繳納高額稅款，七百萬元現金可以完整留存作為兩老晚年的安養基金。

反之，一旦母親堅持不賣、將空屋一路留到百年之後由獨子繼承，當兒子繼承後想要出售這間老宅變現時，由於該屋長年空置、無辦理戶籍居住，無法適用自用住宅連續設籍滿六年的四百萬元免稅額與百分之十優惠稅率。在房地合一稅的計算公式下，兒子出售的成交價七百萬元，必須扣除繼承當年度極低的土地公告現值與房屋評定現值（合計往往僅一百多萬元），中間超過五百萬元的帳面價差將被視為交易所得，直接面臨百分之二十以上的重稅扣繳。原本生前賣屋可以合法免稅的養老本，因為長輩的執念而延後到繼承後處分，瞬間讓資產憑空蒸發上百萬元。

▋用專業制度取代家庭冷戰：包租代管、安養信託與溫柔的居住獨立 ▋

面對長輩對起家厝的執著以及兩代人居住觀念的衝突，單純的爭吵或消極的冷處理，都只會讓時間把問題拖得更加沉重。真正成熟的家庭財務規劃，是在理解長輩恐懼的前提下，用國家法規認證的制度工具為父母搭起安全網，同時也為小家庭找回呼吸的空間。針對台中火車站旁那間空置的三十坪起家厝，若父母無論如何都不願出售，最務實的解方是引入《租賃住宅市場發展及管理條例》下的社會住宅包租代管機制。由政府核准的專業業者出面承租、修繕並管理房客，父母不必親自面對租屋糾紛，每個月就能穩定入帳近兩萬元租金，同時享有每屋每月一萬五千元租金免稅額，房屋稅與地價稅更能直接調降為自住優惠稅率。

若長輩願意在看清舊制免稅優勢後出售起家厝，子女則應主動陪同父母前往銀行信託部，將賣房所得的七百萬元現金全數交付「自益安養信託」。透過信託契約的法律獨立性，約定每個月從專戶固定撥付生活費與醫療看護費至父母帳戶，並由獨子擔任信託監察人。當母親親眼看見賣房後的每一分錢都牢牢鎖在自己名下的信託專戶裡，誰也無法挪用，且每個月都有源源不絕的現金流支應養老尊嚴時，那份對失去房產的恐懼才能真正被撫平。

至於小家庭自身的居住困局，年輕夫妻更需要練習溫柔而堅定地劃出界線。如果現居的北區老宅因為長輩反對而無法進行必要的水電翻修，與其在漏水的廚房裡日夜嘆息、消耗伴侶感情，不如將各自的工作所得妥善規劃，果斷搬出婆家老宅，用自己的能力在外租賃或購置一間真正屬於小家庭的現代居所。工具永遠優於意志，界限永遠高於情感。距離從來不會切斷真正的孝道，反而是清楚的產權邊界與健康的居住空間，才能讓兩代人在各自安頓的屋簷下，重新找回久違的體諒與從容。

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我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心靈導師，但有些想法，想跟你分享。