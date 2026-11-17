2026-11-17 11:28 女子漾／編輯桑泥
韓日男神夢幻聯動追兇！Netflix《罪藍之路》11月20日重磅上線，孫錫久、永山瑛太化身刑警正面交鋒
Netflix 最新犯罪懸疑影集《罪藍之路》將於 11 月 20 日全球上線，由韓國演員孫錫久搭檔日本演員永山瑛太，首度合作飾演韓日兩國刑警。這部共 8 集的跨國大作早在 10 月的釜山國際影展搶先放映時，就已經憑藉窒息般的緊張感與電影級質感引發全網轟動，快跟著小編往下看這部最新犯罪懸疑劇《罪藍之路》的三大必看亮點吧！
孫錫久 x 永山瑛太：冷靜首爾刑警對決熱血東京搜查官
本劇最大的看點之一莫過於韓日兩大演技派男神的夢幻聯動，孫錫久飾演首爾地方警察廳機動搜查隊刑警，憑藉冷徹精準的判斷力與敏銳直覺辦案，這也是他繼《D.P：逃兵追緝令》系列後與韓俊熙導演的第四度默契合作。
永山瑛太則飾演東京警視廳搜查一課刑警，帶著炙熱執著與獨特日本刑警作風，為追查真相不惜越界。兩人的辦案風格、文化背景甚至管轄權都截然不同，從一開始的互相戒備、針鋒相對，到為了揪出真兇不得不展開跨國共助，兩位在鏡頭前展現出的男性荷爾蒙與戲劇張力，簡直讓人看得太過癮！
肢體扭曲的詭異屍體與神祕血字，橫跨韓日兩地的連環獵奇命案
故事從一樁令人毛骨悚然的跨國連環殺人案揭開序幕，在韓國與日本接連出現四肢遭到殘忍扭曲的被害者遺體，更詭異的是，現場總會留下用對方國家語言書寫的神祕血字訊息。
兇手究竟在傳遞什麼暗號？為什麼要刻意挑釁兩國警方？隨著兩位刑警順著線索深入調查，他們發現這不僅是一場變態殺人魔的遊戲，背後更牽扯出一段橫跨兩國、暗藏巨大陰謀的黑暗過往，而最致命的危機其實就潛伏在兩人意想不到的近處。
《D.P：逃兵追緝令》導演韓俊熙執導，2002年時代背景增添懸疑氛圍
《罪藍之路》由《D.P：逃兵追緝令》系列導演韓俊熙執導，並與曹榆進共同編劇，改編自廣受好評的韓日合著經典漫畫《擒兇記—青色的路》。本劇以 2002 年韓日世界盃為時代背景，當時兩國正因足球賽事受到全球關注，街頭充滿應援人潮與不同語言的標誌，也成為故事的重要視覺元素。
從兩名刑警的正面衝突，到逐漸擴大的跨國追查範圍，作品將犯罪懸疑與動作場面結合，呈現不同於一般單一地區刑偵劇的故事規模！
Netflix《罪藍之路》將於 2026 年 11 月 20 日上線
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