2026-11-13 22:15 Elvis Lin
你還在內耗對不對？！「問題不在於你經歷了什麼，而在於你如何看待它。」－－阿德勒的 49 句名言
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以阿德勒名言談自卑、成長與自我接納。
- 重點二：強調關係、責任與選擇，人生由態度決定。
- 重點三：主張勇氣行動與利他，幸福來自貢獻他人。
🧠 一、關於自卑與成長
1. 人的一切煩惱，皆來自人際關係。
2. 自卑不是缺陷，而是成長的起點。
3. 沒有人能逃離自卑，但我們能選擇如何回應它。
4. 所謂成熟，是能夠面對自己的不完美而不逃避。
5.當人們無法控制你時，他們就會開始討厭你、貶低你。
6. 追求優越，不是要勝過他人，而是要超越昨日的自己。
7. 不要把別人的長處，拿來懲罰自己的短處。
|| 很明顯，我們所受到的影響並不是來自『事實』本身，而是來自我們對事實的詮釋。||
9. 面對缺陷時，你可以選擇抱怨，也可以選擇超越。
10. 幸福的人，懂得接納自己的局限。
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❤️ 二、關於愛與人際關係
11. 愛，是看見對方如其所是，仍願意靠近。
12. 愛一個人，就是與他一起承擔生活。
13. 沒有人能在孤立中找到自我。
14. 被需要，是人類最深層的渴望。
15. 不要試圖改變他人，而是去理解他為何如此。
16. 真正的尊重，是容許對方做出選擇。
17. 只有你是自己的時候，才能吸引真正喜歡你的人。
18. 沒有社會興趣的人，終將被孤獨吞噬。
19. 想要被愛，就要先讓自己成為能愛的人。
20. 讓別人快樂的人，自己也會更快樂。
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🌱 三、關於責任與選擇
21. 你不必為過去的經驗負責，但你要為現在的選擇負責。
22. 命運不是注定的，而是你選擇的生活方式。
23. 任何藉口，都是逃避責任的手段。
24. 問題不在於你經歷了什麼，而在於你如何看待它。
25. 當你說「我沒辦法」，其實是在說「我不想」。
26. 生活不是發生在你身上的事，而是你對這些事的反應。
27. 責任感，是一個人成熟的標誌。
28. 不要問「為什麼是我？」，而要問「我能做什麼？」
29. 人最大的自由，是選擇自己的態度。
30. 任何困境，都是你重新定義人生的機會。
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🔍 四、關於勇氣與行動
31. 沒有勇氣，就沒有改變。
32. 不行動的人，永遠不會知道自己的潛能。
33. 成功者不是沒有恐懼，而是學會與恐懼共處。
34. 拖延，其實是對失敗的恐懼。
35. 不要害怕犯錯，錯誤只是學習的另一種形式。
36. 面對問題的勇氣，才是真正的力量。
37. 你不是被環境決定，而是被你對環境的態度決定。
38. 改變的第一步，是承認自己想改變。
39. 人生的每一步，都是一次選擇的練習。
40. 沒有完美的時機，只有開始的勇氣。
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☀️ 五、關於幸福與人生意義
41. 幸福不是擁有更多，而是貢獻更多。
42. 人生的目的，是使自己成為有用的人。
43. 意義不是被發現的，而是被創造的。
44. 當一個人活得只為自己，他便失去了幸福的可能。
45. 被需要，是存在的最大價值。
46. 生命的價值，來自於對他人有益。
47. 真正的自由，是為他人而活。
48. 幸福的人，懂得讓世界變得更好一點。
49.生命的最終目標，是學會愛與被愛。
精華 FAQ
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文章集中呈現阿德勒對自卑、關係、責任、勇氣與幸福的看法，核心是人不被過去定義，而是由自己對事件的詮釋、選擇與行動，逐步塑造人生。
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文中認為煩惱多源於人際互動，真正的愛是看見對方、理解對方並尊重其選擇；而能愛、能貢獻、能讓他人快樂的人，也更容易獲得幸福。
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文章主張不要停留在抱怨與藉口，而要為當下選擇負責，承認想改變、鼓起勇氣行動，因為困境不是終點，而是重新定義人生與超越自己的機會。
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