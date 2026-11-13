「人們希望被看見，而非被利用。」——從看見一個人到成就一群人：讀《與人同贏領導力》培養你的領導力旅程

AI重點 文章重點整理： 重點一： 真正的領導力先看見人，而非把人當成任務工具。

真正的領導力先看見人，而非把人當成任務工具。 重點二： 從關注、支持到吸引，領導力是一段共贏成長旅程。

從關注、支持到吸引，領導力是一段共贏成長旅程。 重點三：說好自己的故事並慷慨付出，最能凝聚團隊與人才。

「人們希望被賞識，而非被拿來利用。希望被看作是一個完整的人，而非用來提升別人自信的道具。希望自己本身就受重視，而非滿足他人需要工員。」——專欄作家雪尼·哈里斯（Sydney J. Harris）

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在我們追求職涯晉升或團隊績效的路上，常常不小心把周遭的人看作是「完成任務的工具」或「組織圖上的節點」。然而，國際領導力大師約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）在其著作《與人同贏領導力》中反覆提醒我們：真正的領導力，從來不是居高臨下的操控，而是心與心的連結。

將麥斯威爾的經典洞見，我們可以梳理出一套從「對人感興趣」到「成就一群人」的培養領導力旅程：

第一階段：對人感興趣（第 1–9 招）—— 看見、理解、肯定

你是哪一型領導者？攀爬者？還是連結者？

(1)攀爬者縱向思考，連結者橫向思考

(2)攀爬者注重地位，連結者注重關係

(3)攀爬者重視競爭，連結者重視合作

(4)攀爬者尋求權力，連結者尋求夥伴

(5)攀爬者建立形象，連結者建立共識

(6)攀爬者卓然獨立，連結者與人結盟

（Source: 改寫自《領導的黃金法則 Leadership Gold：Lessons I’ve Learned from a Lifetime of Leading》，John C. Maxwell，頁 224~226）

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在職場和生活中，我們常常把焦點放在「自己表現得好不好」、「別人有沒有注意到我的專業」。但麥斯威爾指出，想要替人增加價值，首先就必須尊重他們，把重心放在別人身上。這包含幾個關鍵的日常練習：

1.給予 3A 待遇：

當你給別人關注（Attention）、肯定（Affirmation）、欣賞（Appreciation）時，人人都會有良好的感受和表現。正如心理學家的實驗所證明：疲憊的孩子在獲得稱讚時，身體能量立即升高；受到批評時則驟然下降。你的肯定，就是團隊成員最好的能量飲料。

2.用「SAVE」法記住姓名：

▋ Say：在交談時說出對方姓名三次。

▋ Ask：問對方關於姓名或他個人的問題。

▋ Visualize：具體勾勒出對方最明顯的外貌或個性特徵。

▋ End：以對方姓名結束對話。

3.主動且刻意的傾聽：

許多主管習慣「傳達指令」卻忘了「接收訊息」。如同海軍艦長麥可·艾伯拉蕭夫在《這是你的船》中所體悟到的：一線執行者往往能看到長官看不到的事物。當你真誠地傾聽他們的夢想與掙扎，屬下就不再是發號施令的無名個體，而是擁有獨特靈魂的夥伴。

4.用心記住並重述別人的故事：

邀請一個人講他的故事，是告訴他「你很特別」；記住並重述他的故事，是告訴他「你對我很特別」。

第二階段：支持他人（第 10–17 招）—— 協助、分享、連結

👉 作為領導人，沒有任何事情比「幫助團隊一起成功」更加重要。 （P. 269，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

👉 Warren Bennis: 「領導力 = 把願景轉變為真實的能力。」 （P. 307，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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核心精神：助人行動要快、鼓勵夢想、共享榮耀、為人搭建橋梁。

當你學會對人感興趣後，領導力的第二個層次是成為他人的「夢想推進者，而不是破壞者」。

麥斯威爾在書中分享了《呆伯特》作者史考特·亞當斯的親身經歷：當年史考特面臨無數退稿，甚至被建議去上美術課，幾乎要放棄時，編輯莎拉·格列斯比堅定地告訴她：「你畫得很好，我願意跟你簽約。」正是這份關鍵的相信與鼓勵，徹底改變了史考特對自身能力的看法，成就了後來的傳奇漫畫。

當你開始把心智雷達設定在「偵測他人的夢想」並一路提供協助時，你永遠不知道會激發出多麼巨大的正面能量。走到生命盡頭時，最動人的莫過於聽到別人說：「在別人都不看好我時，因為你相信我，我才能成功。」

第三階段：吸引他人（第 18–21 招）—— 卓越、慷慨、共贏

核心精神： 追求卓越、慷慨付出、成為會說故事的人、幫助人們獲勝。

在領導力的最高階段，最核心的心態轉變在於：從「匱乏心態」走向「富足心態」。

▋ 匱乏心態認為世界是一張有限的大餅，資源分完就沒有了，因此必須拼命爭奪、死守不放。

▋ 富足心態則相信所有東西都很充足，如果舊的方法行不通、資源日漸稀少，有創意的人會去開創全新的大餅。

正如荷利時神父盧雲所說：「當我們懷抱匱乏心態，迴避給予，原有的些許會變得更少；當我們懷抱富足心態，慷慨付出，給出去的會加倍回來。」習慣性無條件付出的人，往往最能吸引優秀的人才靠攏。

這件事情，也跟《第3選擇》中以下兩段不謀而合，我摘錄下來，跟你分享：

㊣ 20 世紀偉大的心理學與哲學大師威廉．詹姆士（William James）曾說，一個人擁有的經驗愈多，關於真理，他就站在愈有利的位置上。這就是柯維博士所提出的富足心態（Abundance mindset）——相信無限潛能、看見全地資源、掌握萬有力量。相形之下，貧乏心態（Scarcity mindset）——全有或全無、非黑即白、我贏你輸，就缺少了智慧。（出處：《第3選擇》，史蒂芬．柯維，天下文化，導讀，第12頁）

㊣ 生命不是網球賽，只能有一方贏球。當雙方都贏、能夠共同創造出一種新局面，讓彼此都感到滿意時，絕對更令人快樂。這就是為什麼發揮綜效的流程必須從「你是否願意與我一起尋求一種雙贏的解決方案，讓我們都能滿意？」這個問題來開始了。（出處：《第3選擇》，史蒂芬．柯維，天下文化，第 25 頁）

最後，還有一件重要的事情，如何說好一個故事？

一個具有吸引力的領導者，必然懂得如何說好一個故事。麥斯威爾歸納出好故事與優秀說故事者的「４H 要素」（真心 Heart、希望 Hope、幽默 Humor、助益 Help），透過熱忱、生動、幽默與個人化的真誠表達，讓理念深入人心。

除了上面提及的「４H 要素」之外，如何說好一個故事，最好是「講自己的故事」( Tell Your Stories. )

我曾受《動腦雜誌》之邀，代表公司分享品牌社群操作案例便獲得滿堂彩。結束之後，某出版社總編輯前來寒暄與交換名片，第一句話便說：「你講的所有事情都是自己一手一腳做的，就好像是你靈魂的一部份，因此特別真摯、特別真確、特別動人。」

我也曾應邀講述職涯中應該超前部署的 18 件事。結束之後，有位聽眾反饋說：「收穫滿滿，整場講座振筆如飛的寫下了滿滿的筆記。Elvis本身擁有豐富的演講經驗以及技巧，透過各種故事來引導出重點、觀念，讓人完全感覺不到時間的流逝，同時氣氛也非常歡樂，整場講座數不清自己笑了幾次！！整場聽完自己覺得這些內容、技巧不論在哪個時代都完全適用！！完完全全都是實打實經驗累積出來的！講者把自己10數年來的職涯濃縮出來，不用到全部精通，我相信只要能夠善用其中幾項，對於我們將來的職涯一定會有巨大的幫助！感謝Elvis系統性地把自己的職涯經驗整理出來並透過生動的故事來搭配、舉例！」

▋ 的確啊，當分享自己面臨新環境時的超快適應力，我引用了至巴黎交換學生的真實故事；

▋ 當分享自己的失敗經驗時，我引用了年輕時擔任藝術論壇的同步口譯卻大失敗的真實故事；

▋ 當分享傾聽術時，我引用了在職場上認真聆聽的甜頭以及不認真傾聽的真實故事。

▋ 80/20 法則，在公開演說中分享的故事/經歷/案例中，至少要有 8 成來自你切切實實經歷過的。公眾分享要能夠說服人，首先必得說服你自己。能說服你自己的，必須是你切切實實經歷過的。

結語：回歸領導力的原點

「別人在乎的不是你知道多少，而是你在乎多少。」——《領導的黃金法則》

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回看這些年自己在管理實務上的跌撞與反思，愈發覺得約翰·麥斯威爾的文字總能直擊痛點。

「別人在乎的不是你知道多少，而是你在乎多少」，這句話在《領導的黃金法則》中如此，在《與人同贏領導力》中更是被落實成具體可執行的 21 招。

職場上的來來去去往往證明了一件事：辭職的人想離開的是人，不是公司。 同樣地，願意追隨一個團隊、為目標全力以赴的員工，是因為他們在這個組織裡被看見、被肯定、被支持。

就像吳家德老師說的，對人感興趣，生活很有趣；對人多同理，老天送大禮。熱情是起點，善良是選擇，利他是行動。成就他人，就是領導力最有溫度的成果。

💬 反思時刻：讀完這篇，你想對誰說聲謝謝？

讀完這三段領導力的旅程，不知道此刻的你，腦海中浮現了哪位曾經在你不被看好時，選擇相信你的「貴人」或主管呢？如果要對職場或生活中的某個人表達感謝，你會想對他說什麼？

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【我是誰？我為什麼在這裡？】

Elvis，目前在金融業擔任資深行銷經理。政治大學新聞系、新聞研究所碩士畢，曾於 BBC 與美聯社實習，卻從未擔任一天的正職記者。過去工作多任職於知名企業：統一、雀巢、85度C、Gogoro 和恆隆行，亦曾在新創擔任營運暨行銷總監。我是 Gogoro 首批開疆闢土的員工之一，前後 6.33 年，先在其首間實體門市 – 信義全球體驗中心擔任總店長，後成為 Gogoro資深車主社群經理，透過線上跟線下操作，轉動用戶社群，產生大量行銷內容與媒體效益，並創造正向改變，引領 1,303 位車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾執行簡報。作為公眾演講狂熱者，生涯累積超過橫跨 10 大不同主題，共 236 場演講或教育訓練，也曾在 104, 1111, Yes123, Sofasoda 等擔任職涯顧問。

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