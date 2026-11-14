2026-11-14 20:00 曾浩原醫師
懷孕才發現肌瘤、息肉或卵巢囊腫，需要馬上處理嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：懷孕中發現息肉，多半建議先觀察至產後再處理。
- 重點二：子宮肌瘤與卵巢囊腫多半先追蹤，除非出現急症。
- 重點三：感染需用孕婦可用藥物治療，以免早產或腎盂腎炎。
文／曾浩原醫師
很多準媽媽在產檢時，才發現自己有子宮肌瘤、卵巢囊腫，甚至是息肉問題。這時候最擔心的就是：「這會不會影響寶寶？」「需要馬上開刀嗎？」
不同的婦科問題，處理方式也不一樣。以下分幾種常見的情況來說。
1. 常見感染症：選擇孕婦可用的藥物治療
陰道炎常見的有細菌性、念珠菌（黴菌）及滴蟲感染。其中細菌性與滴蟲感染若有症狀卻未治療，可能增加早產、早期破水的風險。而念珠菌雖然對懷孕風險較低，但會造成嚴重搔癢不適，也建議治療。
懷孕期間泌尿道感染，需要積極使用抗生素治療。即使沒有症狀，如果檢查確認有無症狀菌尿，也需要治療。若沒有處理，細菌容易上行導致急性腎盂腎炎，進而引發敗血症，並增加早產與胎兒體重過輕的風險。
要注意的是，有些藥物是孕婦不建議使用的。如果看其他科別的醫師，務必主動提醒有懷孕。
2. 子宮息肉、子宮頸息肉：盡量觀察至產後
有時候孕婦出血，我們內診會發現是子宮頸口有息肉在出血。息肉在懷孕中盡量不要切除，因為息肉的根部可能很長，從子宮內一路長出來，貿然切除可能增加早產及流產風險。
而如果只是息肉因摩擦出血，不是子宮內有其他狀況，對胎兒則較無影響。建議盡量觀察到產後，再評估是否需要做子宮鏡等手術切除。
3. 子宮肌瘤：盡量觀察至產後
肌瘤是常見的疾病。肌瘤在懷孕中可能會疼痛，也可能導致胎位不正或阻擋產道，而必須剖腹產。但因為懷孕時子宮的血流量多，切除肌瘤的出血風險也比較高。
如果是剖腹產，可以跟醫師討論，剖腹時能不能同時切除肌瘤。但這不一定每位醫師都願意做。我的話，如果評估後情況允許，可以在剖腹時同時切除肌瘤。如果無法在剖腹時切除，則建議滿月後再評估是否有再次手術切除的必要。
4. 卵巢囊腫：盡量觀察至產後
卵巢囊腫也是常見的婦科疾病。卵巢囊腫在懷孕中的原則是盡量選擇觀察。因為懷孕中手術和麻醉都是額外的風險，而卵巢囊腫也有自行吸收的可能性。
但有兩種情況，需要考慮在懷孕中處理。
第一是急性腹痛。有些卵巢囊腫可能會突然破裂、出血或扭轉，造成嚴重的急性腹痛。如果發生扭轉或持續出血，即使還在懷孕，也需要手術。
第二種情況是疑似惡性腫瘤，也需要考慮在懷孕中進行手術。
IG：@dr.haoyuan
LINE：@dr.haoyuan
精華 FAQ
-
多數情況不建議在懷孕中貿然切除，因為息肉根部可能很長，手術可能增加流產與早產風險；若只是摩擦造成出血，通常先觀察到產後再評估是否手術。
-
子宮肌瘤大多先追蹤，因為孕期切除出血風險較高；若造成嚴重疼痛、胎位不正或阻擋產道，可能影響分娩。若是剖腹產，可與醫師討論是否同時處理。
-
卵巢囊腫原則上先觀察，因為有自行吸收機會；但若出現急性腹痛、破裂、出血或扭轉，或影像懷疑惡性腫瘤，就可能需要在懷孕期間安排手術。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數