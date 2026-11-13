2026-11-13 15:21 女子漾／編輯金柔葳
JYP新男團oftheblue顏值引關注！四成員曝光！ Stray Kids身旁童星長成185公分男神
韓國娛樂公司JYP又有新男團準備出道！繼Stray Kids、NEXZ及KickFlip之後，JYP宣布推出全新四人男團oftheblue，由打造NMIXX的SQU4D負責，預計2027年1月11日正式出道。沒想到成員才剛曝光，就有一張熟悉的臉孔引起關注！2010年出生的車敏俊（CHA MINJOON），過去曾參與Stray Kids《KINGDOM》競演舞台，也演過韓版《紙房子》與電影《外星+人》，如今已長成身高約185公分的少年，從童星轉戰K-POP偶像的經歷，成為新團最受矚目的話題之一。
JYP新男團oftheblue是誰？NMIXX師弟團預計2027年出道
oftheblue是JYP娛樂旗下SQU4D推出的首支男子團體。SQU4D過去以打造女團NMIXX聞名，這次首次推出男團，自然備受K-pop粉絲關注。
團名oftheblue取自英文片語「out of the blue」，帶有突如其來、意料之外的意思，並將藍色延伸為青春、自由及無限可能的象徵，希望透過音樂呈現年輕世代面對未知生活的不同心情。與一般新人團體先公開成員形象照的宣傳方式不同，oftheblue一開始選擇保留神祕感，先推出遮住部分臉部的表演影片，讓觀眾透過聲音與音樂認識團體，再逐步揭開成員身分。
oftheblue四位成員介紹！JAYDEN、SHANE、車敏俊、姜伊安
JAYDEN
JAYDEN在正式出道前，便與團員共同參與先行曲〈풍선인간〉的詞曲創作，提前展現音樂實力。oftheblue以強調成員創作參與的方式展開出道宣傳，也讓外界期待JAYDEN未來在團體中的音樂表現。
SHANE
SHANE同樣是oftheblue備受關注的新面孔，出現在團體出道前的宣傳內容中。現階段官方尚未完整公布他的成長背景、擔當及個人經歷，未來隨著出道企劃推進，也有望公開更多資訊。
車敏俊（CHA MINJOON）
2010年出生的車敏俊，是四位成員中最有演藝經驗的面孔之一。過去以童星身分參與韓劇、電影及舞台演出，從小就在鏡頭前累積經驗，如今轉換跑道成為偶像練習生，外型變化也受到關注。
姜伊安（KANG IAN）
姜伊安是oftheblue的第四位成員，韓文名字為강이안，是oftheblue四位成員中年紀最小的忙內，不過他的完整個人介紹與團內定位，仍有待官方後續公開。
車敏俊是誰？Stray Kids身旁的小男孩如今長成185公分少年
oftheblue成員車敏俊的童星經歷引發關注！2021年，他曾在Mnet競演節目《KINGDOM：LEGENDARY WAR》中，參與Stray Kids〈I'll Be Your Man〉舞台演出。如今以JYP新男團成員身分亮相，當年的畫面也再次掀起討論。據韓媒報導，車敏俊如今身高約185公分，與童年模樣相比變化驚人，清秀五官及左眼附近的痣，也成為他的招牌特色。
不只和Stray Kids同台！車敏俊還演過韓版《紙房子》、《外星+人》
車敏俊的演藝經歷其實相當豐富，過去曾參與Netflix韓劇《紙房子：韓國篇》、《歡迎回到三達里》等作品，從電視劇到電影都有演出經驗。其中，在韓國科幻電影《外星+人》系列中，他曾飾演柳俊烈所演角色「無勒」的童年時期，讓他有機會參與大型電影製作。
如今車敏俊從童星轉戰偶像舞台，除了原本的表演經驗，還要展現唱歌、跳舞及團體合作能力，也讓人好奇他正式出道後會呈現什麼樣的舞台魅力。
oftheblue出道前先發新歌！〈Aerotherapy〉成員親自參與創作
oftheblue在11月11日搶先推出歌曲〈풍선인간（Aerotherapy）〉，以輕盈、放鬆的聲音氛圍，描繪忙碌一天後想暫時放空、彷彿漂浮在雲端的感受。這首作品的一大特色，是團員在正式出道前就參與詞曲創作，提前展現他們對音樂的想法。
比起單純透過外型吸引目光，oftheblue也希望讓聽眾先記住團體的聲音特色。此外，JYP也透過互動式宣傳網站，讓粉絲自行混合腳步聲、硬幣聲及引擎啟動等日常聲響，呼應團體從生活中尋找音樂靈感的概念。
oftheblue正式出道時間曝光！2027年1月11日推出首張迷你專輯
oftheblue預計於2027年1月11日推出首張迷你專輯《out of the blue》，正式加入K-pop男團競爭行列。團體也提前在首爾聖水洞舉辦快閃活動，並開放首張專輯限定版本預購，逐步揭開新人團體的世界觀。
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