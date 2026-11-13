2026-11-13 14:39 女子漾／編輯金柔葳
演唱會竟然可以躺著聽！deca joins台北限定3晚開唱 白天免費逛展
誰說聽演唱會一定要站著嗨？台灣人氣獨立樂團deca joins將在12月11日至13日推出全新藝術計畫《SPACED》，把台北NOKE忠泰樂生活變成一間專門療癒耳朵的SPA！白天可以免費走進藝術展場，欣賞以數百顆香皂打造的特殊浴缸，到了百貨公司打烊後，樂團更將連續3晚帶來60分鐘即興演出，觀眾可以坐著、躺著，甚至閉上眼睛聆聽音樂，享受與一般演唱會截然不同的體驗。
deca joins演唱會竟然能躺著聽！百貨打烊後限定開唱
以〈浴室〉等歌曲受到樂迷喜愛的deca joins，這次攜手策展人Tokie Jyn及其團隊Jyn Collective，推出全新藝術企劃《SPACED》，又稱為「DECA SPA」，將音樂、雕塑與展覽結合，打造一場以聽覺為主角的藝術體驗。
這次活動最特別的地方，就是觀眾不用擠在舞台前，也沒有傳統演唱會整齊排列的座位。當百貨公司結束營業，deca joins便會在藝術裝置之間展開60分鐘的即興演出，大家可以選擇自己喜歡的位置，坐下、躺平或閉眼聆聽，完全依照最舒服的方式享受音樂。
演出概念取自Sound Bath「聲音沐浴」，透過聲響營造沉浸式聆聽空間。12月11日至13日連續3個夜晚，樂團都將帶來不同的即興內容，讓每一場演出都有獨特的音樂體驗。
白天免費逛展！數百顆香皂竟然變成一座浴缸
除了夜間演出，《SPACED》白天也開放民眾免費參觀。展覽邀請雕塑藝術家徐瑞謙與設計品牌monouno合作，將deca joins的音樂轉化成能夠親眼欣賞的藝術作品。其中最吸睛的展品，就是徐瑞謙利用數百顆香皂融製而成的浴缸。靈感來自deca joins經典歌曲〈浴室〉，把歌詞與音樂裡的想像變成真實存在的雕塑，讓熟悉歌曲的粉絲有機會用另一種方式感受作品。
白天展場以「DAYTIME RETREAT 日間漫遊」為主題，觀眾能自由探索各項藝術裝置，也可以另外加購特別製作的聆聽體驗，透過NFC感應啟動音樂，戴上耳機一邊欣賞展品、一邊沉浸在deca joins打造的聲音世界。
deca joins推出全新音樂！限定黑膠、香氛蠟燭一次收藏
這次《SPACED》還有讓資深樂迷期待的驚喜，deca joins特別為藝術計畫創作全新音樂，並將作品製作成概念黑膠唱片。黑膠視覺由主唱兼吉他手鄭敬儒親自創作，結合攝影、繪畫與裝置藝術元素，延續這次展覽的創作概念。
另外，活動也推出限定組合「SPACED HOME」，內容包含全新概念黑膠、SPACED Logo造型蠟燭，以及與徐瑞謙、monouno合作的SOAPONGE作品。盒裝設計更以浴室磁磚為靈感，呼應樂團代表歌曲〈浴室〉，讓粉絲即使回到家，也能透過音樂與收藏品延續展覽的氛圍。
deca joins《SPACED》台北展覽時間、地點、門票一次看
活動名稱：SPACED｜DECA 給耳朵的 SPA
活動日期：2026年12月11日（五）至12月13日（日）
活動地點：NOKE忠泰樂生活3F Uncanny（台北市中山區樂群三路200號）
日間漫遊｜免費展覽-12/11（五）、12/12（六）：11:00～20:00（19:00最後入場）
-12/13（日）：11:00～19:30（18:30最後入場）
-門票：免費入場，特殊聆聽體驗需另外加購。
夜間聲浴｜deca joins現場即興演出-12/11（五）、12/12（六）：22:00～23:00
-12/13（日）：21:30～22:30
-門票：採預售票制，現場不售票。
-開賣時間：11/12（四）12:00
-購票通路：ibon售票網站、全台7-ELEVEN ibon機台
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