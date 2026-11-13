2026-11-13 15:08 女子漾／編輯黃冠婷
日本樂高樂園聖誕節11/20登場！61萬顆積木打造10公尺聖誕樹，雙重燈光秀超夢幻
準備去日本過聖誕節的朋友，又多了一個夢幻景點！位於名古屋的「日本樂高樂園」（LEGOLAND Japan Resort）宣布，11月20日至12月25日推出期間限定的「樂高樂園歡樂聖誕節」，今年最吸睛的就是以約61萬顆積木拼成、高達10公尺的巨型聖誕樹，還首度集結兩大互動燈光體驗，讓小朋友親手創造聖誕光影。現場更有聖誕老人舞台秀、12款限定迷你人偶，以及節慶美食與周邊，想安排日本親子旅遊，這站可以直接收藏！
61萬顆樂高積木打造！10公尺巨型聖誕樹超壯觀
今年日本樂高樂園再次搬出招牌巨型聖誕樹，以約61萬顆樂高得寶積木組裝，高度約10公尺、寬度約4公尺，繽紛的積木色彩搭配聖誕裝飾，成為園區最具代表性的節慶拍照景點。
除了巨型聖誕樹，園區入口也設置點亮燈飾的大型聖誕花圈，還有各種積木打造的聖誕主題造景，讓遊客一進園就能感受到濃厚的節日氣氛。
值得一提的是，過去只有夜間活動才買得到的「14色發光手燈」，今年首度開放全天販售。手燈可以跟著園區背景音樂變換顏色，讓小朋友拿著手燈遊園時，也能成為繽紛燈海的一部分。
兩大互動燈光體驗首度同時登場！孩子親手點亮聖誕
今年聖誕活動還有一項特別驚喜，就是將過去深受歡迎的「光之樂音」與「許願之石」兩大互動燈光體驗首次安排在同一檔期。
其中「光之樂音」於2025年推出，「許願之石」則是在2024年亮相，今年終於能一次體驗。兩項活動都強調親子參與，讓孩子透過互動裝置觸發燈光變化，親自參與打造充滿魔法感的聖誕場景。
喜歡拍照的遊客，也可以把這區列為夜間必訪景點，欣賞園區隨著燈光變化展現的不同面貌。
聖誕老人、精靈齊聚！全新角色「馴鹿女孩Noel」首次亮相
來到樂高樂園，當然不能錯過充滿歡樂氣氛的聖誕限定舞台秀！
今年聖誕老人、精靈及樂高樂園人氣角色將一同登台，透過聖誕歌曲、舞蹈與現場互動，邀請大小朋友一起加入節慶派對。
最特別的是，全新角色「馴鹿女孩Noel」也將首次加入演出陣容，喜歡樂高角色的粉絲可以趁這次聖誕活動認識新朋友。
12款聖誕限定迷你人偶！還能DIY專屬積木禮物盒
樂高迷最期待的「迷你人偶交換活動」，今年也換上聖誕限定版本！
活動期間將分成前、後兩個階段，各推出6款聖誕限定迷你人偶，總計12款，讓喜歡蒐集角色的粉絲多了交換與收藏的樂趣。
另外，園區還準備大型積木遊戲池，讓孩子自由發揮創意，親手拼出專屬的聖誕禮物盒。完成後，還能把作品放到舞台展示區，和自己的積木創作拍照留念。
聖誕限定美食、周邊登場！樂高飯店也能吃節慶套餐
除了園區內的活動，日本樂高樂園飯店也加入聖誕慶祝行列。
飯店二樓的「Skyline Bar」將推出兒童與成人兩種聖誕限定套餐，讓全家人玩完樂園後，還能享受充滿節慶氣氛的晚餐。
園區商店也規劃依消費金額贈送限定商品等活動，想購入樂高聖誕周邊的遊客，可以留意現場最新資訊。
如果想安排兩天一夜的名古屋親子旅行，樂高樂園對面的「名古屋SEA LIFE水族館」也很適合一起玩。館內展示超過150種海洋生物，並提供互動體驗；樂高樂園飯店則設有親子主題客房、兒童房及解謎遊戲，適合帶孩子延長旅行時間。
聖誕節結束還有跨年煙火！2027新年慶典接力登場
如果聖誕節來不及安排旅行，也不用太失望！
日本樂高樂園預計在2026年12月31日至2027年1月12日推出「兒童跨年倒數＆2027新年慶典」，提前為樂園即將迎來的開園10週年暖身。
12月31日下午5點40分起，園區將舉辦適合親子參加的跨年倒數派對，結合人氣角色、燈光、音樂及煙火演出，讓小朋友也能體驗迎接新年的歡樂氣氛。
新年活動期間，還有睽違約7年回歸的「Smile Connection」舞台秀、10週年紀念樂高積木馬賽克藝術，以及日式賀年卡製作、繪馬體驗等活動，讓親子在日本感受不同的過年文化。
日本樂高樂園2026聖誕節活動資訊
活動名稱：樂高樂園歡樂聖誕節
活動日期：2026年11月20日至12月25日
活動地點：日本樂高樂園度假村（LEGOLAND Japan Resort）
地址：日本愛知縣名古屋市港區金城埠頭2-2-1
活動亮點：10公尺積木聖誕樹、雙重互動燈光體驗、聖誕限定舞台秀、12款限定迷你人偶、DIY積木禮物盒、聖誕限定餐點
跨年活動日期：2026年12月31日至2027年1月12日
官方網站：https://www.legoland.jp/
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