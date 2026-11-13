2026-11-13 14:24 女子漾／編輯金柔葳
5部台灣經典老電影必看！《龍山寺之戀》《再會十七歲》回歸 7大平台上架
台灣經典老電影迷有福了！國家電影及視聽文化中心攜手得利影視，推出5部數位修復經典電影，包括《美人圖》、《竹籬笆外的春天》、《流浪三兄妹》、《龍山寺之戀》及《再會十七歲》，陸續登上Hami Video、MyVideo等7大影音平台。這批作品橫跨1960至1980年代，從愛情文藝、眷村故事到台語片黃金年代，讓年輕觀眾也有機會重新認識台灣電影的懷舊魅力。
文章目錄
台灣經典電影推薦1：《美人圖》
導演：張美君
上架狀態：已上架
由張美君執導的《美人圖》，是這次數位修復片單中的經典作品之一。電影呈現台灣不同年代的社會樣貌，透過人物與生活情境，讓觀眾看見早期電影如何記錄當時的社會氛圍。這次經過數位修復後，觀眾能以HD畫質重新欣賞作品，感受老電影特有的影像質感與時代風格。
台灣經典電影推薦2：《竹籬笆外的春天》
導演：李祐寧
上架狀態：已上架
《竹籬笆外的春天》由李祐寧執導，屬於這次片單中與眷村生活記憶相關的代表作品。電影保留了特定年代的生活背景與社會觀察，也讓觀眾有機會透過影像認識台灣過去的眷村文化。對喜歡懷舊題材、台灣歷史與人文故事的影迷而言，這部作品提供了觀察早期台灣社會的不同視角。
台灣經典電影推薦3：《流浪三兄妹》
導演：邵羅輝
上架狀態：已上架
《流浪三兄妹》由邵羅輝執導，是這次重新上架的台語片經典之一。作品見證了台語電影蓬勃發展的年代，也讓如今習慣觀看現代台劇、電影的觀眾，有機會接觸早期台灣本土影像創作。隨著數位修復版本登上串流平台，這部過去較難在一般影音服務中接觸的作品，也能再次與新世代影迷見面。
台灣經典電影推薦4：《龍山寺之戀》
導演：白克
上架狀態：已上架
光看片名就充滿懷舊氛圍的《龍山寺之戀》，由導演白克執導，也是台語片黃金年代留下的重要作品之一。這次與其他經典電影一起推出修復版本，讓觀眾能重新感受早期台灣電影的浪漫文藝氣息。對喜歡經典愛情電影，或是對台北老城區文化感興趣的觀眾而言，《龍山寺之戀》也是值得留意的片單選擇。
台灣經典電影推薦5：《再會十七歲》
導演：辛奇
上架日期：2026年11月13日
《再會十七歲》由辛奇執導，是本次五部作品中於11月13日上架的電影。作品同樣出自台語片的重要發展時期，保留了當年台灣電影的創作特色。隨著數位修復版本重新推出，觀眾也能藉此認識台語片在台灣影史中的地位，感受不同年代的電影敘事風格。
5部台灣經典電影哪裡看？7大串流平台一次整理
這次5部數位修復作品將陸續登上Hami Video、MOD、MyVideo、friDay影音、CATCHPLAY+、LiTV及LINE TV，提供HD畫質版本，實際片單、上架時間與觀看費用依各平台公告為準。
適逢台語片70週年，國家電影及視聽文化中心也持續透過數位修復保存台灣電影文化資產，修復過程包括影像掃描、刮痕修補、色彩調整及聲音降噪等技術，讓珍貴老電影能以更好的畫面與聲音品質重新被看見。
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