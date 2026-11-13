2026-11-13 14:09 女子漾／編輯金柔葳
NELL出道25年第一次獻台灣！信義區快閃吸近千人 歌迷狂喊安可 30分鐘唱成1小時
韓國傳奇搖滾樂團NELL竟然捨不得離開台灣！上週才受邀參加台南浪人祭的他們，被台灣歌迷的熱情深深打動，臨時決定延長在台行程，11月11日晚間驚喜現身台北信義區香堤大道廣場，舉辦出道25年來首次海外街頭公演。現場吸引近千名歌迷朝聖，原定只有30分鐘的演出，最後因粉絲不斷喊安可，讓三位團員接連加唱兩首歌，直接升級成一小時的小型演唱會！
浪人祭唱完捨不得走！NELL首次海外街頭公演獻給台灣
由主唱金鍾完、貝斯手李正勳及吉他手李在景組成的NELL，出道25年累積不少經典作品，其中〈Time Walking on Memories〉更曾被少女時代太妍、BLACKPINK ROSÉ等歌手翻唱，在韓國樂壇具有相當高的知名度。
這次是NELL第六度訪台，日前在台南浪人祭演出時，台下歌迷熱烈歡呼、頻頻要求安可，讓團員留下深刻印象。為了回應台灣粉絲的支持，他們決定在音樂節結束後繼續留台，利用北上宣傳的空檔，安排一場特別的街頭演出。
雖然NELL過去曾在首爾弘大街頭表演，但這回是他們第一次將街頭公演帶到海外。金鍾完表示，每次來台北都能感受到歌迷的溫暖，因此希望這次換他們主動走進粉絲的生活，透過音樂留下不一樣的回憶。
經典歌曲重新編曲！連台北天氣、街景都考慮進歌單
為了讓首次海外街頭演出更有紀念意義，NELL特別準備六首精選歌曲，包括〈The Day Before〉、〈Drifting Apart〉、〈Green Nocturne〉、〈Time Walking on Memories〉、〈Four Times Around the Sun〉，以及新專輯《X》的主打歌〈Don't Let Me Go〉。
有趣的是，這次的歌曲安排並非直接沿用演唱會版本，團員還特別調整編曲，讓音樂更貼近街頭表演的氛圍。金鍾完透露，安排曲目時甚至考慮到台北當天的天氣、周圍街景及演出環境，希望每一首歌都能自然融入城市夜晚的氣氛。
近千人擠爆信義區！主唱金鍾完秀台語、遞麥邀粉絲合唱
11月11日晚間7點的快閃演出，還沒正式開始，信義區香堤大道廣場就已聚集大批等待的粉絲。隨著NELL登場，現場更吸引近千名觀眾停下腳步，讓平日熱鬧的購物商圈瞬間變成大型戶外音樂現場。
金鍾完除了以招牌嗓音帶來一首首經典歌曲，也不忘用台語和歌迷互動，接連說出「打給賀」、「呷飽未」、「賀呷」，讓現場笑聲不斷。唱到一半，他甚至突然將麥克風遞向台下，邀請粉絲接唱，讓大家有機會近距離與偶像一起完成演出。
貝斯手生日驚喜變慶生派對！歌迷安可兩次唱滿1小時
當晚還有另一個驚喜，11月11日正好是貝斯手李正勳的生日，工作人員特別端出蛋糕，讓三位團員與台灣歌迷一起慶祝。金鍾完還幽默地借用壽星的生日當理由，希望大家幫忙一起唱新歌〈Don't Let Me Go〉的副歌，讓街頭公演多了幾分溫馨氣氛。
原本NELL準備六首歌曲，唱完後就要結束演出，沒想到現場歌迷不願離開，接連高喊安可，讓三人臨時決定加唱〈Ocean of Light〉。然而，第一首安可曲結束後，台下依舊不斷要求再唱一首，金鍾完最後又加碼〈Parasite〉，讓原本半小時的快閃演出一路延長至一小時。
狂讚台灣小籠包、牛肉麵！NELL結交宇宙人期待合作
這次長達一週的台灣行，除了留下難忘的演出回憶，NELL也認識了台灣金曲樂團宇宙人的成員。雙方透過音樂交流建立新友誼，金鍾完對宇宙人的作品留下深刻印象，更期待未來有機會展開跨國合作。三位團員也趁著行程空檔品嚐台灣美食，尤其對小籠包與牛肉麵讚不絕口，甚至覺得台北隨意走進一家小店，都有機會吃到令人驚喜的料理。NELL還向粉絲徵求更多私藏美食名單，希望下次來台時能繼續探索。
NELL台北演唱會11月28日登場！時間、地點一次看
結束信義區街頭公演後，NELL也不忘邀請粉絲參加11月28日的台北專場《ONLY ONE NELL LIVE IN TAIPEI》。金鍾完透露，這次街頭演出採取較精簡的形式，正式演唱會將準備更豐富的舞台內容，期待再次與台灣歌迷見面。
演唱會名稱：ONLY ONE NELL LIVE IN TAIPEI演出日期：2026年11月28日（六）演出時間：18:30開演，17:30開放進場演出地點：SUB LIVE（台北市南港區市民大道八段99號）購票方式：KKTIX、全台全家便利商店
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