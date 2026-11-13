2026-11-13 13:43 女子漾／編輯ANDREA
黃仁勳閃辭輝達！AI教父33年王朝劃句點，台灣供應鏈、華府角力成下一步關鍵
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳12日宣布辭去總裁、執行長及董事職務，震撼全球科技圈。這位帶領輝達長達33年、被視為AI浪潮最大推手的「GPU教父」，最終在個人風波、國會調查與地緣政治壓力交錯下黯然下台，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。
黃仁勳的請辭，表面上與婚外情風波有關，但真正的壓力恐怕來自更複雜的政治與安全問題。經濟日報分析指出，他離開的關鍵不在私德，而是在AI產業關鍵時刻忽略了安全與政治風險；已有三位美國國會議員要求他作證，後續還可能面臨正式司法訊問，輝達也恐遭遇更嚴格的晶片出口與客戶審查。
政治風暴未完
從華府角度來看，黃仁勳下台未必是句點。美國智庫詹姆士敦基金會研究員張崑陽認為，辭職不代表國會會放過他，即使沒有輝達職務，仍可能被要求以個人身份說明；真正該被檢視的，是輝達整體的管理與合規制度，而非僅止於黃仁勳一人。
也有分析將事件解讀為華府鷹派對科技巨頭的警示。來自東森財經報導指出，黃仁勳長期支持中國市場、並曾遊說放寬對中晶片禁令，如今若其親中立場被國安疑雲削弱，可能成為對科技業「殺雞儆猴」的訊號。
台灣供應鏈觀察
對台灣而言，黃仁勳去職的影響更受關注。他與台積電為首的台灣AI供應鏈關係密切，法人認為消息可能在短線造成AI族群波動；不過，美國創新基金會資深研究員費瑞安則認為，此舉不會影響台積電業務，輝達仍將是全球AI產業的穩固支柱。
創辦人會回來嗎？
市場上另一派聲音則認為，趕走創辦人未必明智。摩爾投顧投資長郭哲榮批評董事會「把創辦人趕走」是愚蠢決定，並以蘋果賈伯斯、OpenAI奧特曼為例，認為黃仁勳未來回任的可能性不小。
BBC則將此事形容為一位AI遠見者「栽在自己的錯誤決定上」，凸顯即便是改變世界的企業領袖，也難以迴避個人選擇、公司治理與國家安全交織的考驗。黃仁勳走了，但輝達的CUDA生態、NVLink互連與AI運算平台優勢仍在；真正的問題，是這家AI巨頭能否在風暴後，守住全球信任。
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