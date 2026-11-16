2026-11-16 12:00 睿忒
Troye Sivan 真誠且豐富的最新大碟，《She's the Best》揭露各面向的真實心境！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Troye Sivan 推出新專輯《She's the Best》，整體概念更豐富多面向。
- 重點二：〈Party〉以唸唱與取樣 Madonna 〈Music〉，呈現理性與狂歡平衡。
- 重點三：〈Canada Dry〉與〈FF〉分別展現挑逗欲望及深情真摯的愛意。
Hi there，在前幾年發行了《Something to Give Each Other》(2023)、並獲得了好評的Troye Sivan，今年推出了似是有所關聯，但卻更加多面向、更加豐富的新專輯《She's the Best》(2026)。這張專輯在發行前釋出了兩首單曲〈She's the Best〉、〈Party〉，從這兩首歌可以聽出這次是真的和 Troye 先前作品做出了區別，或許在某些關於裸露、性方面的暗示和上張專輯相關，但如今在新專輯中只是其中的一部分而已。
老實說在首支單曲、也是專輯同名曲釋出〈She's the Best〉時，聽過之後我冒出了滿滿的問號，因為整首歌沒什麼歌唱段落、甚至也不算是饒舌，就是首單純唸唱的歌曲；不過等到整張專輯發行後，才知道首支單曲不過是起了點題的作用，整體才真正是 Troye 想表達的概念，因此整張專輯連貫著聽是非常順暢的。然而順暢之中依舊有些讓值得注意的亮點，所以下面按照慣例選了三首歌來推薦給大家。
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˙〈Party〉Troye Sivan
作為專輯的第二首單曲，〈Party〉開始明確地展現出整張專輯的調性，在述說想要表達的概念同時，生活中必須存在的狂歡也是不能少的，即便這首歌的唸唱比例仍舊佔了大部分，但從節奏及少數的旋律已經能夠撐起關於大眾的接受度了；重複性極高的「party」唱段已經不能當作普通的演唱看待，於我而言比較像是歌手已經融入了編曲之中，如果視作樂器編排的一部分聽起來會非常有趣。
〈Party〉大部分是 Troye 透過唸唱方式去講述關於派對的地點、時間，藉以表示如果想參加的派對的話，那便要選擇自己想要參加的形式，也等於在告訴大家自己的人生要選擇內心想要的方式去過。而在旋律部分則是取樣了 Madonna 但經典的〈Music〉(2000)，在帶有勸說意味的歌詞內容中，搭上狂歡的經典舞曲唱段，就好像在理性與感性之間取得了令人舒適了平衡，整首歌聽起來讓人覺得十分歡快啊！
˙〈Canada Dry〉Troye Sivan
老實說在前幾次聽這張專輯時，並沒有對這首〈Canada Dry〉留下太過深刻的印象，然而也許是因為接在上一首歌〈Party〉後面的緣故，在聽了幾次之後便覺得這首〈Canada Dry〉越來越揮之不去。而後在看歌詞時才發現了「Canada Dry」原來是指加拿大的某一牌碳酸飲料，以清爽不甜膩的口味聞名，這樣的特色正好符合 Troye 想傳達出的特色，又甜又令人想啜飲，並且透過他曾經預熱的暗示去看，這很明顯是首極盡挑逗的歌曲。
這首〈Canada Dry〉就蠻有上一張專輯《Something to Give Each Other》的風格，除了都是以舞曲方式呈現之外，歌詞內容也都充滿了對於肉體間互動的渴求，即便運用了飲料去做出象徵借代，但仍掩飾不了心中其中對於對方的那種渴望，聽完這首歌後不得不說在製造煽情氛圍的這塊，Troye 在現今男歌手之中真的是翹楚的程度啊！
˙〈FF〉Troye Sivan
縮寫成〈FF〉的「fucking forever」，是我認為 Troye 在此張專輯中最深情的一首歌，他面對著一個不存在的男人而唱，這男人可以視作 Troye 心中的理想對象，或許現在還沒遇見、也或許他其實意有所指，無論如何他經由這樣強烈的語氣，去描述來自於自己最直接、最濃烈的愛，並且搭上纏綿悱惻的情歌旋律，整首歌聽起來已經無關對象到底是誰了，就只是想要將自身心中的愛毫無保留地展現出來。
Troye 將這首〈FF〉的 MV，形容成自己作品中最「gay」的一支 MV；眾所周知他在出櫃之後，便經常毫不掩飾地在公眾面前展現他喜歡同性的一面，而這首歌、這部影片，更是將他心中的這面完全表達了出來，之前的他或許較常展示同性之間的親密互動，而在〈FF〉裡他不但將同性的愛傳達了出來，也讓大家明白，無論是喜歡什麼樣的人，都只不過是想要永遠待在一起罷了，這樣的價值觀用 Troye 細膩且富有質感的嗓音演繹出來，實在是聽起來很高級啊！
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Troye Sivan 的這張《She's the Best》做出了和以往作品不同的區別，也揭露了內心裡不同的真實面相，個人認為在單曲方面或許沒有之前的專輯那樣強勢，不過以整體概念來說倒是蠻完整的。儘管在專輯發行後仍然遭到了一些負面評價，像是某些評論認為，Troye 似乎陷入了只是一味地強調自己是 gay 的無限循環，但他本人也表示過自己完全不介意這樣的說法，因為那就是最真實的他；我想在這樣的情況下依舊能夠毫不保留地展現最單純的自己，或許也是整張專輯想要告訴我們的吧。
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🎧《She's the Best》官方收聽連結：troyesivan.lnk.to/shesthebest
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精華 FAQ
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文章認為這張專輯比前作更豐富，也更完整地呈現 Troye 的多重面向。雖然單曲初聽不算特別強勢，但整體概念連貫，適合整張專輯一起聽。
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〈Party〉是第二首單曲，明確建立整張專輯的調性。歌曲大量採用唸唱，並取樣 Madonna 的〈Music〉，把派對、選擇自我與狂歡氛圍融合得很自然。
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〈Canada Dry〉以飲料意象包裝挑逗慾望，延續 Troye 擅長的舞曲煽情感；〈FF〉則是專輯中最深情的一首，直接表達濃烈愛意，也最能展現他真實的同性情感。
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