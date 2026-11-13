2026-11-13 14:23 女子漾／編輯黃冠婷
2026新北耶誕城今天開幕！卡娜赫拉4大燈區動線攻略，必拍景點、交通方式、飄雪時間一次看
卡娜赫拉粉絲準備衝板橋！「2026新北歡樂耶誕城」今（13）日正式開幕，今年攜手超人氣「卡娜赫拉的小動物」，陪大家展開一場夢幻旅行。現場不只有巨型熱氣球主燈、8公尺粉紅郵輪，還能拍到巨型P助、粉紅兔兔拍立得，以及浪漫飄雪裝置。活動一路展出至12月27日，女子漾整理4大主題燈區、必拍景點、主燈秀時間、活動日程與捷運出口，週末約會、姐妹出遊一次搞定！
文章目錄
2026新北耶誕城11月13日開幕！卡娜赫拉陪你玩45天
今年新北歡樂耶誕城以「萌幻旅行」為主題，展期自11月13日至12月27日，連續45天將板橋市府周邊、車站廣場及府中商圈打造成耶誕燈海。
最讓粉絲期待的，就是卡娜赫拉的小動物首度成為今年耶誕城的主題角色。除了熟悉的粉紅兔兔、P助，殭屍貓也加入這趟旅行，現身各式造景與互動拍照裝置。
今年還特別擴大規模，串聯三重安芯中心、新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園等7處響應燈區，讓耶誕氣氛不只集中在板橋。
新北耶誕城必拍亮點：巨型熱氣球
市民廣場「萌幻熱氣球之旅」：巨型主燈、粉紅兔兔拍立得超可愛
來到市民廣場，第一站當然要拍今年最具代表性的巨型熱氣球主燈「萌幻飛行號」！卡娜赫拉的小動物搭上夢幻熱氣球，搭配繽紛燈光與市府大樓光雕演出，整座廣場就像進入童話世界。
除了主燈，這區還藏了不少粉絲必拍的小驚喜。「P助等你揪」以巨型P助造型登場，「萌兔拍立得」則設計成社群拍照框，讓大家直接走進畫面與粉紅兔兔合照。
另外還有粉紅兔兔與P助同行的「出發吧！夥伴」、旅行禮盒造景，以及粉色班機等主題裝置，光是市民廣場就很適合花時間慢慢拍。
站前廣場「粉紅夢幻港灣」8公尺粉紅郵輪超吸睛
今年最吸睛的粉紅色造景之一，就在板橋車站站前廣場！
官方以海洋旅行為靈感，打造「粉紅夢幻港灣」，其中8公尺巨型郵輪是最受矚目的視覺主角。粉紅色系搭配航海意象，讓板橋車站前多了幾分夢幻度假感。
這區很適合喜歡可愛風格的女生，白天可以拍出裝置本身的細節，入夜後則能搭配燈光留下更有節慶氛圍的照片。
必拍重點：8公尺巨型郵輪、粉紅港灣主題造景
萬坪公園「森林萌遊會」：走進童話森林。
喜歡自然系、童話風格的女生，可以把萬坪公園排進路線。
必拍重點：森林主題燈飾、童話風格光影場景
府中廣場「耶誕行旅樂園」：雪橇、飄雪氛圍超浪漫。
今年府中一帶也有值得專程前往的耶誕造景！
「耶誕行旅樂園」以耶誕老公公駕駛雪橇展開旅行為故事主題，結合雪花、星空與城市燈光，營造充滿冬日氣息的場景。
想拍飄雪感照片的讀者，也別漏掉捷運環狀線板橋站南廣場的「星空精靈特快車」。這項裝置結合機械動態、燈光與四層造雪效果，展演時間為17:30至22:00，每半小時一次，每次約3分鐘，實際仍依現場狀況調整。
必拍重點：耶誕雪橇、冬日燈景、星空精靈特快車造雪秀
新北耶誕城主燈秀幾點開始？每半小時就能看一次
今年市府大樓北面持續推出3D光雕主秀，透過大樓投影、雷射線條及燈光效果，與市民廣場的熱氣球主燈相互呼應。
根據官方公布的展演資訊，主燈秀每日17:30至23:00登場，每整點、半點演出一次，22:00為最後一場有聲版。熱氣球主燈則配合光雕演出，每次約5分鐘。
想拍出完整燈光變化，建議提前抵達市民廣場，找好視角後再等待演出。遇到大型活動時，主燈秀場次可能調整，出發前最好再確認官方公告。
主燈秀時間：17:30至23:00
展演頻率：每整點、半點一次
最後有聲版：22:00
演出位置：新北市政府大樓北面、市民廣場
新北耶誕城活動日期一次看！開城秀、嘉年華、演唱會接力登場
除了每天都能欣賞的燈飾，今年也安排一系列不同主題的活動。
11月13日18:30至19:20：「萌幻啟程・耶誕開城秀」，以舞台演出與燈光秀揭開今年耶誕城序幕。
11月14日至15日11:00至22:00：「奇幻之旅・童趣嘉年華」，安排互動歌舞與雜耍特技，適合親子同遊。
11月21日14:00至20:00：「好物啟航・2026耶誕環保挖寶趣」，結合環保與挖寶活動。
11月22日13:30至21:00：「冬日萌遊－運動咖集合！」，以運動互動為主題。
12月12日至13日18:00至22:00：「萌幻巨星耶誕演唱會」，將有歌手接力演出，詳細卡司及相關安排以官方公告為準。
新北耶誕城交通攻略：捷運哪個出口最近？
今年耶誕城主要集中在板橋車站與府中商圈周邊，搭乘捷運、台鐵或高鐵都相當方便。
如果要前往市民廣場看主燈，可搭乘捷運板南線至板橋站，從2號或3A出口前往；搭乘環狀線則可由板橋站4號出口出站。
想拍站前廣場的粉紅郵輪，建議走板南線板橋站3號出口，或環狀線板橋站5號出口。
前往萬坪公園，可從板南線板橋站1號出口步行；府中商圈則搭至府中站，從1至3號出口前往。
由於活動期間周邊可能出現大量人潮與交通管制，新北市政府交通局建議優先搭乘大眾運輸工具，減少開車找車位的時間。
新北耶誕城怎麼逛最順？推薦4大燈區散步路線
第一次來新北耶誕城，建議從板橋車站出發，先到站前廣場拍8公尺巨型郵輪，再走到市民廣場欣賞熱氣球主燈與卡娜赫拉拍照裝置。
接著可以前往萬坪公園欣賞森林燈景，最後安排府中商圈的耶誕造景。如果還有時間，也能回到板橋車站南廣場欣賞「星空精靈特快車」造雪秀。
如果想一次拍到最多夜景，可以安排傍晚抵達，先逛各區裝置，再配合整點或半點的主燈秀時間調整行程。
活動資訊活動名稱：2026新北歡樂耶誕城
活動日期：2026年11月13日至12月27日
主要亮燈時間：17:30至23:00
活動地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈及周邊區域
交通方式：捷運板南線板橋站、府中站；捷運環狀線板橋站；台鐵及高鐵板橋站
官方網站：https://christmasland.ntpc.gov.tw/
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