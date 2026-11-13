2026-11-13 13:08 女子漾／編輯金柔葳
韓娛兩大「蘋果肌男神」！CORTIS嚴成玹、WayV董思成五官神似 笑起來根本雙胞胎
韓國偶像圈又出現讓人忍不住多看兩眼的「撞臉男神」！近期備受關注的新人男團CORTIS成員嚴成玹（SEONGHYEON），與曾以WINWIN身分活躍於NCT、WayV的董思成，雖然相差將近12歲，卻有著相似的清秀五官與少年感。尤其兩人笑起來時，臉頰上方自然鼓起的蘋果肌，搭配柔和的眼神與嘴角弧度，格外有親切感。究竟這兩位「蘋果肌男神」有多像？一起認識他們各自的魅力！
CORTIS嚴成玹、董思成哪裡像？同款蘋果肌成最大亮點
仔細觀察嚴成玹與董思成的照片，會發現兩人都有一個相當吸睛的特色，就是笑起來時特別明顯的蘋果肌。平時不笑時，兩人的五官帶著清冷感，眼神看起來有些距離，但只要露出笑容，雙頰瞬間變得飽滿，整張臉也跟著柔和起來。
除了蘋果肌，兩人的臉部輪廓都偏向清秀型，搭配柔和的眼型與自然上揚的嘴角，讓人聯想到韓劇裡溫柔又帶點靦腆的學長。尤其當兩人以黑髮、簡單白色上衣或休閒造型亮相時，少年感更加明顯。不過，兩人的長相仍有各自的特色。嚴成玹的酒窩與圓潤笑容更具辨識度，董思成則有修長的臉部線條，氣質相對清冷。兩人是否真的像雙胞胎，恐怕還是得讓粉絲自行評分！
CORTIS嚴成玹是誰？2009年出生，笑起來蘋果肌超可愛
2009年1月13日出生的嚴成玹，是BIGHIT MUSIC旗下五人男團CORTIS的成員，2025年8月正式出道，與BTS、TXT同門。嚴成玹有著強烈的反差魅力，舞台上眼神銳利、氣場十足，私底下卻靦腆可愛，尤其笑起來時，飽滿的蘋果肌與酒窩格外吸睛，還有「酒窩男孩」的暱稱。除了高顏值，他也具備音樂創作能力，練習生時期便累積不少作品，並參與CORTIS的音樂製作。
董思成從WayV轉戰戲劇圈！29歲仍有滿滿少年感
1997年10月28日出生的董思成，2016年以NCT 127成員身分出道，2019年加入WayV，憑藉古典舞功底與清秀外型累積不少人氣。平時散發清冷氣質的他，一笑起來卻露出飽滿蘋果肌，瞬間多了幾分少年感。近期他與楊超越主演陸劇《今天是太陽雨》，飾演外冷內熱的生物系學霸陳硯周，從高冷男神到溫柔學長的反差魅力，再次吸引觀眾目光。
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