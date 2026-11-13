2026-11-13 11:19 享民頭條
把24小時當48小時用！馬斯克、蓋茲與賈伯斯的時間管理之道
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：馬斯克以5分鐘區塊切分行程，強調時間精準分配。
- 重點二：蓋茲透過思考週與深度專注，保留長期思考空間。
- 重點三：賈伯斯用極簡減法降低選擇成本，保留意志力。
編輯/李明真撰文
每天睜開眼是不是覺得待辦清單長得像無字天書？從早到晚轉個不停，加班加到懷疑人生，結果到了晚上滑手機時心裡只有一個念頭：「我今天到底忙了什麼？」別慌，妳不是能力差，妳只是掉入了窮忙的無限迴圈。
那些年薪千萬、改變世界的商界巨擘們，其實每天也只有二十四小時。今天我們就來偷師馬斯克、比爾蓋茲與賈伯斯的時間管理心法，看看這群時間管理大師究竟是怎麼把日子過得高效又優雅。
馬斯克的五分鐘區塊時間術
伊隆馬斯克的時間管理不是用小時計算，而是精細到恐怖的五分鐘區塊。他會將一整天的時間切成無數個五分鐘小格子，精準分配給開會、回信甚至吃飯。對我們普通女生來說，不需要把自己逼得像機器人一樣緊繃，但可以借鑑這種「行程模組化」的概念。別再讓瑣事無限蔓延，試著給每項工作設定嚴格的截止時間，時間有了邊界，效率才會自動跑出來。
比爾蓋茲的思考週與深度專注
微軟創辦人比爾蓋茲每年都會進行兩次「思考週」，把自己關在安靜的小木屋裡瘋狂閱讀、思考長期戰略，完全不被日常雜務打擾。這給了我們很好的啟發：現代女性常常被訊息通知、社群動態和臨時交辦事項綁架，碎片化時間讓大腦處於過載狀態。妳需要學會為自己預留一段「徹底斷網」的深度專注時光，哪怕每天只有半小時，用來沉澱思緒或是單純放空，遠比妳一邊追劇一邊回訊息還要高效百倍。
賈伯斯的極致減法哲學
賈伯斯那件永遠的黑色高領毛衣和牛仔褲，不是因為沒衣服穿，而是為了省去每天早上「今天該穿什麼」的選擇障礙。生活中的選擇其實都在消耗我們的意志力。如果妳總是糾結晚餐吃什麼、衣服怎麼搭，大腦早就累癱了。學學賈伯斯的減法藝術，把日常流程固定化、簡單化，把寶貴的腦容量留給真正重要的事情。
告別窮忙的第一步，就是學會對不重要的事狠心說不，把主導權重新拿回手裡。願妳在每個忙碌的日子裡，都能活得從容不迫，成為自己生活時間軸裡最閃耀的大女主。
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精華 FAQ
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他把一天切成許多5分鐘小格，連開會、回信、吃飯都預先安排，藉此降低時間浪費。文章建議一般人可學習行程模組化，替每件事設定明確截止時間。
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比爾蓋茲每年安排2次思考週，暫時遠離雜務與干擾，專注閱讀和思考長期策略。文章建議現代人也應保留每天至少半小時的斷網時間，進行深度專注。
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賈伯斯以固定穿搭減少每天的選擇消耗，讓大腦把能量留給重要決策。文章主張把生活流程簡化、固定化，少為瑣事分心，才能真正提升工作與生活效率。
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