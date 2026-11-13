2026-11-13 11:37 女子漾／編輯張念慈
AI漫劇最常偷的5張女神臉！趙麗穎怒告紅果、趙露思鼻尖痣都被複製、虞書欣連聲音都中招
AI漫劇越來越紅，沒想到女明星的漂亮臉蛋也成為AI生成技術的目標！近年中國AI短劇接連爆出「盜臉」、「融臉」爭議，從趙露思、虞書欣、楊紫到迪麗熱巴，甚至連趙麗穎都捲入相關事件。有些AI女主角的五官與真人明星相似，連鼻子上的痣、經典戲劇造型都被網友發現幾乎一樣，還有人連聲音都疑似遭到模仿。究竟哪些女星被AI漫劇盯上？以下整理5位受到關注的女星，以及相關爭議與維權進展。
趙麗穎怒告短劇平台！AI融臉爭議求償約400萬元
趙麗穎以《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等作品累積高人氣的她，近日因AI短劇涉嫌擅用肖像，正式對相關業者提起訴訟。
根據11月12日媒體報導，趙麗穎指控部分短劇未經授權，利用AI換臉、融臉技術將她的面部特徵合成到虛擬角色身上，甚至直接使用她的照片作為短劇封面，藉此吸引觀眾點閱。
相關訴訟涉及紅果短劇營運方北京筆墨留香科技有限公司，及其母公司等被告，其中一案求償81萬元人民幣，約新台幣400萬元。這起案件仍須等待後續司法認定，但也讓外界再次關注，AI短劇若擅自使用明星肖像進行商業宣傳，究竟應由製作方、發行平台還是其他相關業者負責。
趙露思連鼻子上的痣都被複製！工作室點名4部AI短劇
憑藉《偷偷藏不住》、《許我耀眼》等作品累積高人氣的趙露思，甜美五官與靈動神情一直深受觀眾喜愛，沒想到她的外貌也被發現出現在AI短劇角色身上！今年4月，有粉絲發現部分AI劇女主角與趙露思十分相似，仔細比對後，連鼻子上的痣都幾乎出現在相同位置，引發網友質疑製作方是否直接使用她的肖像生成角色。
隨著爭議擴大，趙露思工作室於4月27日發布聲明，指出部分網路短劇涉嫌在未經授權的情況下使用其肖像，並已針對《大佬》、《財心》、《佔瑰》、《紈常》等4部作品完成證據保全，準備透過法律途徑追究責任。工作室也宣布建立AI換臉侵權監測機制，希望持續追蹤相關作品，避免藝人肖像再次遭到擅自使用。
虞書欣連聲音都被模仿！《永夜星河》凌妙妙造型也中招
虞書欣的AI融臉爭議同樣引起熱烈討論！她憑藉《蒼蘭訣》、《永夜星河》等作品受到關注，圓潤大眼、甜美五官與極具辨識度的聲線，都是她鮮明的個人特色。
今年7月，有網友發現部分AI漫劇女主角不只外貌與虞書欣相似，連說話聲音也十分接近。更誇張的是，部分角色的服裝造型還被指出與她在《永夜星河》中飾演凌妙妙的扮相相似。
7月27日，虞書欣工作室公開聲明，強調從未授權任何機構或個人使用她的肖像與聲音製作AI短劇，也已針對涉嫌侵權的內容展開取證，要求相關製作方及平台停止傳播、刪除影片。相較於單純的外貌撞臉，虞書欣事件更涉及聲音合成，讓AI技術是否侵犯演員個人權益的問題受到關注。
楊紫竟出現在AI短劇第14集？工作室發聲追究到底
以《香蜜沉沉燼如霜》、《長相思》、《國色芳華》等作品受到喜愛的楊紫，也曾被網友發現疑似出現在AI短劇中。
今年3月，有觀眾觀看《重生後，我成了娘親的守護神》時，發現第14集開頭的角色面容與楊紫高度相似，相關截圖在社群平台流傳，讓「AI短劇使用楊紫的臉」成為微博熱門話題。
3月20日，楊紫工作室正式回應，指出有作品涉嫌未經授權使用AI換臉、深度合成技術製作並傳播與她肖像相關的影片，已委託律師蒐集證據，將依法追究責任。根據《羊城晚報》報導，相關爭議影片當時已下架，涉事短劇也無法在紅果平台搜尋到。
迪麗熱巴AI換臉侵權官司勝訴！製作公司遭判賠償
擁有深邃五官與鮮明輪廓的迪麗熱巴，一直是中國演藝圈極具辨識度的女星之一。然而，她也曾因AI短劇擅自使用肖像而採取法律行動。
今年3月，北京互聯網法院公布AI換臉短劇涉及肖像權的相關判決，引發外界關注。隨後迪麗熱巴工作室於4月23日公布維權進展，確認已有涉及AI換臉侵權的案件獲得法院判決。
其中，杭州千炎文化傳播、阜陽志尚文化傳播兩家公司，因在短劇中擅自使用AI換臉技術侵害迪麗熱巴肖像權，被判公開道歉並賠償經濟損失及合理費用。這起事件也成為AI短劇侵權爭議的重要案例，證明即使畫面中的人物經過AI合成，只要仍能辨識出特定真人，未經授權使用就可能涉及法律責任。
AI漫劇女主為何越長越像？真人明星臉成侵權爭議焦點
隨著AI漫劇製作成本下降，生成角色的技術越來越成熟，但人物長相高度相似的問題也逐漸浮現。部分製作方可能透過真人照片、影片或文字描述生成虛擬人物，若未取得授權就使用特定明星的肖像，便可能涉及侵權。
根據新華社調查，部分AI短劇製作方為了讓人物在不同鏡頭中維持一致外貌，會使用真人臉部素材作為參考。北京互聯網法院也曾判定，AI生成角色即使經過調整，只要一般觀眾仍能辨認出特定真人，就可能構成肖像權侵害。
從趙露思鼻子上的痣、虞書欣的聲線，到迪麗熱巴已獲判賠的侵權案件，這些爭議也讓AI影視產業面臨新的挑戰。當虛擬女主角越來越逼真，如何確保人物建模合法取得授權，也成為創作者與平台必須重視的問題。