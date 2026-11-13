2026-11-13 11:16 女子漾／編輯金柔葳
董思成、楊超越戲外互動超甜！「鋼鐵直女」害羞到不敢對視 3人合照只留她網友嗑瘋
陸劇《今天是太陽雨》開播後，董思成、楊超越這對高顏值組合話題不斷，沒想到戲外互動比劇情還讓粉絲心動！兩人近期接連釋出雙人自拍、拍照花絮，清新的校園情侶氛圍吸引不少網友關注。尤其楊超越日前公開一張海邊3人合照，董思成卻在分享照片時，只留下自己與楊超越的雙人畫面，意外掀起CP粉絲熱議，讓《今天是太陽雨》的戲外話題持續延燒。
《今天是太陽雨》劇情介紹
由楊超越、董思成主演的陸劇《今天是太陽雨》，講述生物系大三學生鄭雨（楊超越 飾）為了照顧生病的母親與年幼弟弟，必須同時兼顧課業與多份兼職，還得努力爭取獎學金，生活幾乎沒有喘息空間。沒想到，高冷學霸陳硯周（董思成 飾）的出現，讓她原本就不輕鬆的大學生活又多了一位強勁對手。
看似優秀又難以親近的陳硯周，其實也藏著一段傷心往事。他因哥哥意外離世而留下心結，為了完成哥哥的心願選擇就讀生物系，後來更因接受心臟手術而休學一年。兩人最初因學業競爭產生交集，卻在一次次相處中逐漸理解彼此的脆弱，從互相較勁到默默陪伴，展開一段酸甜交織的青春戀情。
董思成合照只留下楊超越！海邊照片小細節引熱議
《今天是太陽雨》播出期間，兩位主演頻繁透過社群分享宣傳照片。11月8日，楊超越在微博曬出與董思成、劉佳璽的海邊合照，並寫下「去看海」，沒想到董思成隨後在留言區回應「這張不錯」，接著分享照片時，竟將原本的3人畫面裁成只有自己與楊超越的雙人合照。
這個小動作迅速被眼尖網友發現，有粉絲笑稱根本是「眼裡只有楊超越」，也有人認為兩人正值新劇宣傳期，透過雙人合照突顯角色關係相當合理。
雙人自拍根本情侶拍照範本！董思成、楊超越CP感爆棚
除了海邊合照，董思成與楊超越近期公開的雙人自拍也成為粉絲討論焦點。兩人不時以貼近鏡頭的角度拍照，或擺出自然又帶點俏皮的姿勢，讓不少網友直呼很有青春情侶的感覺。微博上更出現「楊超越董思成情侶拍照模板」等話題，娛樂帳號也紛紛分享兩人的同框照片。
楊超越「鋼鐵直女」形象大反轉！遇上董思成竟害羞到不敢對視
楊超越過去在綜藝節目中，經常展現直率又不愛曖昧的個性，面對異性親密互動也相當有分寸，因此被不少粉絲封為「鋼鐵直女」。即使過往與男演員合作宣傳新劇，也較少讓觀眾感受到如此強烈的CP氛圍。然而，這次搭檔董思成卻讓網友直呼「楊超越怎麼變了！」。楊超越還罕見地主動稱讚董思成古裝、現代裝都帥氣，讓現場觀眾跟著起鬨。
更甜的是，兩人一起挑戰手勢舞時，楊超越不小心碰到董思成的臉，隨即伸手捧住他的臉關心，兩人對視後又害羞地移開目光。另一段公主抱互動中，她也大方配合遊戲，與過往被粉絲形容為不擅長曖昧的模樣形成對比。微博上因此出現「楊超越怎麼變樣了」等話題，有網友認為兩人互動帶著青澀的心動感，也有人笑稱這次終於看見楊超越害羞的一面，讓這對螢幕CP越來越有討論度。
《今天是太陽雨》甜蜜延續！兩人還有專屬衍生綜藝
喜歡董思成與楊超越互動的觀眾，除了追正劇，還可以觀看衍生綜藝《一起淋場太陽雨》。節目延續《今天是太陽雨》的角色設定，讓楊超越與董思成分別以鄭雨、陳硯周的身分，展開為期三天兩夜的共同生活。兩人不僅一起料理、互動聊天，還有拍立得合照等橋段。
官方11月10日公開的節目花絮中，兩人還挑戰替彼此拍照，讓觀眾有機會看見更多正劇之外的甜蜜互動，也讓這對螢幕CP的話題持續升溫。
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