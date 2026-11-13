2026-11-13 10:33 女子漾／編輯金柔葳
冬天發熱衣怎麼穿才暖？5大NG穿法一次看 穿太緊、太厚恐讓保暖效果打折
天氣逐漸轉涼，不少人開始翻出衣櫃裡的發熱衣，但明明穿了發熱衣，為什麼出門還是冷得發抖？其實，發熱衣的保暖效果與材質、尺寸及穿搭方式都有關係，穿得越厚也不一定越暖。加拿大麥基爾大學科學與社會辦公室曾解析保暖衣物的纖維原理，指出排汗與維持肌膚乾爽的重要性。女子漾整理5個常見發熱衣迷思，看看你是不是也穿錯了！
文章目錄
發熱衣NG穿法1：裡面先穿一件衣服更暖？排汗效果可能打折扣
不少人習慣先穿棉質內衣，再套上發熱衣，認為多穿一層更保暖。不過，加拿大麥基爾大學科學與社會辦公室指出，機能內搭衣可透過纖維的毛細作用將汗水帶離肌膚。若內層穿著吸水後不易乾的棉質衣物，汗水可能停留在身體附近，遇冷反而容易感到濕冷。具有排汗功能的發熱衣通常適合直接貼身穿著，再搭配其他保暖衣物。
發熱衣NG穿法2：越緊身越暖？穿太緊可能影響血液循環
有些人為了保暖或顯瘦，刻意挑選小一號的發熱衣，但貼身不代表越緊越好。美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）提醒，過緊的衣物可能限制血液循環，影響身體保暖。建議挑選自然貼合身形、活動時不會勒住肩膀、腋下及腰部的尺寸，才能兼顧保暖與舒適。
發熱衣NG穿法3：越厚就越暖？穿到流汗反而容易冷
怕冷的人常直接挑選最厚的發熱衣，但厚度並非唯一保暖關鍵。美國疾病管制與預防中心（CDC）提醒，寒冷天氣應避免衣物被汗水浸濕，因為潮濕可能加速身體散熱。若長時間待在暖氣房，或通勤時大量走動，穿得太厚反而容易流汗，走到室外便可能感到濕冷。建議依照氣溫與活動量調整衣物厚度。
發熱衣NG穿法4：穿一件就能擋寒流？少了防風外套還是冷
發熱衣雖然能幫助保暖，卻無法完全阻擋冷風。根據美國CDC建議，冬季適合採取多層次穿搭，最內層以排汗為主，中間搭配毛衣、刷毛衣等保溫衣物，最外層則選擇防風、防雨外套。尤其台灣冬季常有東北季風，若外套過於透風，即使穿著發熱衣，仍可能感到寒冷。
發熱衣NG穿法5：發熱衣會一直產熱？其實沒有無限發熱效果
不少人以為發熱衣就像暖暖包，穿上後便會持續產生熱能。其實，部分吸濕發熱型衣物是利用纖維吸附水氣時釋放少量熱能，再透過布料結構減少熱量散失。加拿大麥基爾大學科學與社會辦公室指出，吸濕發熱效果受到纖維種類與水氣狀態影響，並非能無限產熱，因此仍需要搭配其他保暖衣物。
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