2026-11-13 10:07 女子漾／編輯金柔葳
林青霞、三毛都愛去他的店！傳奇藝術家林鉅變身暖心阿公《上蓋大》闖金馬
曾經開設酒館吸引林青霞、三毛、侯孝賢等名人造訪，還讓伍佰、陳昇登台演出的傳奇藝術家林鉅，這回竟然化身暖心阿公！由金鐘雙獎導演張均瑜執導的台語短片《上蓋大》，入選2026金馬影展「短片B：假以時日」單元，將於11月15日迎來影展首映。電影找來林鉅與毫無表演經驗的素人童星黃攸行搭檔，透過一段暑假冒險，描繪祖孫之間說不出口的思念，拍攝過程還發生不少讓導演哭笑不得的趣事。
林青霞、三毛曾是酒館座上賓！林鉅跨界演出《上蓋大》
提到林鉅，熟悉台灣藝術圈的人一定不陌生。身為前衛藝術家的他，1985年曾把自己關進玻璃屋長達90天進行創作，過去經營的酒館「攤」，更是台灣藝文圈的重要聚會場所，林青霞、作家三毛及導演侯孝賢都曾到訪。
林鉅過去經營的搖滾PUB「息壤」，曾吸引伍佰、陳昇、林強等歌手演出，他也曾擔任侯孝賢電影《尼羅河女兒》的藝術指導，並憑《兜兜風》入圍金馬獎最佳新演員。這次在《上蓋大》中化身暖心阿公，導演張均瑜透露，初次見面便被他豐富的人生閱歷與滄桑氣質打動，認定他是角色的理想人選。
9歲素人童星首次演戲！試鏡戴口罩一小時不肯露臉
《上蓋大》另一位主角，是首次接觸戲劇演出的素人童星黃攸行。為了尋找能自然使用台語、又具備表演潛力的孩子，劇組特別前往中南部海選，最後相中黃攸行。
有趣的是，黃攸行第一次試鏡時因為感冒，全程戴著口罩，整整一小時都不願意拿下來，直到結束前才短暫露臉約30秒，讓選角團隊印象深刻。沒想到第二次見面，他卻展現出活潑調皮的一面，對導演的指令反應也相當敏銳，最終順利獲選。
由於沒有拍戲經驗，劇組特別安排多次排練，沒想到黃攸行竟然誤以為手機錄下的排練就是正式拍攝，甚至疑惑詢問導演：「我之前不是已經拍完了嗎？」童言童語讓現場工作人員哭笑不得。
祖孫即興牽手一次過！連導演都被自然演技驚豔
雖然是第一次演戲，黃攸行卻在正式拍攝時展現出令人驚喜的表現。張均瑜透露，原本擔心林鉅身上的藝術家氣場，會讓小朋友感到有距離，沒想到林鉅私下相當有耐心，兩人很快就培養出祖孫般的默契。
其中一場洗車後的對手戲，導演沒有安排繁複的表演指令，只希望黃攸行試著說服阿公回家睡覺。沒想到他竟然自然地牽起林鉅的手，還流露出不想離開阿公、上樓陪媽媽睡覺的心情。兩人順著當下情緒即興演出，第一顆鏡頭就順利完成，讓張均瑜相當驚喜，也成為她難忘的拍攝回憶。
《上蓋大》片名藏催淚寓意！9歲男孩尋找世界上最珍貴的事物
《上蓋大》是一部以台語拍攝的短片，片名中的「上蓋」就是台語「最」的意思，例如「上蓋媠」代表最漂亮，「上蓋好」則是最好。故事圍繞9歲男孩劉皮展開，他在暑假收到一份特別的作業，必須尋找世界上各種「最」的事物。於是他開始尋找最美麗的花、最乖巧的石頭，以及最安靜的家。
看似天馬行空的童年探索，卻逐漸帶出祖孫心底難以表達的思念，也呼應台語「毋甘」所代表的捨不得與牽掛。張均瑜坦言，拍攝全台語作品讓她承受不小壓力，尤其希望能忠實呈現語言承載的情感，不辜負對台語有深厚感情的觀眾與幕後團隊。
金鐘雙獎導演張均瑜再闖金馬！笑喊工作邀約沒增加
張均瑜先前執導公視電視電影《樹冠羞避》，作品在第60屆金鐘獎獲得8項提名、拿下2座獎項，也讓她受到更多關注。不過，談到得獎後的生活變化，她卻幽默表示，雖然有更多人認識自己，但工作邀約似乎沒有明顯增加，還不忘向業界喊話，希望有更多拍片機會。
目前張均瑜正籌備個人首部電影長片，劇本聚焦性暴力倖存者的生命經驗。儘管正在發展嚴肅題材，她卻透露自己最想挑戰的類型其實是喜劇，展現不同於過往作品的創作企圖。至於新作《上蓋大》，將於11月15日、17日及21日在2026金馬影展放映，其中15日與21日安排影人出席，讓觀眾有機會與創作團隊交流。
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