2026-11-13 09:46 女子漾／編輯周意軒
寶可夢聯名太犯規！iROO粉嫩親子裝、石二鍋皮卡丘小碟，4品牌吃喝穿搭一次收
長大後還是戒不掉寶可夢！迎接2026年寶可夢30週年，聯名商品接連登場，這次連居家穿搭、聚餐清單都被可愛角色包辦。iROO把傑尼龜、小火龍放上粉嫩親子居家服，王品旗下石二鍋、12mini與品田牧場則推出主題餐點，搭配角色小碟、餐具與限定周邊。想和孩子穿同款，或約朋友吃鍋順便收藏皮卡丘，這篇女子漾一次整理。
iROO寶可夢親子居家服！傑尼龜、小火龍換上粉嫩配色
小時候陪自己追動畫的寶可夢，現在也能成為孩子衣櫃裡的可愛夥伴。iROO推出寶可夢30週年限定親子居家服，邀請蔡允潔與女兒小福星一起入鏡，用母女同款穿搭，呈現兩個世代共同喜歡寶可夢的日常。
系列以柔和色彩搭配角色圖案，其中鵝黃色款選擇傑尼龜作為亮點，結合柔軟雙面布料與自然垂墜的裙身，穿起來輕鬆又帶點俏皮。喜歡甜美風格的女生，則可以留意櫻花粉小火龍款，蕾絲滾邊、愛心鈕扣讓整套衣服多了細節，連待在家裡都想拍張母女合照。套裝也把配件一起準備好，大人款包含服飾與襪子，小孩款再多附包包，搭配精靈球圖案襪款，讓親子穿搭更完整。
販售通路：新光三越美麗市集指定據點、寶可夢列車，以及iROO台北信義新光三越A8、台中新光三越、台南西門新光三越、高雄左營新光三越。
寶可夢列車販售日期：台北站前11月14日、11月29日；台北南西12月5日。
石二鍋寶可夢聯名！加79元升級湯底，角色小碟想帶回家
天氣轉涼，吃火鍋又多一個理由！石二鍋此次推出「芋頭牛奶鍋」與「金沙南瓜鍋」，原鍋加價79元即可升級。前者結合芋頭與奶香，後者搭配南瓜甜味及金沙鹹香，適合喜歡濃郁湯頭的人。
主題鍋物搭配寶可夢造型菜盤，另有夢幻或皮卡丘小碟與寶可夢貼紙贈送。提醒想收藏的粉絲，造型菜盤是店內用餐器皿，隨餐贈送的小碟才是可以帶回家的周邊。
加購品項也很容易讓人選擇困難，包括印有可達鴨、卡比獸圖案的寶可夢魚板49元、寶可夢飲料杯套149元、寶可夢餐具組199元、寶可夢深圓碗299元，想替餐桌增加一點童趣，可以留意喜歡的款式。
12mini寶可夢聯名！229元綠咖哩鍋，加49元收套裝組
想吃一人小火鍋，可以把12mini排進午晚餐清單。「椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋」售價229元，將椰香融入泰式綠咖哩湯底，搭配雙倍嫩雞肉，替日常鍋物換個口味。
另外加購49元寶可夢套裝組，內用可搭配寶可夢插卡、餐墊紙，外帶則有聯名紙碗與提袋，兩種用餐方式各有不同設計。喜歡實用周邊的人，也能留意109元寶可夢餐具組，皮卡丘與謎擬Q造型餐具盒，讓帶便當多一點好心情。
品田牧場寶可夢定食！皮卡丘咖哩、伊布漢堡排陪吃飯
喜歡日式定食的人，這次可以在皮卡丘與伊布之間選邊站！品田牧場推出「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」428元，以及「伊布和風牛肉起司漢堡定食」408元，分別以咖哩炸雞、牛肉起司漢堡排搭配角色主題設計。
享用寶可夢主題套餐，還可獲得寶可夢陪吃充氣氣球；套餐甜點加49元，可換購搭配卡比獸杯套的草莓聖代。另於活動期間消費任一定食，可加價399元購買寶可夢萬年曆，吃完飯還能把角色帶回書桌陪上班。
Crocs寶可夢30週年聯名！精靈球變洞洞鞋，還有皮卡丘、耿鬼款
寶可夢也攻占鞋櫃！Crocs為慶祝寶可夢30週年推出限定系列，將訓練家熟悉的精靈球元素融入洞洞鞋設計，替日常穿搭增加一眼就能認出的可愛亮點。這次聯名分兩波登場，首波精靈球主題系列已於2026年8月28日起，在日本Crocs官方線上商店、全日本直營門市及部分指定通路販售。第二波則預告由皮卡丘、耿鬼與胖丁接棒，透過鮮明配色與立體細節呈現角色特色，喜歡不同屬性的粉絲都有目標可以鎖定。
販售資訊：上述為日本販售安排；第二波上市日期與商品詳情待官方公布。