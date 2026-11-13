2026-11-13 10:06 女子漾／編輯張念慈
男神帥臉被AI漫劇偷走？5位男星神顏疑遭複製，肖戰、宋威龍都中招
AI漫劇越來越紅，沒想到男神們的帥臉也成為AI生成技術的目標！近年中國AI漫劇接連爆出「盜臉」、「融臉」爭議，肖戰、宋威龍、王一博、王鶴棣及易烊千璽等5位當紅男星陸續被捲入相關事件。有些AI角色不僅五官與本人高度相似，連經典古裝造型、招牌神情都被質疑遭到模仿，甚至還出現聲音疑似被AI複製的情況。部分男星工作室已公開發聲維權，究竟哪些AI漫劇被點名？又有哪些男神的臉成為爭議焦點？
AI漫劇男神撞臉肖戰！《京華風雲》連《藏海傳》造型都被模仿
肖戰憑藉《陳情令》、《藏海傳》等作品累積高人氣，沒想到連AI漫劇都出現與他高度相似的男主角！2026年3月，一部名為《京華風雲》的AI微短劇引發爭議，網友發現劇中男性角色的眉眼、鼻樑與臉部輪廓都與肖戰十分接近，甚至連服裝造型，也被認為與他在《藏海傳》中飾演藏海的扮相相似。
根據《新京報》報導，除了《京華風雲1》，另一部AI漫劇《清歡誤》也被質疑使用肖戰的面部特徵。事件曝光後，《京華風雲1》已下架，《清歡誤》則更換了男主角的面容與服裝，試圖降低與真人演員的相似程度。
更令人意外的是，肖戰還與王一博一起捲入《中國傳說·白蛇》的AI融臉爭議，讓他的外貌疑似遭AI模仿的問題再次受到關注。
宋威龍濃顏帥臉疑遭AI融臉！工作室強硬要求下架
擁有深邃眉眼、高挺鼻樑與立體五官的宋威龍，一直是不少觀眾心中的濃顏系男神。過去他在《以家人之名》等作品中展現鮮明的角色魅力，冷峻外型也經常被網友聯想到霸道總裁、偏執系男主角等人設。
然而，宋威龍也捲入AI漫劇疑似擅用明星肖像的風波。2026年8月，有AI生成影視內容中的男性角色被質疑與宋威龍高度相似，引起粉絲關注。
8月25日，宋威龍工作室正式發表聲明，抵制未經授權的AI融臉行為，要求相關製作方及傳播平台立即停止製作、使用與散播涉嫌侵權的內容，同時刪除、下架相關短劇及影片片段，並採取措施避免類似情況再次發生。
王一博也被AI漫劇盯上！《中國傳說·白蛇》男主遭疑融臉
因《陳情令》受到廣泛關注的王一博，憑藉鮮明的五官與清冷氣質，成為不少粉絲心中的高冷男神。然而，2026年播出的AI短劇《中國傳說·白蛇》，卻因角色外貌與王一博、肖戰相似而引發爭議。
這部AI短劇於2月14日登上中國電視頻道播出，並透過短影音平台傳播。沒想到相關角色海報曝光後，部分網友發現劇中人物的臉部特徵與兩位男星相近，質疑製作方是否透過AI技術融合明星五官，打造虛擬角色。
相關話題隨後登上微博熱搜，根據中國新聞網報導，播出該劇的電視頻道已刪除相關海報與貼文。事件也引發法律界討論，即使AI生成的人物沒有完全複製真人照片，只要具有足以辨識特定人物的外貌特徵，未經授權使用仍可能涉及肖像權侵害。
王鶴棣霸氣神顏也中招！AI短劇疑擅用臉部特徵
王鶴棣因《蒼蘭訣》中的東方青蒼一角人氣飆升，濃眉、銳利眼神與鮮明輪廓，讓他在古裝劇中展現強烈氣場。尤其冷酷霸氣的魔尊形象，更成為不少觀眾印象深刻的經典角色。
隨著AI短劇大量推出，王鶴棣也被捲入疑似盜用明星外貌的爭議。部分AI生成角色被網友認為與他相似，相關討論也延伸至製作方是否擅自利用真人明星的臉部特徵。
2026年4月，王鶴棣工作室針對AI換臉相關問題發表聲明，反對未經授權使用藝人肖像進行AI生成及商業傳播，要求相關方停止侵權行為。
易烊千璽連聲音都被AI複製？兩部短劇遭點名、工作室急維權
5位男神之中，易烊千璽的案例更引發關注，因為爭議不僅涉及外貌，連聲音都被質疑遭到AI模仿！
2026年4月，多部AI短劇被網友發現角色與易烊千璽高度相似，其中《午夜公車：她捉詭超兇的！》的男性角色，被指不只長相像他，連聲線也十分接近。另外，《騙我投個好胎？行，你們別後悔》同樣被點名，引發粉絲關注。
易烊千璽工作室於4月5日正式發表聲明，強調他從未參演任何相關AI劇集，也未授權第三方使用肖像或聲音進行AI合成，並已委託律師啟動維權程序。
事件曝光後，相關作品已無法在紅果短劇平台搜尋。由於AI生成技術已能模仿人物的外貌與聲音，這起事件也讓外界開始關注，未經本人同意製作虛擬角色，究竟會對演員的肖像權、聲音權益與商業價值造成哪些影響。
AI漫劇男主越看越像明星！「融臉」背後恐涉及肖像權侵害
隨著AI技術快速發展，現在製作虛擬角色已經不需要真人演員實際拍攝，只要透過文字描述、參考圖片及影像生成工具，就可能創造出外貌逼真的AI男主角。
然而，當這些虛擬角色的五官、表情，甚至服裝造型與真人明星高度相似，就可能引發肖像權爭議。部分作品更被質疑使用明星聲音進行AI合成，讓問題延伸至聲音權益與商業授權。
根據《新京報》等中國媒體報導，法律人士指出，判斷AI角色是否涉及肖像侵權，關鍵之一在於生成形象能否讓一般觀眾辨認出特定真人，以及是否經過當事人授權。即使沒有直接使用明星的原始照片，也不代表一定能免除法律責任。
從肖戰、宋威龍到易烊千璽，接連出現的AI融臉爭議，也讓AI漫劇的創作界線受到更多關注。當男神的帥臉可以透過AI快速生成，如何尊重真人演員的肖像與聲音權益，成為AI影視產業必須面對的重要課題。