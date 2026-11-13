黃仁勳離開誰最慘？財經專家點名台灣AI供應鏈3大風險，這類廠商恐先受傷

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳離開後，已簽約訂單不會消失，但提前承諾恐放慢。

黃仁勳離開後，已簽約訂單不會消失，但提前承諾恐放慢。 重點二： 台灣AI供應鏈受影響程度不同，代工、組裝、零組件要分開看。

台灣AI供應鏈受影響程度不同，代工、組裝、零組件要分開看。 重點三：市場關注新團隊是否續簽產能與投資承諾，18日財報很關鍵。

黃仁勳真的離開輝達了。

消息出來之後，很多投資朋友心裡想問的是：「我手上的AI股和ETF怎麼辦？訂單會不會不見？」

就算你沒有買個股，只要有在存市值型或科技型的ETF，裡面裝的也是這些公司。

我的看法是已經下的訂單不會不見。會變的，是黃仁勳過去給台灣的「提前承諾」。

輝達這幾年做了三件事，賣晶片只是其中一件

第一件是賣晶片、賣伺服器，這大家都知道。

第二件是對上游「提前承諾」。產能還沒蓋好，他先說我要；下一代產品還沒量產，他先把量喊出來。法人這兩天講得很白：過去是黃仁勳願意先敲定產能，台廠才敢擴產。

第三件是對下游「出錢」。英國《金融時報》指出，輝達把賺來的錢投進 AI 新創、供應商，還有買它晶片的客戶，讓整個產業能繼續轉。

後面這兩件事，靠的是黃仁勳個人的判斷和信用，公司沒有把它寫成制度。訂單是簽了約的，跑不掉。但承諾只是黃仁勳口頭答應的，現在他不在了，接手的人認不認，未來會不會有變化?沒有人知道。

大家在問誰來接班，我更想知道誰來簽字

現在坐在位子上的，是暫時代理執行長的財務長。她上面多了一位新的董事長，公司的調查還沒結束，國會的聽證還沒開，正式的接班人也還沒找到。

換成是你暫時代班，你敢替公司簽下一綁就是好幾年的大承諾嗎？

所以我的推論是：晶片會照出，財報會照開，可是「先下訂」和「先投資客戶」這兩個動作會慢下來。法人普遍認為影響在兩三年後才看得到，但我認為承諾變慢這件事，接下來一兩季就會開始反映。

這件事發生的時間點，比事情本身更重要

AI 的錢已經花了好幾年，市場開始問這些錢賺不賺得回來。這個時候少了兩個關鍵角色。

一個是出錢的人。AI這一輪後段的需求，有一塊是靠輝達自己拿錢撐起來的，尤其是那些要借錢買晶片的新興雲端業者。

一個是說故事的人。黃仁勳每年上台，把下一代產品講得清清楚楚，大家對未來有想像，買晶片的大公司才願意繼續花錢，供應商也才願意繼續擴產。

現在台上沒有人講了。那些買晶片、買伺服器的大公司接下來要不要再加碼，很可能會先停一下，等輝達的新執行長把未來的產品規劃講清楚，再做決定。

換人沒有改變AI週期走到哪個位置，它改變的是AI週期往下走的速度。

目前市場的看法是「輝達輸、對手贏」，我的理解不一樣

這兩天，資金賣出依賴輝達的公司，買進幫大客戶做自研晶片的公司。這個邏輯的前提是，整塊餅一樣大，只是換人分。

可是自研晶片的買家，就是那幾家大型雲端業者，跟輝達的大客戶是同一批人。如果變小的是AI投資這整塊餅，換到哪一邊都躲不掉。

我認為更有用的分法是：這家公司的成長，有多少建立在「承諾」上。用這把尺，台灣供應鏈可以分成三塊來看。

第一塊：晶圓代工與先進封裝

這一塊拿到的承諾，是客戶提前好幾季預訂的產能。蓋一座廠要兩三年，沒有人預訂，沒有人敢蓋。

代工廠服務所有設計晶片的公司。輝達少拿一點、別人多拿一點，對它的總量影響不大，法人的看法也偏中性。

我比較在意的是，預訂的量有沒有被往後挪。

晶片要先做出來，再送去組裝成伺服器，最後才交到客戶手上，所以晶圓代工排在整條生產線的最前面。客戶如果少買，最先知道的是組裝廠，要過一段時間才會傳回代工廠這裡。

可是這裡的產能一訂就是一兩年，一旦被往後挪，金額也最大。接班的人如果比較保守，會不會把原本預訂到後年的產能，先縮回只訂到明年？

要看的數字：每個月的營收，以及下一次法說會對明年資本支出的說法有沒有改口。

第二塊：組裝廠

這一塊拿到的承諾，是客戶說「明年要出多少AI伺服器」。組裝廠毛利薄，卻要先墊錢買零件、備庫存、甚至是砸錢擴張產能，所以客戶的預估只要往後挪，壓力就先出現在存貨和應收帳款上。

組裝廠的客戶其實分兩種。一種是大型雲端業者，買伺服器用的是自己賺來的現金。另一種是這兩年才冒出來的新興雲端業者，很多是借錢來買，其中一部分的錢還跟輝達有關。

鴻海 12 日的法說會提到，第三季自研晶片伺服器的出貨年增 1.5 倍，比輝達方案的大約七成還快，客戶已經在分散。公司也說，目前沒有看到需求減緩。但鴻海明年的成長計畫之一，是擴大新興雲端業者這個客群，而這一群剛好是最依賴輝達出錢的買家。如果他們接下來借不到錢，輝達也不再幫忙出錢，下給組裝廠的訂單就可能縮水或延後。

所以手上有組裝廠股票的朋友，之後財報出來可以看兩個地方。第一，存貨和客戶還沒付的貨款，是不是增加得比營收還快。如果是，代表貨做出來了，錢卻還沒收回來。第二，公司說的新客戶，是自己有錢的大型雲端業者，還是要靠借錢的新興業者。

第三塊：高度依賴單一客戶的零組件與測試

散熱、電源、測試這些公司，過去兩年享有很高的評價，原因是它們被設計進輝達的特定平台，每一代產品升級，單價就跟著往上。

這一塊拿到的承諾，是「一年一代」的升級節奏。法人擔心的也正是這一點：輝達一年一次的規格升級，還能不能照表走。節奏只要慢一季，這些公司的成長故事就得往後延，而市場給的高評價通常不會等。

本土投顧的報告點名，技嘉、廣達、京元電、奇鋐這幾家營收對輝達的依賴度比較高。這份名單出自投顧報告，我沒有建議買或賣，放在這裡只是讓你知道市場現在盯的是誰。

這一塊對消息的反應最快，股價已經先動了。分辨的方法很簡單，看它只做輝達一家，還是自研晶片的機櫃也有出貨。

要看的數字：年報裡最大客戶占營收的比重，以及下一代平台的量產時間有沒有延後。

我在科技業待了三十年，做過供應商這一邊的專案主管。工廠蓋產線、買設備、請人，很多時候根據的是客戶給的預估量，不是白紙黑字的訂單。客戶說明年要多少，工廠就先準備多少，那個數字只要往後挪一季，壓力就全部落在已經把錢花出去的那一方。

那已經接到的單呢？

已經簽約、已經在出貨的部分，不會因為換一個執行長就消失。我也可能多慮了：如果新團隊照樣大手筆往後承諾，上面的擔心就不成立。

手上有 AI 股的人，現在可以做什麼

誰會接班，現在連輝達的董事會都還沒決定，猜也沒有用。

比較實際的做法，是回頭看你手上那家公司最近一次法說會怎麼講。公司說明年會成長，有的是因為訂單已經接到了，有的是因為客戶說明年會下單。訂單已經到手的，輝達換執行長影響不大。還停在「客戶說會下」的，就要多留意。當初答應的人是黃仁勳，現在他離開了，接手的人會不會照原本講的量下單，還不知道。

另外，輝達會在11月18日台灣時間清晨公布財報，這是新團隊第一次對外說明。我自己會注意的是，他們對明年、後年講得多還是少。講得少，就表示新團隊還不敢承諾太多。

總結

黃仁勳離開輝達，已經簽約、已經在出貨的訂單不會因此消失，這一點可以放心。會受影響的，是他過去幾年提前答應台灣供應鏈的那些量，因為接手的人不一定敢照樣答應。晶圓代工、組裝廠、零組件這三塊，受影響的方式和時間都不一樣，所以不用因為一則新聞，就把手上的AI股和ETF全部當成同一件事來看。先弄清楚你手上那家公司明年的成長，有多少是已經到手的訂單，有多少還只是客戶口頭說的。再等18日輝達的財報，看新團隊對未來願意講多少，到時候再做判斷也不遲。