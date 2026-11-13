2026-11-13 08:59 司徒建銘
直擊！韓籍啦啦隊女神趙在恩、李有京來台應援最愛「蛋餅」、「火鍋」、「鴨肉蓋飯」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Wing Stars舉辦歡迎會，迎接韓籍新成員在恩與有京。
- 重點二：學姐送上台灣伴手禮，分享應援經驗與加入心得。
- 重點三：兩人最愛台灣美食，將於11月29日首次公開登場。
台鋼集團桂田文創旗下啦啦隊Wing Stars舉辦「秋收感恩餐敘暨韓籍成員歡迎會」，韓籍新成員在恩、有京也首次與台灣媒體見面。學姊林浠、ET及Nina也到場送上歡迎禮物「TAKAO應援軟喉糖」、「鷹家兄妹TAKAO、TAKAMEI限定聯名乖乖」與台製牙膏，迎接新夥伴的到來，學姐們也向學妹分享甘苦談並給予鼓勵。
（左三）桂田文創董事長謝汶芳與Wing Stars成員合影。(攝影/司徒）
過去從沒有來過台灣旅行的李有京、趙在恩，非常期待能跟台灣的粉絲見面，李有京說，可以有比較多跟粉絲互動的機會。美食部分，李有京對台灣的鴨肉蓋飯相當喜愛，而趙在恩則非常喜歡蛋餅、火鍋等美食。
桂田文創董事長謝汶芳 也親自與會給予勉勵，期待兩位新成員加入Wing Stars後的發展一切順利，盡快融入Wing Stars大家庭。謝汶芳表示：「桂田文創一直以來不斷培養新人，希望為台灣的演藝事業盡一份心力，未來也將持續培養更多素人，不只立足台灣，更要放眼國際持續深耕。」
趙在恩與李有京將於11月29日第三屆培訓決選迎來加入Wing Stars後的首次公開登場，正式與粉絲見面。兩人也將持續投入練習，為初登場做足準備，期待以精彩表現獲得粉絲支持。
精華 FAQ
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活動是台鋼集團桂田文創旗下啦啦隊Wing Stars舉辦的歡迎會，主要迎接韓籍新成員趙在恩與李有京加入，也讓兩人首次和台灣媒體正式見面。
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學姐林浠、ET及Nina特地準備了TAKAO應援軟喉糖、鷹家兄妹TAKAO、TAKAMEI限定聯名乖乖，以及台製牙膏，作為歡迎新夥伴的心意。
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李有京特別喜歡鴨肉蓋飯，趙在恩則很愛蛋餅和火鍋等台灣美食。兩人預計在11月29日第三屆培訓決選中首次公開登場。
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